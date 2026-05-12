El festival de homenaje a Robe en Plasencia atraerá a seguidores de toda España y tendrá un punto violeta.

El homenaje musical a RobePrimeras Flores Amarillas, que tendrá lugar este sábado, 16 de mayo, en la ciudad natal del músico, Plasencia, tiene ya visos de convertirse en una cita tan multitudinaria como la que fue su despedida en el palacio de congresos. De hecho, por las interacciones con la organización a través de sus redes sociales, ya se conoce que acudirán seguidores de distintos puntos de España y los alojamientos de la ciudad también dan fe de ello.

Los organizadores continúan con la preparación de esta cita musical -para la que han pedido también voluntarios- y ya han anunciado otra novedad, que el homenaje contará con un punto violeta.

Llegadas desde varios puntos de España

Respecto a la expectación del festival, con conciertos programados a partir de las ocho de la tarde en la Torre Lucía y doce horas de música en otros doce espacios de la zona centro, se empieza a dibujar un mapa de asistentes que va más allá de Extremadura. Así, hay seguidores que ya han confirmado a la organización su presencia y llegarán desde zonas como Asturias, Valencia, Huelva o Salamanca, lo que refleja el alcance que está tomando la cita.

Una persona asegura que llegará desde Asturias este miércoles, día 13, tras reservar sus "vacaciones" para acudir al encuentro, mientras otra explica que viajará desde Valencia el sábado por la mañana; una tercera lo hará el viernes y una cuarta viajará desde Huelva

Este interés desde varios puntos del país refuerza el carácter de cita de referencia de este primer festival de homenaje para los seguidores de Robe porque incluso quien no podrá acudir espera que se organicen más ediciones.

Un festival con punto violeta

Mientras tanto, la organización no quiere dejar nada al azar y quiere garantizar la seguridad de todos los asistentes. Por eso, ha anunciado que el encuentro contará con un punto violeta en el horario de los conciertos principales. Este espacio estará situado en Torre Lucía, fuera de la entrada principal, y funcionará como lugar de "información, apoyo y acompañamiento" para quienes puedan necesitar ayuda.

El mensaje difundido por la organización insiste en que el festival nace para "disfrutar de la música, no de la violencia ni la discriminación. De forma expresa, rechaza el machismo, el racismo, la LGTBIfobia y la xenofobia, y apela al respeto, la diversidad y las "buenas vibras" como base de una cita que aspira a ser segura y acogedora.

Además del equipo del punto violeta, la organización prevé disponer de personal repartido por el casco antiguo de Plasencia durante toda la jornada. La idea es que las personas asistentes puedan acudir a miembros identificados del dispositivo si necesitan orientación o apoyo en algún momento del festival.

Llamamiento al voluntariado

La organización del festival, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento, ha abierto también una llamada a personas voluntarias para colaborar en diferentes tareas. Ha pedido apoyo para estar presentes en las zonas de música callejera, recibir y orientar a quienes lleguen a la zona de acampada y aparcamiento del recinto ferial del Berrocal y ayudar en el punto violeta.

En este último caso, la organización precisa que necesita personas con formación específica en este ámbito. El objetivo es que la atención en el punto violeta se realice con perfiles preparados para informar, acompañar y actuar con criterio ante posibles situaciones de riesgo o discriminación.

Quienes quieran colaborar pueden acudir a una de las reuniones previstas en la Casa de la Juventud de Plasencia, situada en la Puerta de Berrozana, 3. Los encuentros se han fijado para el viernes 15, a las 16.00 horas, y el sábado 16, a las 10.15 horas.

La organización ha avanzado que los relevos se ajustarán en función de las posibilidades de cada persona voluntaria, de modo que la colaboración pueda adaptarse a la disponibilidad real de quienes se sumen al dispositivo.

Pabellones del recinto ferial, que servirá como zona de acampada para el festival de homenaje a Robe. / Toni Gudiel

Seguridad, acogida y convivencia

El dispositivo anunciado combina tres necesidades habituales en una cita con afluencia de público: acompañar la llegada de visitantes, ordenar los espacios vinculados a la programación y reforzar la prevención frente a conductas violentas o discriminatorias.

La zona de acampada del Berrocal será uno de los puntos de atención, especialmente para quienes lleguen a Plasencia en furgoneta o autocaravana. Allí, las personas voluntarias ayudarán a orientar a los recién llegados sobre dónde instalarse y facilitarán la primera información práctica sobre el encuentro.

En paralelo, la presencia de voluntariado en las zonas de música callejera permitirá reforzar la atención en los espacios repartidos por la ciudad. La organización resume el espíritu del llamamiento con una idea sencilla: "Toda ayuda suma".