El aviso de la Policía Local de Plasencia si te llaman para pedir dinero por una revista.

Una llamada en nombre de la Policía Local de Plasencia; una supuesta revista institucional y una petición de dinero. Es el modus operandi de unos estafadores que ya han actuado en Plasencia y sobre los que la propia policía y la Concejalía de Interior han lanzado un aviso.

La comunicación oficial se ha producido, tras haber recibido varias denuncias sobre esta estafa telefónica que utiliza el nombre del cuerpo policial para recaudar dinero. También ha advertido de que "en otras poblaciones extremeñas ya ha pasado".

Una revista que no existe

El Ayuntamiento de Plasencia ha alertado este martes a través de un comunicado de esta estafa telefónica detectada en la ciudad. Según las denuncias recibidas, personas desconocidas se hacen pasar por agentes o colaboradores policiales para pedir aportaciones económicas destinadas a una supuesta revista institucional.

La Jefatura de la Policía Local y la concejalía de Interior han emitido entonces un aviso urgente para advertir a la ciudadanía de que esa publicación no existe. El gobierno local ha desmentido la autoría de cualquier revista y ha subrayado que el cuerpo policial "no solicita fondos ni patrocinios a los vecinos".

La advertencia se dirige tanto a particulares como a sectores de la población que pueden recibir llamadas en las que se usa el nombre de la Policía Local para pedir dinero. Así, "las autoridades han aclarado de forma tajante que no existe tal publicación y que se trata de un intento de fraude que busca lucrarse utilizando el nombre del cuerpo de seguridad".

"Cuelguen el teléfono"

El intendente de la Policía Local de Plasencia, José Antonio Quijada, ha hecho un llamamiento a la calma, pero también a la máxima alerta para evitar que comerciantes o particulares caigan en el engaño.

Además, ha dejado claro que "es una falsedad absoluta. La Policía Local no está realizando ninguna revista ni está vinculada a ninguna editorial que pida dinero en nuestro nombre. Bajo ningún concepto este cuerpo solicita transferencias ni pagos en efectivo a los vecinos".

El edil de Interior (izquierda) y el intendente de la Policía Local de Plasencia. / Toni Gudiel

Por su parte, el concejal de Interior, David Dóniga, ha instado a cortar la comunicación ante cualquier sospecha. "Pedimos a los ciudadanos que, ante la más mínima duda, cuelguen el teléfono. Es vital que cualquier persona que haya recibido esta llamada se ponga en contacto inmediato con nosotros para formalizar la denuncia y ayudarnos a identificar a los responsables", ha afirmado el edil.

Además, ha lamentado el "uso del prestigio policial para fines delictivos" y ha instado a la colaboración ciudadana.

Cómo actuar si recibes la llamada

Desde el consistorio destacan que cualquier comunicación oficial relacionada con convenios o colaboraciones se realiza siempre por canales administrativos reglados, no mediante llamadas telefónicas en las que se solicita dinero urgente.

La recomendación de la Policía Local y la Concejalía es clara y se basa en tres aspectos: desconfiar de cualquier solicitud de patrocinio realizada en su nombre; no facilitar datos personales ni bancarios por teléfono y contactar directamente con el cuerpo policial para comprobar si el requerimiento es auténtico, verificando así si se trata de un fraude.

Otros fraudes detectados en Cáceres

El aviso de Plasencia llega en un contexto en el que las fuerzas de seguridad han investigado en la provincia otros fraudes basados en llamadas, mensajes y suplantaciones de identidad. Así, la Guardia Civil informó en 2023 de la detención de 76 personas por el envío masivo de SMS fraudulentos que simulaban proceder de una entidad bancaria. En aquella operación se esclarecieron 282 delitos de estafa cometidos en todo el territorio nacional, "especialmente en la provincia de Cáceres", según señaló el Ministerio del Interior.

También la Guardia Civil ha situado en Cáceres el origen de una investigación contra una trama acusada de estafar casi 1,6 millones de euros por internet. La primera denuncia fue presentada en 2023 por una mujer que manifestó haber sido víctima de una estafa amorosa de más de 100.000 euros tras ser contactada por un supuesto oficial del ejército norteamericano. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cáceres asumió la investigación y detectó después una organización con más de medio centenar de hechos delictivos en varias provincias.

En esa misma operación, los investigadores constataron el uso de métodos como el smishing y el vishing, es decir, mensajes y llamadas fraudulentas dirigidas a empresas y particulares. La Guardia Civil advirtió además del empleo de identidades usurpadas a víctimas, algunas de las cuales fueron utilizadas después para cometer nuevas estafas.

No facilitar datos ni hacer pagos y denunciar

Por eso, la recomendación de los cuerpos de seguridad coincide con el aviso lanzado ahora por el Ayuntamiento de Plasencia: ante una llamada sospechosa, no facilitar datos personales ni bancarios, no realizar pagos y denunciar. La Guardia Civil recuerda que, en caso de peligro, se debe llamar al 062 o al 112, y que las denuncias pueden presentarse de forma presencial en un puesto del cuerpo o por vía telemática cuando el caso encaje en los supuestos habilitados.

Para los fraudes por internet, la Policía Nacional aconseja aportar en la denuncia la documentación bancaria o cualquier justificante que refleje los cargos fraudulentos realizados. Ese material puede ayudar a completar la investigación y a acreditar el perjuicio económico sufrido por la víctima.