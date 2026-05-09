Ofertas laborales reales y orientación: así será la feria de empleo del 12 de mayo en Plasencia.

Plasencia acogerá el próximo martes una cita pensada para quienes buscan trabajo o quieren mejorar su situación laboral. Se trata de una feria de empleo que reunirá actividades de orientación, ponencias, espacios de diálogo y oportunidades de contratación para perfiles con distintas trayectorias formativas.

La cita será en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y situado en la avenida de España, número 43, en la antigua Cetarsa.

Una cita útil para moverse en el mercado laboral

La feria lleva por título Conecta Empleo, Vive tu Oportunidad y se celebrará el martes 12 de mayo, a partir de las 10.00 horas. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Plasencia, a través de la concejalía de Servicios Sociales, y por la Fundación Acción contra el Hambre.

Cartel de la próxima feria de empleo de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El ayuntamiento ha destacado que la jornada nace con un objetivo eminentemente práctico: que las personas interesadas puedan conocer de primera mano qué necesitan las empresas, presentar su perfil y recibir orientación y todo en un mismo espacio. La organización ha previsto ponencias especializadas, encuentros con entidades y la presentación de ofertas laborales reales.

Acompañamiento durante todo el año

La feria se enmarca en el programa Vives Emplea Saludable, desarrollado por Acción contra el Hambre con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y de la Junta de Extremadura y cuenta con el respaldo del ayuntamiento placentino. Este recurso trabaja con personas que necesitan apoyo para mejorar sus competencias, preparar procesos de selección o ganar seguridad en la búsqueda de empleo.

El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, ha destacado la continuidad de la alianza con Acción contra el Hambre desde 2018. "Para este ayuntamiento es prioritario ofrecer herramientas útiles a nuestros vecinos, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. No solo buscamos que encuentren un trabajo, sino que se sientan acompañados y reforzados en sus competencias", ha señalado.

Un programa con perfiles muy distintos

Durante 2025, el programa atendió en Plasencia a 62 personas. El 68% fueron mujeres y el 32% hombres. La mayoría tenía entre 30 y 45 años, aunque la iniciativa no se limita a un único perfil profesional ni formativo.

Los datos facilitados por el ayuntamiento muestran una realidad diversa. El 87% de los participantes eran españoles y el 13% procedía de países como Colombia, Cuba o Portugal. En cuanto a estudios, el 58% contaba con formación primaria, mientras que un 21% tenía titulación universitaria o Formación Profesional Superior.

Esa variedad explica que la feria no se plantee solo como una actividad informativa, sino como una herramienta para ajustar itinerarios personales, detectar oportunidades concretas y acercar al tejido empresarial candidatos con distintos niveles de cualificación.

Cómo participar

Las personas interesadas en participar en la feria pueden informarse e inscribirse a través de los canales habituales del programa Vives Emplea en el edificio de Servicios Sociales de Plasencia. Además, se puede obtener información en los teléfonos 659 773 745 y 682 806 466 y contactar vía correo electrónico en las direcciones mardelviejo@accioncontraelhambre.org y mcgarcia@accioncontraelhambre.org.

La organización ha incorporado además un código QR para acceder a la agenda y a la información disponible. Por otro lado, desde Acción contra el Hambre se ha hecho un llamamiento tanto a personas que buscan una oportunidad laboral como a empresas de la zona.

En este sentido, Carmen García, técnica socio-laboral del programa Vives Emplea Saludable, ha subrayado que la implicación empresarial resulta decisiva para que este tipo de iniciativas tenga impacto en el territorio. "La participación de las empresas es la pieza clave para transformar la realidad social de nuestro territorio", ha afirmado.