Una ruta por la Plasencia de Robe: conoce los lugares para redescubrir al músico en su ciudad natal

En cinco días, se celebrará en Plasencia el primer festival musical de homenaje a Roberto Iniesta, Robe, placentino ya universal y, además, Hijo Predilecto de la ciudad por acuerdo del ayuntamiento.

Se espera la llegada de miles de seguidores, bien el mismo sábado, 16 de mayo, día del festival, o incluso el viernes, para pasar el fin de semana en la ciudad natal del músico.

Quienes tengan tiempo podrán darse una vuelta por el municipio para embeberse de las calles y lugares donde Robe vivió, estudió, disfrutó con sus amigos o tocó. El Periódico Extremadura propone una ruta por espacios emblemáticos del ayer de Robe, del presente, que hoy le rinden homenaje, y del futuro, que también llevarán su nombre.

La plaza Mayor, punto de partida

La ruta no está señalizada como recorrido turístico oficial, pero bien podría serlo, quizás en una iniciativa futura de homenaje perenne al artista placentino. Se puede dividir en dos partes, una primera por espacios del centro histórico que fueron importantes en la vida de Robe y otra por zonas más alejadas.

En la primera, destaca sin duda la calle Santo Domingo, llamada Santo Domingo El Viejo y donde, en una entrevista concedida a este periódico, Robe recordaba que nació un 16 de mayo de hace casi 64 años. La calle está situada en pleno casco histórico y se puede acceder a ella bajando desde la plaza Mayor por la calle Trujillo y girando hacia la derecha antes de llegar a la calle Ancha.

Donde vivió y la avenida que lleva su nombre

No fue el único lugar donde vivió el músico y otra calle relacionada con su infancia fue la antigua Matías Montero, hoy denominada Manuel Bermejo. Es posible llegar a ella, sin perderse, regresando a la plaza Mayor y bajando por la calle Los Quesos hasta la puerta Berrozana. Justo frente a ella está la calle.

Precisamente, a Manuel Bermejo llega una nueva avenida a la que el ayuntamiento ha dado el nombre de Roberto Iniesta Ojea, Robe, músico, poeta y alma de Extremoduro y que conecta esta zona de Plasencia con la zona del Berrocal y el recinto ferial.

El azulejo con el nombre de la calle lleva también un texto: "Era de Plasencia, me parece que decía"; "quise hacer el mundo más feliz y quise volar y hacer un mundo nuevo y, aunque todo esté por conseguir, no me desespero".

Invitación para llevar plantas a la avenida de Robe

Precisamente, la organización del festival Primeras Flores Amarillas quiere que esta nueva avenida huela a flores el próximo sábado y ha propuesto a través de su perfil de Instagram que, quienes acudan este día a Plasencia, lleven plantas a esta vía. Avisan de que lo que piden son plantas, no flores, que quieren que sigan sembradas en el campo. "Anímate y ayúdanos a poner a este mundo gris una mijina de coló", proponen.

El palacio de congresos, parada obligada

Muy cerca del final de la avenida se encuentra el palacio de congresos, bautizado también con el nombre de Roberto Iniesta por la Junta de Extremadura, una decisión que tomó la administración regional nada más conocer el fallecimiento del artista.

Muchos lo conocerán ya por haber asistido a algún concierto del cantante y, sobre todo, al acto de homenaje que organizaron sus familiares, amigos y banda, en colaboración con el palacio y el ayuntamiento, pocos días después de su muerte. Robe lo consideraba su palacio y es visita obligada en esta ruta. Además, su directora, Cristina Blázquez, recibe siempre amablemente a todos los que quieren visitarlo y recordar allí a Robe porque ella misma tuvo muchas conversaciones con el músico y su grupo.

Su instituto y los murales sobre su obra y la de Manolillo Chinato

Ya en dirección de nuevo al centro de la ciudad se puede hacer parada en la avenida Cañada Real, donde se encuentra el instituto Gabriel y Galán, donde Robe estudió. Como él mismo contó al Periódico, lo dejó en tercero de BUP para ayudar a su padre en su trabajo de chapista en el barrio de San Juan, en un taller que hoy ya no existe.

Muy cerca del instituto, a pocos metros en dirección a las calles Juan de Loaisa y Marqués de Ceballos, se encuentra la plaza Puerto de Béjar, donde el artista urbano Jesús Mateos Brea está desarrollando un proyecto que contaba con el visto bueno de Robe y del poeta Manolillo Chinato.

Se trata de varios murales que plasman la interpretación de Brea sobre los discos de Extremoduro, de Robe en solitario, y los poemas de Chinato, algunos recogidos en canciones del artista. La obra está en proceso, pero ya se puede disfrutar de varios bodegones, pintados en diferentes muros y donde la mirada y la perspectiva juegan un papel importante.

De hecho, el propio Brea ha anunciado en sus redes que el sábado 16 estará a las 12.00 horas en la plaza para realizar una visita guiada y "totalmente gratuita" para quien desee acudir para conocer la obra.

San Juan y el espacio que será lugar de ensayos

Siguiendo hacia el puente de Adolfo Suárez y de vuelta a la zona centro por la avenida del Valle, se llega al barrio de San Juan por la calle de la Merced, situada junto al parking de la puerta Talavera. Fue otro de los barrios importantes para Robe.

Allí, en la antigua iglesia, el ayuntamiento está llevando a cabo reformas para cumplir uno de los deseos del músico, contar con un espacio que funcione como local de ensayos y permita a nuevas bandas y grupos hacer música e interpretarla. Se trata del ya denominado por el ayuntamiento Espacio para la Creación Joven C.R.E.A. Roberto Iniesta de San Juan. La Concejalía de Juventud espera poder abrirlo en breve.

El colegio donde tocó en la tuna y la Torre Lucía

Ya de regreso a la zona centro, la plaza Mayor vuelve a ser punto de partida para dirigirse a dos espacios, uno, el colegio La Salle-Guadalupe, donde Robe pasó los primeros años de su etapa educativa, e incluso tocaba la guitarra en una tuna-rondalla formada por niños de 9 a 11 años. Es posible llegar al colegio a través de la calle del Rey.

Muy cerca del centro educativo se encuentra además el recinto principal del festival Primeras Flores Amarillas, la Torre Lucía, donde tocarán los cinco grupos seleccionados por la organización y a la que se podrá acceder a partir de las 18.30 horas, aunque las actuaciones comenzarán a las 20.00 horas.

La calle de 'Los Vinos' y el mural de San Martín

Tras echarle un vistazo a este espacio monumental y amurallado, se puede bajar de nuevo a la plaza Mayor por la misma calle del Rey y bajar por la calle Talavera para entrar, en un giro a la izquierda, en otra calle emblemática, Patalón, más conocida por todos los placentinos como la calle de Los Vinos.

Esta y, sobre todo el bar El Trébol, fue la calle de su juventud, de sus momentos con los amigos y con la música que más tarde daría paso a Extremoduro. Volviendo de nuevo a la plaza, es posible ver a Robe en otra plaza, la de San Martín, a la que se llega fácilmente por la calle situada junto al bar Torero.

Allí, se encuentra un mural dedicado al músico y realizado por otro artista, el gallego Primo. Está elaborado en tinta china sobre papel kraft y muestra a Robe acompañado de tres ejemplares de un animal emblemático para él, el buitre.

El ayuntamiento de sus visitas y los libros de condolencias

De vuelta en la plaza Mayor, es posible pararse ante el ayuntamiento, que Robe visitó en varias ocasiones para reunirse con el alcalde, Fernando Pizarro, y concejales como su seguidor José Antonio Hernández. En esas visitas, el regidor le propuso y explicó varios de los proyectos que tenía en mente, siempre para contar con su aprobación y lejos de homenajes y parafernalias que nada gustaban al músico.

El mismo ayuntamiento, aunque en este caso el zaguán del salón de plenos, fue el escenario elegido por el gobierno local para poner los primeros libros de condolencias tras la muerte del artista el 10 de diciembre pasado. Entonces, se formaron largas colas para despedirse de Robe y, este sábado, será ante el consistorio donde la organización del festival repartirá las pulseras que permitirán el acceso a los conciertos en la Torre Lucía.

Doce espacios llenos de música

Otros doce espacios de la ciudad disfrutarán también de música en acústico y se podrán visitar el fin de semana. Serán la plaza Mayor, la plaza Quemada, en la calle del Sol; la puerta del Sol, la plaza de la Catedral, con la zona del seminario y la del Obispado; la plaza de San Nicolás; la de San Martín, la plaza de Santa Ana, la del Doctor Sayáns, en la calle Trujillo y la plaza Maestro Bonifacio Cano. Todas están en el centro y también habrá música en el parque de La Rana, al que se accede también desde la plaza Mayor, subiendo por la calle del Rey.

En todos se podrá sentir un poco al Robe que, en su infancia, juventud y edad adulta cada vez que regresaba a Plasencia, paseaba por esas calles y plazas, donde su espíritu seguirá siempre presente.