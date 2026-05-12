Aviso a la hostelería en Plasencia: compatibilizar su actividad con el descanso vecinal será el "objetivo principal" en feria

El Ayuntamiento de Plasencia situará este año el descanso vecinal como eje principal de las normas que regularán la actividad hostelera durante las Ferias y Fiestas, que se celebrarán del 10 al 14 de junio. La intención municipal es que el ambiente festivo y la actividad económica del sector sean compatibles con la convivencia en la ciudad.

Ese será el criterio que marcará las medidas sobre música exterior, terrazas, barras en la calle, casetas y seguridad ciudadana. El gobierno local quiere evitar que la mayor afluencia de público durante la feria derive en molestias para los residentes, especialmente en el centro, donde se concentran las cañas, los conciertos gratuitos y buena parte de la actividad hostelera.

Música exterior con horario limitado

El ayuntamiento ya ha aprobado las normas que regirán en feria y, además, el concejal de Interior y Festejos, David Dóniga, el intendente, José Antonio Quijada, y el inspector de la Policía Local, José Antonio Díaz, han mantenido una reunión con los representantes de los establecimientos hosteleros de la ciudad. El encuentro ha servido para "asentar las bases del funcionamiento de la vía pública durante las próximas Ferias y Fiestas".

En esta reunión y, según ha señalado el ayuntamiento, "los responsables municipales han subrayado la importancia de la colaboración público-privada para garantizar que las fiestas se desarrollen con éxito". A su vez, han insistido en que "el objetivo principal de este año es lograr un escenario de convivencia donde la actividad económica del sector hostelero sea compatible con la seguridad ciudadana y, fundamentalmente, con el derecho al descanso de los vecinos".

Agentes de la Policía Local, durante la feria de Plasencia del año pasado. / Toni Gudiel

Supervisión constante de la policía

La Concejalía de Interior ha hecho hincapié en el "cumplimiento de los horarios y los límites sonoros" y ha resaltado que "la Policía Local supervisará de forma constante el entorno de la Plaza Mayor y las zonas de mayor afluencia para evitar incidentes y garantizar el tránsito fluido de peatones".

En cuanto a la música exterior, los bares y establecimientos hosteleros podrán ponerla durante la feria, como en años anteriores, pero solo dentro del horario autorizado. Según la información trasladada por el ayuntamiento, la música al aire libre estará permitida de 14.00 a 22.30 horas.

Los establecimientos deberán mantener la música en "niveles compatibles con el descanso vecinal" y respetar los límites de decibelios establecidos. En caso de molestias, la Policía Local podrá requerir la bajada del volumen. Si las incidencias continuaran, podrá ordenar el apagado de los equipos, e incluso proceder a su precinto en caso de desobediencia.

En la plaza Mayor, además, la música de los establecimientos deberá cesar cuando comiencen los conciertos programados por el ayuntamiento en horario nocturno.

Terrazas, barras y casetas

Los locales con terraza autorizada tendrán tres opciones durante la feria: mantener su configuración habitual, instalar una caseta o sustituir la terraza por una barra. En estos dos últimos casos, solo se permitirá una caseta o una barra por establecimiento.

Los negocios deberán respetar el espacio que tienen concedido y garantizar el tránsito seguro de peatones y vehículos. El ayuntamiento permitirá también la instalación de elementos de sombra, como toldos o carpas, ante las previsibles altas temperaturas de junio.

Las terrazas deberán retirarse media hora antes del inicio de los conciertos por razones de seguridad. La Policía Local podrá autorizar excepciones en función de la afluencia y de las condiciones concretas de cada espacio.

Ampliación horaria y autorización municipal

Además, durante la feria se aplicará la ampliación horaria autorizada por la Junta de Extremadura. Esta medida permitirá la apertura de bares, locales especiales y discotecas hasta altas horas de la madrugada, conforme a la normativa vigente.

El ayuntamiento ha hecho hincapié en que todas las actividades que se desarrollen en la vía pública deberán contar con autorización municipal. También tendrán que ajustarse a la normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

De forma excepcional, se permitirá música en el exterior de los establecimientos mediante equipos situados en el interior, siempre que se respeten los horarios fijados y que no coincida con la programación municipal.

Seguridad durante los días de mayor afluencia

Las normas fijarán que la actividad hostelera cumpla las condiciones técnicas exigidas en materia de seguridad, accesibilidad, higiene, prevención de incendios y protección del entorno. Además, los establecimientos tendrán que contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil.

La regulación se enmarca en la organización de unos días festivos en los que aumenta de forma notable la actividad en la vía pública. El objetivo municipal es ordenar ese uso del espacio común para que la feria mantenga su ambiente sin comprometer la convivencia.

San Esteban, un asunto de fondo

El refuerzo del control del ruido llega en un momento en el que Plasencia tiene en trámite la declaración de zona saturada por acumulación de ruidos de la plaza de San Esteban.

El expediente se inició tras un estudio sonométrico encargado por el ayuntamiento y un informe del ingeniero técnico industrial municipal. Según la documentación remitida al Defensor del Pueblo, en el 100% de los puntos muestreados de la zona el nivel sonoro excedía en diez dBA el nivel de ruido de fondo.

El ayuntamiento comunicó al Defensor del Pueblo que había dado instrucciones al departamento de Urbanismo para iniciar la tramitación del expediente. El procedimiento implica solicitar primero informe favorable a la Junta de Extremadura y continuar después con la aprobación municipal correspondiente.

Actuaciones recientes contra incumplimientos

El consistorio ha dado también otros pasos en los últimos meses en materia de control del ocio nocturno. Entre ellos, el cierre cautelar durante tres meses de un bar de la calle Santa María y el inicio de expediente de clausura para otro establecimiento de la plaza Luis de Zúñiga, en el barrio del Rosal de Ayala, tras constatar incumplimientos reiterados de la normativa.

Desde el gobierno local y la Policía Local se insiste en que la mayoría de los establecimientos cumplen, pero también en que se actuará cuando se produzcan incumplimientos reiterados en materias consideradas esenciales, como los ruidos, los horarios, los aforos o la ocupación de la vía pública.