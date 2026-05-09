Arsenio, 'Toñi' y 'Susi', históricos en el Rosal de Ayala de Plasencia, recibirán un reconocimiento

Arsenio, Toñi y Susi son tres emprendedores con una trayectoria de décadas en el barrio del Rosal de Ayala de Plasencia. Por eso, la asociación de vecinos ha decidido homenajearles con motivo de sus fiestas. Lo hará este sábado, dentro de una programación que culminará el domingo.

El programa lo han dado a conocer este viernes públicamente y también al alcalde, Fernando Pizarro, y varios concejales en una visita institucional. Pizarro, ediles, técnicos y la directiva vecinal han recorrido las calles del barrio para revisar su estado. Los vecinos han expuesto sus necesidades y el ayuntamiento ha detallado "las próximas acciones previstas en la zona, centradas en la mejora de la iluminación".

Reunión de la directiva del Rosal de Ayala con el alcalde, ediles y técnicos de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Dos trayectorias de barrio

Arsenio Sánchez ha sido durante décadas el alma del taller de reparaciones de aparatos eléctricos y televisiones situado en la calle Tornavacas donde su hijo ha tomado el relevo. Arsenio tiene más de 90 años y el negocio lleva más de 40 en el barrio, de ahí el reconocimiento.

Lo compartirá con Toñi y Susi, la pareja que apostó por el barrio hace 25 años con el Bar Ginebra, situado en la calle Jerte y que este año se despide de los vecinos.

El establecimiento de Arsenio Sánchez, en la calle Tornavacas de Plasencia. / Toni Gudiel

El homenaje se celebrará este sábado, a partir de las 20.00 horas, en la plaza Luis de Zúñiga, tras el pregón de las fiestas, a cargo de un directivo de la asociación. El colectivo ha querido situar este reconocimiento en el centro del programa, como una forma de subrayar el papel que han tenido los pequeños establecimientos en el barrio del Rosal de Ayala.

Después de la entrega de reconocimientos, habrá chocolate con churros para los asistentes.

Una ruta para mirar el barrio

Así terminará una jornada que comenzará con otra de las actividades destacadas de las fiestas vecinales, la primera ruta Conoce tu barrio, prevista a las 11.00 horas. La salida se ha fijado en la entrada del parque de La Isla que está junto al aparcamiento del Puente Nuevo y el objetivo es que los participantes recorran y reconozcan espacios del entorno con una mirada más cercana.

La iniciativa se enmarca en una tendencia cada vez más frecuente en los barrios, utilizar las fiestas no solo como calendario lúdico, sino también como una ocasión para reforzar la identidad, la convivencia y el conocimiento del lugar donde se vive. Por eso, Rosal de Ayala ha aprovechado su programa para invitar a vecinos y visitantes a conocer mejor el barrio.

Actividades desde el jueves

Las actividades han comenzado el pasado jueves, con un torneo de cartas y mus en la sede de la asociación. Este viernes, la actividad se ha centrado en los más pequeños con el concurso infantil Dibuja tu barrio, a las 17.30 horas, también en la sede vecinal.

Para finalizar, este domingo, tendrá lugar una misa en la parroquia Cristo Resucitado a las 12.00 horas. Una hora después, a las 13.00, habrá sorteo de regalos donados por casas comerciales entre los socios que estén al corriente del pago de las cuotas y se encuentren presentes en la plaza Luis de Zúñiga en el momento del sorteo.

La jornada final incluirá además una comida popular a las 14.00 horas en la misma plaza. Con ella se cerrará el programa festivo del barrio, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y de numerosos establecimientos y empresas locales.

Puertas abiertas y excursión

El cartel de las fiestas incluye también una semana de puertas abiertas en la asociación, que durará hasta el 15 de mayo, en horario de 17.00 a 19.00 horas. La propuesta está pensada para que cualquier vecino pueda visitar las instalaciones y conocer los cursos y actividades que se desarrollan durante el año.

Además, la asociación ha programado una excursión fin de curso para el sábado 6 de junio. El viaje incluye visitas al Capricho de Cotrina, Los Santos de Maimona y Medellín, con entradas y guías incluidos.

Todos los actos de las fiestas se celebrarán en la iglesia Cristo Resucitado y en la plaza Luis de Zúñiga. En caso de lluvia, la organización ha previsto trasladarlos a los salones parroquiales.