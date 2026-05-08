Qué ver este sábado y domingo en la Feria del Libro de Plasencia: actividades y horarios.

La Feria del Libro de Plasencia afronta sus dos últimas jornadas con una programación pensada para distintos públicos. La plaza Mayor reunirá este sábado y domingo diversas actividades, como cuentacuentos, firmas y presentaciones, narrativa, poesía, conversaciones literarias y once casetas abiertas al público.

La Concejalía de Cultura del ayuntamiento, organizadora de la feria, y los libreros instalados esperan que la previsión de lluvias y tormenta, sobre todo para el sábado, con alerta amarilla incluida, no estropee una cita con la que cada año terminan muy satisfechos por la gran acogida de los lectores placentinos y foráneos.

Un sábado con actividades infantiles y autores

Este sábado, la feria abrirá con un horario más amplio. Las casetas instaladas en la plaza Mayor estarán abiertas de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas, en una jornada que combinará propuestas infantiles, presentaciones de libros y encuentros con escritores.

Público, este viernes, en las casetas de la feria del libro de Plasencia. / Toni Gudiel

La mañana estará orientada especialmente al público familiar. El programa incluye la firma de Ángel Barrios, el cuentacuentos y presentación de Los recuerdos de Búho, de Patricia Casasola, y la presentación de Catálogo de seres extraordinarios, de Juan Ramón Santos.

Por la tarde, la actividad continuará con Alberto Guirao (Casi paisaje), Ángel Barrios, Álex Chico y la autora placentina Silvia Sánchez Muñoz, que presentará Cabalga la larga noche. El cierre del día llegará con Escritura y naturaleza, una conversación entre Joaquín Araújo y Javier Morales moderada por David G. Ferreiro.

Domingo de clausura con cuentos y Jesús Carrasco

El domingo será la última jornada de la feria. Las casetas abrirán de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas, un horario más breve por la tarde al ser la clausura.

La mañana volverá a reservar espacio para los más pequeños con los cuentacuentos de Margarita del Mazo y Damaris Camarero. Por la tarde, Samuel Rodríguez y María Victoria Gómez Tomé ofrecerán la conferencia El suicidio como motivo estético en la literatura.

El cierre de la edición llegará a las 18.30 horas con Jesús Carrasco, que presentará El detalle, publicado por Seix Barral, en un acto conducido por Nicanor Gil. Su intervención pondrá el punto final a cinco días de actividad literaria en el centro de la ciudad.

Asistentes a la presentación de Bernardo Atxaga de este viernes en Plasencia. / Toni Gudiel

Once casetas en la plaza Mayor

En la plaza Mayor se han instalado doce casetas y una carpa destinada a presentaciones y actividades. En esta edición, participan ocho librerías y la Editora Regional de Extremadura.

Están presentes El Quijote, El Tintero, La Batcueva, La Puerta de Tannhäuser, Mary & Percy, Mis Siete Palabras, Sueños de Papel y la Editora Regional de Extremadura. La cita permite recorrer novedades editoriales, comprar libros con un descuento especial, acudir a firmas y seguir las actividades programadas sin salir del entorno de la plaza.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, Marisa Bermejo, subrayó en la presentación que la feria es una cita consolidada en el calendario cultural placentino y agradeció la implicación de librerías, editorial y departamentos municipales.

Atxaga y Gabriel y Galán en la jornada del viernes

Antes del fin de semana, la programación de este viernes 8 de mayo ha reunido a Francisco Vaz Leal, Antonio Reseco, Juanma Hinojal, Bernardo Atxaga y Fernando Triviño. Uno de los actos destacados ha sido la presentación de Golondrinas, de Bernardo Atxaga, publicada por Alfaguara.

El cierre, a partir de las 20.30 horas, lo pondrá El canto de las chicharras, una propuesta en la que Fernando Triviño canta a José María Gabriel y Galán.

Una feria abierta en el 840 aniversario de Plasencia

La feria quedó inaugurada oficialmente el miércoles con Jesús Sánchez Adalid y la presentación de su última novela, Tres halcones para Tamerlán, publicada por Harper Collins. El acto contó con la presencia del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y fue presentado por Mariano Tobares.

La apertura tuvo además un componente simbólico al coincidir con el 840 aniversario de la fundación de Plasencia. Sánchez Adalid ya había abordado ese episodio histórico en El alma de la ciudad, una novela muy vinculada al pasado placentino, por lo que se aprovechó su visita para conversar también sobre aquella obra y sobre el proceso de documentación que le acercó a la historia local.

El técnico municipal de Cultura, Juan Ramón Santos, destacó en la presentación la cantidad de autores que han querido presentar obra este año en Plasencia y la relación de la ciudad con la lectura a través de la biblioteca, los clubes de lectura, las librerías y los colectivos culturales. Bermejo, por su parte, defendió el libro como herramienta de conocimiento, ocio y cohesión social e invitó a vecinos y visitantes a participar en las actividades hasta el domingo.