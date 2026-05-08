Una veintena de crías de jabalí, con su madre, campan de nuevo por el norte de Plasencia

Ha vuelto a ocurrir y en la misma zona de Plasencia, en el entorno de la avenida de Salamanca y de la rotonda próxima a la Cruz Roja. Como ya pasó a principios de marzo, los vecinos han podido ver a una comitiva de jabalíes campando por el lugar, en dirección al Berrocal.

La diferencia con aquel episodio es que ahora el número de jabalíes se ha multiplicado y, en imágenes realizadas por un residente, se pueden ver hasta una veintena, todos crías, acompañadas presumiblemente por su madre.

En Valcorchero y la zona de la depuradora

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, los animales se encuentran en una zona verde situada junto a la rotonda y se dirigen corriendo hacia la calle Serrana de la Vera, que cruzan para adentrarse en otra zona verde, en dirección al Berrocal y a la zona de la depuradora.

Precisamente, en el anterior avistamiento de jabalíes, algunas personas comentaron que, desde los incendios del pasado verano, familias de jabalíes se habían trasladado desde el monte Valcorchero hasta esos espacios de la zona norte, Valcorchero y la depuradora, donde "se encaman". Eso sí, hasta el momento, solo se han adentrado en estas calles de la ciudad por la noche.

El ayuntamiento, en contacto con el SEPRONA

Entonces, el ayuntamiento señaló que la entrada de estos animales en la ciudad era "un hecho puntual", aunque indicó que "en Valcorchero es normal que haya jabalíes y, este año, han aumentado un poco porque algunos bajaron huyendo de los incendios".

Por este motivo, el gobierno local subrayó que la Concejalía de Medio Ambiente estaba "vigilando la situación" y en contacto con la Asociación Protectora de Animales El Refugio. Apuntó además que esa piara regresó al monte después de su incursión en la ciudad.

Ahora, ha añadido que el concejal del área, José María Nisa, mantiene también contactos con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Sin motivo de alarma

Lo que dijo también el ayuntamiento en marzo es que no había "motivo de alarma, están siendo controlados y vigilados". En cuanto a la posibilidad de que se viera a jabalíes en otras zonas de la ciudad, la recomendación era y es "actuar con tranquilidad y avisar a la policía para que medioambiente actúe".

Según la información municipal, que confirma el vídeo, "suelen ser madres con sus crías" y "no hay problemas para alarmar a la población".

Lo que dice el Ministerio

Por parte del Ministerio de Agricultura, la gestión de estos animales en las ciudades no se plantea solo como un asunto cinegético, sino también de seguridad vial, salud pública y convivencia.

El Plan Nacional de Gestión de Jabalíes del Ministerio vincula el crecimiento de las poblaciones con daños a la agricultura, impactos sobre la biodiversidad, problemas de seguridad vial y riesgos sanitarios.

El ejemplo de Cáceres

En Cáceres, donde se han producido numerosos avistamientos de jabalíes, el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (Scaes), gestionado por la Federación Extremeña de Caza, ha conseguido resultados positivos en la gestión de la sobrepoblación de jabalíes en el casco urbano.

Este servicio, autorizado el 10 de mayo de 2022, nació como respuesta a la creciente presencia de jabalíes en el casco urbano y su entorno, que provocaba daños, accidentes y numerosas quejas vecinales. Antes de su puesta en marcha, la Policía Local registraba hasta 88 avisos al año por la presencia de estos animales en distintas zonas de la ciudad, según informó Miguel Ángel Muñoz en este periódico.

Durante el último periodo de actuación —de agosto de 2024 a septiembre de 2025—, el grupo de 18 arqueros cualificados ha llevado a cabo un control selectivo en el entorno urbano y periurbano de la capital cacereña, con un resultado de 41 jabalíes controlados.