Michel Pedrero, de Plasencia, elegido Mejor Fotógrafo de Reportaje del mundo

La fotografía de reportaje o documental no es solo una instantánea tomada en un momento, requiere tiempo, presencia, en un lugar y con su gente, mucha paciencia y un ojo tras la cámara capaz de captar la esencia de lo que tienes delante y saber mostrársela al mundo. Es lo que hace Michel Pedrero, fotógrafo de Plasencia que acaba de ganar el premio a Mejor Fotógrafo de Reportaje del mundo.

Pedrero ha representado a Plasencia y España en el 35 Awards International Annual Photo y ha ganado con una serie de fotografías tomadas en Sudán del Sur, con la tribu mundari.

Al concurso han llegado casi medio millón de fotografías

No se trata de un logro menor, al contrario, porque Pedrero ha superado a más de 124.000 fotógrafos de 174 países, que enviaron más de 470.000 fotografías.

Por eso, el placentino ha explicado que se trata de "uno de los concursos internacionales de fotografía más grandes del planeta", con un exhaustivo sistema de votación de tres etapas, varias rondas en las que se valoran las fotografías presentadas y se hace una media con las tres mejores por parte de un jurado formado por 50 expertos de todo el mundo.

El refuerzo a un trabajo que le hace feliz

Es, sin duda, un premio de prestigio, que a Pedrero le hace "reforzarme, esto para mí era una utopía, muy difícil, pero me han valorado muy bien el trabajo y eso me hace también valorarme más a mí mismo", ha destacado.

Además, le llega en un buen momento profesional, en el que ejerce como líder de expediciones, que aprovecha para realizar sus fotografías, con lo que "hago lo que me gusta y soy muy feliz".

Otros premios y reconocimientos en el concurso

El premio a mejor fotógrafo de reportaje no es el único que ha conseguido en este certamen porque también ha logrado el premio a Mejor Fotografía de Reportaje; ha sido seleccionado entre los 100 grandes fotógrafos y ha recibido reconocimientos en las categorías de retrato y fotografía callejera. Todo le consolida como uno de los fotógrafos más destacados de la edición a nivel mundial.

Michel Pedreo, en su última expedición al ártico siberiano. / CEDIDA

Además, ha compaginado la presentación de las imágenes con su trabajo y acaba de regresar de una nueva expedición, al ártico siberiano, donde ha convivido con sus habitantes, los nenets, a 30 grados bajo cero. Por supuesto, se ha traído bajo el brazo una nueva serie de fotografías.

En National Geographic y el Times

Los premios que acaba de conseguir Michel Pedrero no son los únicos de su carrera porque ya en 2022 fue finalista del prestigioso concurso internacional World Press Photo con una imagen sobre una boda nubia.

También ha logrado que varias de sus fotografías aparezcan en la revista National Geographic y ha sido finalista en The Independent Photographer y nombrado Fotógrafo de la Semana por All About Photo. También ha obtenido una mención de honor de Mejor Fotografía de Europa con la imagen Hygiene in a failed state en el certamen World Water Contest.

Imagen de Michel Pedrero, de Plasencia, con la que ha ganado varios premios. / Michel Pedrero

A esto se suma que su trabajo ha recibido múltiples galardones de PhotoVogue, entre ellos Mejor foto y Foto del día y su trabajo también ha aparecido en la revista Times.

Exposiciones y descansos en casa

Por otro lado, en febrero de 2025, junto a Guille Sánchez Merino, Pedrero protagonizó una exposición en el centro cultural de Las Claras titulada Omo Valley, que plasmaba la vida en el Valle del Omo, Etiopía, donde viven unas diez tribus diferentes que mantienen sus costumbres ancestrales. Fue todo un éxito y, de hecho, el placentino no descarta realizar otra exposición en su ciudad más adelante.

Pedrero no rechaza ningún destino, al contrario, porque, a pesar de haber trabajado para numerosas revistas de Londres, París, Alemania o EEUU, también ha pasado por África, Latinoamérica, Europa o el Sudeste Asiático y, ahora, el Ártico.

Pero siempre vuelve a Plasencia, donde tiene a su familia y se toma etapas de descanso, cortas, eso sí, porque su vida son los viajes imposibles y la promesa de las imágenes que podrá tomar.