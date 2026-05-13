Plasencia cierra una 'cocina fantasma' que vendía empanadas desde una vivienda

No era un negocio abierto al público, pero funcionaba como tal. Desde una vivienda de Plasencia se elaboraban y vendían empanadas con nombre comercial, promoción en redes y reparto a domicilio hasta que la Policía Localha confirmado la actividad y el ayuntamiento ha ordenado su cese inmediato.

La voz de alarma la han dado los vecinos, con sus quejas por "constantes olores y ruidos". Como consecuencia, se ha desmantelado la actividad, tras una actuación conjunta de la Policía Local, servicios municipales y autoridades sanitarias.

Una vivienda bajo vigilancia

Según ha informado el gobierno local, la intervención se ha llevado a cabo en un inmueble situado entre la ronda Salvador y la calle Sor Valentina Mirón, después de que vecinos de la zona trasladaran sus quejas por molestias continuadas. La actuación ha estado liderada por la Unidad de Policía Administrativa de la Policía Local, que realizó labores previas de vigilancia antes de confirmar la actividad.

Así, los agentes pudieron constatar que el domicilio no se utilizaba únicamente como residencia, ya que en su interior se elaboraban alimentos que posteriormente se comercializaban al público, una actividad para la que la persona responsable no contaba con los permisos necesarios.

Venta con nombre comercial y promoción en redes

La inspección permitió constatar así que la vivienda funcionaba como una "dark kitchen o cocina fantasma. La actividad tenía incluso un nombre comercial con el que se promocionaban sus productos en redes sociales, además de realizar entregas tanto a domicilio como en el propio inmueble.

El producto elaborado eran empanadas, según la información trasladada por el ayuntamiento. La preparación se hacía sin control administrativo y en un entorno no acreditado para este tipo de actividad alimentaria, por lo que los hechos han sido comunicados a las autoridades de Salud Pública.

Quejas por olores, ruidos y trasiego

El intendente jefe de la Policía Local de Plasencia, José Antonio Quijada, ha destacado el trabajo previo de los agentes para comprobar las sospechas de los residentes. "Nuestra prioridad ha sido dar respuesta inmediata a los vecinos, que sufrían molestias constantes por olores y ruidos", ha señalado.

Quijada ha explicado que, tras la vigilancia realizada por la unidad de Policía Administrativa, se constató "un trasiego de clientes incompatible con el uso residencial de la zona". Según el responsable policial, la persona encargada de la actividad "admitió carecer de cualquier tipo de permiso".

Coordinación municipal y sanitaria

El concejal de Interior, David Dóniga, ha subrayado demás la coordinación entre las distintas áreas implicadas en la intervención. "Desde el minuto uno, la coordinación entre la Policía Local, el área de Salud Pública y los servicios municipales ha sido total", ha afirmado.

Dóniga ha vinculado el cierre no solo a una cuestión de convivencia vecinal, sino también de protección del consumidor. "No podemos permitir actividades que eluden los controles sanitarios más básicos; estamos hablando de salud pública", ha indicado el edil.

Un acceso a Sor Valentina Mirón desde la ronda del Salvador. / Toni Gudiel

Competencia para la hostelería reglada

El concejal también ha advertido del impacto que este tipo de prácticas puede tener sobre los establecimientos que sí cumplen con las exigencias legales. A su juicio, estas cocinas fantasmas suponen "una competencia desleal para nuestra hostelería local, que sí cumple con la normativa".

El ayuntamiento ha aprovechado también para destacar la importancia, de cara al consumidor, de "adquirir productos alimentarios en establecimientos autorizados", donde existan garantías sanitarias, controles administrativos y trazabilidad de los alimentos, con el objetivo "de garantizar la salud de las personas y evitar estas actividades clandestinas".

El riesgo de vender comida sin control

Cabe subrayar que la elaboración de alimentos para su venta no queda al margen de la normativa por realizarse en una casa particular. En Extremadura, los establecimientos y empresas que manipulan, transforman, envasan, almacenan o sirven alimentos para su venta o entrega directa al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, deben figurar en el registro autonómico correspondiente, según recoge el Servicio Extremeño de Salud.

La trazabilidad es otro elemento clave. El SES recuerda que permite seguir el rastro de un alimento a lo largo de las etapas de producción, transformación y distribución, algo decisivo para proteger a los consumidores y actuar con rapidez ante una incidencia.

Un fenómeno ligado al reparto y las redes

Las denominadas dark kitchen se han extendido en los últimos años vinculadas al reparto de comida y a la venta a través de internet. En su versión legal, son cocinas profesionales sin comedor abierto al público, pero sujetas a los mismos controles sanitarios que cualquier operador alimentario.

El problema surge cuando esa actividad se traslada a viviendas o espacios no autorizados y se realiza al margen de la inspección. En esos casos, además de las molestias vecinales, se pierde la posibilidad de comprobar condiciones higiénicas, origen de los productos, conservación, etiquetado, alérgenos o cadena de frío.

Controles, higiene y garantías

El Servicio Extremeño de Salud señala que las empresas alimentarias tienen obligación de estar registradas conforme al Reglamento europeo de higiene de los productos alimenticios. También recoge que los sistemas de gestión de seguridad alimentaria incluyen buenas prácticas de higiene, limpieza y desinfección, control de plagas, formación, alérgenos, temperatura, trazabilidad y gestión de residuos.

En el caso de Plasencia, el cierre deja ahora el expediente en manos de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades que puedan derivarse.