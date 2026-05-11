Plasencia valora en más de 3,3 millones las obras que faltan para terminar su nueva residencia de mayores.

La residencia de mayores de Plasencia, situada en los antiguos pabellones militares, se adjudicó en 2018 por 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de un año y medio. Tras múltiples problemas, sobre todo de retrasos en la ejecución, quedó completamente paralizada en 2023. Ahora, el ayuntamiento ha aprobado una actualización del proyecto sobre lo que queda por hacer para finalizar la residencia.

Dado que han pasado ocho años desde la primera adjudicación, esto ha supuesto un alza de los costes, y entre esto y lo que todavía falta por ejecutar, más del 50%, el nuevo presupuesto se ha incrementado hasta los 3.334.255,65 euros.

Subida de precios que supera el 50%

El ayuntamiento ha informado este lunes de que la junta de gobierno municipal aprobó en su última sesión la "actualización técnica y económica del proyecto" con el objetivo de "adaptar el pliego de condiciones a los costes actuales del sector de la construcción, asegurando así la viabilidad económica de la próxima licitación y el interés de futuros licitadores".

El gobierno local ha querido apuntar que "no se trata de la redacción de un nuevo proyecto, sino de una actualización integral del documento técnico existente". El nuevo presupuesto "desglosa detalladamente las partidas ya ejecutadas y, fundamentalmente, actualiza los precios de las obras pendientes de realización, una subida de precios de materiales y ejecución que supera el 50%".

Los pabellones militares de Plasencia, antes del inicio de las obras. / EL PERIÓDICO

3,3 millones más IVA y gastos generales

De esta forma, "debido a la naturaleza singular del edificio y a las fluctuaciones del mercado, la revisión se ha realizado al alza, fijando el presupuesto base de licitación en 3.334.255,65 euros".

No obstante, a esta cantidad habrá que añadir "el 23% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial, así como el 21% de IVA".

Dentro de la estructura de costes del proyecto, el ayuntamiento ha destacado "por su relevancia técnica y económica" las partidas de climatización y ventilación por 706.779,59 euros (21,20% del total); de revestimientos, por 410.727,00 euros (12,32% del total); paramentos de placa de yeso laminado, por 320.601,34 euros (9,62% del total) y vidriería, por 261.374,00 euros (7,84% del total).

Condena para la empresa constructora

Aunque la obra de conversión de los pabellones militares en residencia se adjudicó por 3,2 millones, poco después fue necesario realizar un modificado del proyecto, que supuso un aumento del precio en 467.384 euros.

Obras en la nueva residencia de Plasencia, antes de la paralización de las obras. / Toni Gudiel

A pesar de esto, finalmente, el ayuntamiento decidió rescindir el contrato con la adjudicataria, la empresa JOCA ,y denunciarla ante los tribunales por los incumplimientos. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ratificó una sentencia del Contencioso Administrativo, que condenó a JOCA a pagar 220.461 euros al ayuntamiento, el precio de dos penalidades impuestas por el gobierno local por 121 días de retraso.

Imagen del proyecto inicial de la nueva residencia de mayores de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Defensa de los intereses municipales

Así, ha destacado que, "a pesar del impulso administrativo para reactivar la obra, el Ayuntamiento de Plasencia mantiene su firmeza en la defensa de los intereses municipales frente a los incumplimientos de la anterior adjudicataria, Joca Ingeniería y Construcciones, S.A."

Por eso, ha hecho hincapié en que "el ayuntamiento no solo trabaja en la viabilidad técnica de la residencia, sino que ha garantizado judicialmente la legalidad de la resolución del contrato anterior, desestimando los recursos de la empresa y ratificando los incumplimientos que motivaron la paralización de la obra".

Con la aprobación de esta actualización, el Ayuntamiento de Plasencia "desbloquea el proceso administrativo para retomar los trabajos en una infraestructura esencial para la ciudad, tras años de paralización derivados de los incumplimientos contractuales ajenos a la voluntad municipal".

La financiación, pendiente

Una vez conocido el coste de lo que queda por hacer para terminar la residencia, falta saber cómo conseguirá el ayuntamiento la financiación necesaria. En julio del año pasado, el alcalde, Fernando Pizarro, señaló que había varias vías sobre la mesa, una, contar con la ayuda de varias administraciones y otra, costearla con fondos propios a través del endeudamiento.

No obstante, tampoco descartaba "una opción mixta" y financiar las obras, en parte con ayuda de otras administraciones y, en parte, con la petición de un préstamo o fondos propios.