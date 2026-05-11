¿Qué es GastroGusta? Cuatro días de gastronomía, degustaciones, ocio y empresas extremeñas en Plasencia

Plasencia estrenará del 21 al 24 de mayo una nueva propuesta de ocio, gastronomía y empresas, GastroGusta Norte de Extremadura. Se trata de una feria gastronómica y multisectorial concebida como escaparate para productos, empresas y actividades de la región.

La cita, organizada por Mané Miranda y el Círculo Empresarial Placentino, en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia, la Diputación Provincial de Cáceres y Onda Cero, se celebrará en el recinto ferial del Berrocal con horario de 11.30 a 23.00 horas.

Un escaparate para el norte extremeño

Según ha explicado Miranda, el pabellón acristalado y el exterior del recinto ferial acogerán en GastroGusta Norte de Extremadura un mercado multisectorial que reunirá gastronomía, artesanía, alimentación, restauración, maquinaria, vehículos y ocio en Plasencia. La feria abrirá al público de 11.30 a 23.00 horas, salvo la jornada inaugural del jueves, en la que la apertura está prevista a las 13.00 horas.

La cita nace con la intención de "reforzar el papel de Plasencia como capital del norte extremeño y como punto de encuentro para empresas, productores y visitantes de la comarca", han destacado el concejal David Dóniga y el presidente del Círculo Empresarial Placentino, Carlos Oliva. Se plantea además como un espacio comercial y familiar, con degustaciones, música en directo, actividades infantiles y propuestas para todos los públicos.

Productos, degustaciones y entrada gratuita

Miranda ha señalado que la entrada al recinto será gratuita y las degustaciones funcionarán mediante un sistema de tiques, con un precio de cinco euros por seis tiques. Así, las tapas y productos tendrán importes variables, en torno a uno o dos euros.

Presentación de GastroGusta, en Plasencia. / Toni Gudiel

La oferta gastronómica incluirá quesos, jamones, embutidos, vinos y cerezas, además de encurtidos, torreznos, gildas, vermú, frutos secos, frutas deshidratadas, conservas de caza, cecina y otros productos. La organización también prevé la presencia de una pulpería y de distintos puestos vinculados a la alimentación y la restauración.

Dentro del pabellón habrá 27 estands, distribuidos en módulos de tres por tres metros. A ellos se sumarán más de una veintena de espacios en el exterior del recinto, donde se expondrán otros productos y servicios. La feria cuenta con plazas disponibles hasta completar un máximo de 60.

Música, actividades infantiles y ambiente familiar

GastroGusta incorporará además una programación de ocio pensada para prolongar la actividad durante todo el día. Miranda ha anunciado música en vivo, sesiones de DJ, actuaciones flamencas y conciertos, con presencia de grupos y artistas extremeños. El viernes está prevista la actuación de A Compás y el sábado la de Rocky Pankys, además de otras sorpresas que la organización no ha desvelado.

El programa incluirá también actividades infantiles, como pintacaras, cuentacuentos y otras propuestas dirigidas a las familias. El domingo participará la cantaora Tamara Alegre al mediodía, en una jornada que combinará música, gastronomía y ambiente de feria.

Vehículos clásicos y maquinaria

Uno de los atractivos de la programación será la concentración de vehículos clásicos prevista para el domingo 24 de mayo. La organización calcula la participación de entre 60 y 70 vehículos, que se concentrarán inicialmente en la Plaza Mayor de Plasencia sobre las 11.00 horas antes de recorrer la ciudad y finalizar en El Berrocal.

El carácter multisectorial de la feria se completará con presencia de maquinaria agrícola, motos, quads, tractores, grúas y maquinaria de construcción. Esa parte de la cita busca abrir la muestra a sectores económicos distintos de la alimentación y reforzar la dimensión empresarial de la convocatoria.

Una feria con carácter solidario

GastroGusta tendrá también una vertiente solidaria. Según ha señalado Miranda, el 10% de la venta de tiques se destinará a la Fundación Vicente Ferrer y a AFADS Norte de Cáceres, que atiende a personas con alzhéimer.

La información para reservas e inscripciones se canaliza a través del correo gastrogusta@gmail.com y del teléfono o WhatsApp 623 916 365. El montaje se realizará los días 20 y 21 de mayo, mientras que el desmontaje está previsto para el 24 y 25 de mayo.