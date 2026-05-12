'Los de verde' de Plasencia dan el salto internacional con su barco dragón y se plantan en Múnich.

Diez palistas de Plasencia han pasado de entrenar casi a diario en el parque de La Isla a preparar las maletas para Múnich. Allí competirán con la selección española en el European Dragon Boat Nations Championship, una cita que convierte el esfuerzo silencioso de los últimos años en una oportunidad internacional.

Afirman que les llaman "los de verde" porque su color ya se reconoce en las competiciones nacionales. Detrás de ese apodo, hay deportistas veteranos de la Escuela Placentina de Piragüismo, que han encontrado en el barco dragón una forma de "remar juntos", sumar medallas y llevar el nombre de la ciudad más lejos de lo que imaginaron cuando empezaron.

Diez placentinos con España

La Escuela Placentina de Piragüismo estará representada en la cita europea por Nelson Díaz Lara, Virginia Gil Ramos, Mª Mar Mateos Rollán, Cristina Condon Rabahnieh, Pilar Cruz Paniagua, Rubén González Sánchez, Paola Huerta Gómez, Argeme Martín Morales, Antonio Merchán Merchán e Isabel Cantos Fernández.

Los palistas veteranos de Plasencia que viajarán a Múnich para competir con el braco dragón. / CEDIDA

Son diez palistas de Plasencia que forman parte de la selección española en diferentes categorías y que suponen un 20% del equipo nacional. La competición se celebrará en Múnich del 8 al 12 de julio de este año bajo la denominación European Dragon Boat Nations Championship.

Según han explicado, antes de llegar a esta convocatoria, los palistas han participado en distintas concentraciones de selectivos nacionales en San Pedro del Pinatar, Castellón y Sevilla. Allí tuvieron que superar pruebas individuales en embarcación DB12, ejercicios de fuerza máxima con encoder y evaluaciones técnicas en agua.

"Verdaderos embajadores de nuestra ciudad"

Dos representantes han acudido este martes al ayuntamiento para dar a conocer su logro, junto al concejal de Deportes del ayuntamiento, Alberto Belloso, que ha expresado el orgullo que supone para la ciudad contar con deportistas de este nivel en categorías Máster y Absoluta. "Son verdaderos embajadores de nuestra ciudad y un ejemplo a seguir por su constancia y disciplina diaria", ha señalado Belloso.

El edil ha hecho hincapié en el esfuerzo de los palistas para compaginar entrenamientos de siete días a la semana con su vida familiar y laboral.

Algunos de los palistas de Plasencia que acudirán a Múnich, con el edil de Deportes. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

"Desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes queremos trasladar nuestro máximo apoyo. Sabemos que lo vais a hacer genial y que dejaréis tanto a Plasencia como a Extremadura y a la selección española en lo más alto", ha afirmado el concejal.

Una familia sobre el agua

La modalidad de barco dragón arrancó en la Escuela Placentina de Piragüismo hace un par de años. Desde entonces, el equipo ha ido creciendo alrededor de una disciplina que exige coordinación, ritmo y confianza entre quienes reman en la misma embarcación.

Los seleccionados explican que el entrenamiento diario les ha unido hasta formar "una gran familia", en la que el día que no se ven o no entrenan se les hace raro. También describen este deporte como una forma de desconexión de la rutina y de los agobios cotidianos.

El contacto con el agua y la naturaleza forma también parte de esa conexión. Para el equipo, subirse al barco no es solo competir, es compartir un espacio en el que las preocupaciones quedan fuera durante el tiempo que dura cada entrenamiento.

Medallas en apenas dos años

El recorrido competitivo comenzó el año pasado, en abril, en el V Campeonato de España Barco Dragón 2000 metros, celebrado en Sevilla, donde obtuvieron la plata en la categoría open. En mayo, participaron en la Copa de España Barco Dragón 200 y 500 metros y lograron la tercera posición en open 500 metros.

En julio, llegó uno de los momentos clave para el grupo. En Valencia, durante el IX Campeonato de España Barco Dragón 200 metros, consiguieron dos oros en las categorías open y mixto 200 metros.

Después, en septiembre, viajaron hasta Verducido para el IX Campeonato de España Barco Dragón 500 metros, donde probaron la categoría DB20 y terminaron en cuarta posición. Este año, han sumado un nuevo oro en el VI Campeonato de España Barco Dragón 2000 metros, en la categoría mixto 2000 metros.

"La obtención de esas medallas para nosotros ha sido la recompensa del trabajo diario y de la constancia", ha señalado Virginia Gil. Además, destaca: "Hemos pasado de ser unos auténticos desconocidos a ser un referente para muchos otros clubes de España que llevan más tiempo que nosotros dentro de este deporte y cuando nos ven ya dicen: Ya están los verdes aquí otra vez".

Paseo solidario para ayudar con el viaje

Por su parte, Cristina Rabahieh, en representación del club, ha destacado en el ayuntamiento la ilusión con la que el equipo afronta la oportunidad de viajar a Múnich y participar en la cita internacional. "Es un orgullo que a nuestras edades nos seleccionen para representar a España", ha señalado.

Rabahieh también ha puesto en valor el entorno de entrenamiento en La Isla, un enclave que, según ha explicado, maravilla a quienes vienen de fuera. El equipo quiere aprovechar ese vínculo con la ciudad para implicar también a vecinos y familias en el camino hacia Múnich.

Con el objetivo de financiar el viaje y adquirir un nuevo barco para la creciente demanda, el club organizará un paseo solidario el próximo 23 de junio. "Haremos unas vueltecillas con el barco a cambio de un donativo; niños, mayores, todos están invitados", ha añadido Rabahieh, que ha agradecido el apoyo de patrocinadores como Pangea, Gaes y Global Techs.

"Ya están los verdes aquí otra vez"

Nelson Díaz ha subrayado también el ascenso de la modalidad en la ciudad en dos años. "Se nos conoce como los de verde porque en prácticamente todas las competiciones logramos medallas. Desde el año pasado, acumulamos cuatro o cinco oros, además de platas y bronces", ha relatado.

Díaz ha destacado además el peso de la escuela placentina de piragüismo dentro del conjunto nacional. "Prácticamente, un quinto de la selección española es de nuestra escuela, lo que demuestra que el Barco Dragón en Plasencia está dando la talla a nivel nacional y esperamos hacerlo también a nivel europeo", ha concluido.

Más citas esta temporada

Además del campeonato europeo de Múnich, el equipo tiene previsto acudir durante esta temporada a otras competiciones nacionales: la Copa de España Barco Dragón 200 y 500 metros, el X Campeonato de España Barco Dragón 500 metros, el X Campeonato de España Barco Dragón 200 metros y el I Campeonato de España Barco Dragón 1000 metros.

Todo ello siempre "con ganas de vivir nuevas aventuras y experiencias y, por supuesto, ondeando la bandera de nuestra Plasencia por donde vamos en todos los campeonatos nacionales, y donde este año ondeará a nivel europeo representando junto con otros palistas de otros clubes a la selección española en Múnich", han destacado.