Plasencia pone el foco en el precio de la vivienda y las dificultades para comprar.

El acceso a la compra de una vivienda se ha convertido en una preocupación creciente en toda España, y también en Plasencia, donde el coste de una casa condiciona cada vez más la emancipación de los jóvenes, la estabilidad de muchas familias y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en la ciudad.

Ese diagnóstico abrirá la charla-debate Casas para vivir, no para especular, que ha organizado Unidas Podemos Plasencia y tendrá lugar el viernes 15 de mayo en el Centro Cultural Las Claras. El acto comenzará a las 19.00 horas y reunirá a representantes políticos de Extremadura y Navarra para analizar el mercado residencial y plantear propuestas públicas.

Reflexión sobre el acceso a un hogar digno

Ese será uno de los ejes de la charla-debate. El acto plantea abrir un espacio de reflexión pública sobre el acceso a un hogar digno, en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en una preocupación cada vez más presente también en las ciudades medias extremeñas.

La formación sitúa el debate en el encarecimiento del mercado residencial, en la presión de los precios y en los obstáculos que encuentran quienes quieren comprar una vivienda. A partir de ahí, el encuentro ampliará el análisis al alquiler, la especulación inmobiliaria y las posibles respuestas políticas ante un problema que ya no afecta solo a las grandes capitales.

Cartel sobre la charla en relación a la vivienda digna en Plasencia. / UP Plasencia

Un diputado navarro, entre los participantes

El acto reunirá a Irene de Miguel Pérez, portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura; Nerea Fernández Cordero, diputada de Unidas por Extremadura; Gonzalo Torre Ruiz, concejal de Unidas Podemos Plasencia; y Daniel López Córdoba, portavoz de la Comisión de Vivienda en el Parlamento de Navarra. La moderación correrá a cargo de Mavi Mata Moreno, portavoz de Unidas Podemos Plasencia.

La presencia de López Córdoba permitirá incorporar al debate una mirada de otra comunidad autónoma sobre las políticas de vivienda, mientras que los representantes extremeños centrarán la conversación en las dificultades de acceso, la necesidad de vivienda asequible y el papel de las administraciones públicas.

Compra, alquiler y especulación

Según la información de los organizadores, la charla abordará la situación actual de la vivienda en Plasencia desde una perspectiva amplia, aunque con especial atención al acceso a la compra. La organización plantea que el aumento de los precios reduce el margen de muchas personas para adquirir una casa, retrasa la emancipación y limita la posibilidad de desarrollar un proyecto estable en la ciudad.

Junto a esa cuestión, el encuentro tratará también el acceso al alquiler y el impacto de la especulación inmobiliaria. El lema elegido, Casas para vivir, no para especular, resume la posición política de la convocatoria: defender la vivienda como un bien necesario y no solo como un activo económico.

Propuestas sobre la mesa

Según Unidas Podemos Plasencia, la cita servirá para exponer propuestas políticas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda. El debate se presenta así como una convocatoria abierta a la ciudadanía interesada en conocer medidas, plantear preguntas y compartir experiencias sobre compra, alquiler o búsqueda de vivienda.

Unidas Podemos Plasencia organiza el acto con la colaboración de Unidas por Extremadura.

Últimos datos de precios

Según los últimos datos sobre los precios de la vivienda, comprar o alquilar un piso en Plasencia es hoy más caro que hace un año. La evolución de los precios en los dos tipos de operaciones ha subido en los últimos doce meses y, según los datos del portal inmobiliario Idealista, la subida ha sido mayor en el alquiler que en la venta.

Así, teniendo como referencia las cifras del mes de febrero de este año, el alquiler ha experimentado en un año una subida de un 14,7%, mientras que el precio de venta ha subido un 13%.