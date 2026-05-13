El Hospital de Plasencia estrena un quirófano para reducir la espera en Traumatología.

Esperar menos para una prótesis, una artroscopia o cualquier otra intervención de Traumatología puede significar recuperar antes la movilidad, aliviar el dolor y volver antes a la vida diaria. Ese es el principal efecto que busca el nuevo quirófano del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El Servicio Extremeño de Salud ha comenzado ya la actividad de este nuevo espacio quirúrgico, que estará dedicado principalmente a Traumatología, una de las especialidades con más demanda. Según los últimos datos oficiales del SES, en Extremadura hay 6.514 pacientes pendientes de una intervención traumatológica, con una espera media de 192 días. En el área de Plasencia, la demora en esta especialidad se sitúa en 52 días y afecta a 211 pacientes.

Un quirófano para una especialidad con mucha demanda

Según ha destacado la Consejería de Salud, que dirige Sara García Espada, la puesta en marcha de este nuevo recurso eleva a siete el número de quirófanos operativos en el Área de Salud de Plasencia, a los que se suman otros dos destinados a Cirugía Mayor Ambulatoria. El objetivo del SES es aumentar la actividad quirúrgica y reforzar la capacidad de respuesta ante una demanda asistencial que sigue siendo elevada, especialmente en Traumatología.

La consejera, con profesionales sanitarios, en el nuevo quirófano de Traumatología. / CONSEJERÍA DE SALUD

El nuevo espacio se incorpora en un momento en el que el Hospital Virgen del Puerto ha mejorado de forma notable sus tiempos quirúrgicos. Así, según los datos de diciembre de 2025, Plasencia ha pasado de ser el área con mayores retrasos a situarse como la que presenta menor demora media de Extremadura. En enero de 2020, el tiempo medio para una operación era de 201 días y actualmente, es de 57 días, la mitad que hace un año, cuando se situaba en 115.

Más de un millón de euros de inversión

El nuevo quirófano y el equipamiento médico asociado han supuesto una inversión de 1.082.361 euros. Además de la obra de infraestructura, el espacio se ha dotado con un arco quirúrgico de rayos X, una mesa de anestesia, adaptación de brazos motores, estanterías de almacenaje y diverso aparataje quirúrgico.

La Consejería de Salud considera que esta incorporación permitirá seguir optimizando tanto los tiempos de espera como las técnicas operatorias. En el caso de Traumatología, la especialidad ha reducido su demora en el área de Plasencia de 85 a 52 días en los últimos seis meses, una bajada de 33 días.

Plasencia, el área con menor demora

Por áreas de salud, Plasencia presentaba en diciembre la menor espera media para una operación, con 57 días. Le seguían Coria, con 62; Llerena-Zafra, con 73; Mérida, con 78; Don Benito-Villanueva, con 84; Navalmoral de la Mata, con 93; Badajoz, con 159; y Cáceres, con 203. La media regional se situaba en 135 días, según la información publicada por el SES.

No obstante, en Plasencia se calcula la media sobre siete especialidades, igual que en Mérida, mientras que en Badajoz se incluyen 13 y en Cáceres, 12.

La consejera, con el gerente y una sanitaria, en el nuevo quirófano de Plasencia. / CONSEJERÍA DE SALUD

Menos pacientes pendientes de operación

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica en el área placentina también ha bajado. En diciembre, había 1.395 personas pendientes de una intervención, frente a las 1.503 registradas en julio de 2025 y las 1.682 contabilizadas hace un año.

La especialidad que más pacientes acumulaba era Oftalmología, con 582 personas en espera, seguida de Cirugía General y Digestiva, con 231; Traumatología, con 211; Otorrinolaringología, con 152; Urología, con 104; Ginecología, con 64; y Dermatología, con 51.

Las patologías con más demora

Por patologías, la espera media también se ha reducido, aunque en menor medida. Ha pasado de 93 días hace un año a 69 hace seis meses y a 65 en diciembre. El número de pacientes en este apartado ha bajado de 890 a 745.

La operación que más pacientes acumula es la de cataratas, con 537 personas pendientes y una espera media de 72 días. En Traumatología, la artroscopia aparece como la intervención con mayor demora, con 106 días y 20 pacientes. Le siguen, dentro de las patologías traumatológicas, la prótesis de cadera, con 45 días y 18 pacientes; la prótesis de rodilla, con 42 días y 56 pacientes; el hallux valgus, con 36 días y ocho pacientes; y el túnel carpiano, con 35 días y 19 pacientes.

Nuevos proyectos en el área quirúrgica

Otro aspecto que ha destacado la Consejería es que, durante el último año, el área quirúrgica del Área de Salud de Plasencia ha contado con una inversión total de 1.415.413 euros, destinada tanto a la ampliación de infraestructuras como a la renovación y adquisición de equipamiento de alta tecnología.

Entre las actuaciones, ha señalado tres mesas quirúrgicas destinadas al recambio de la mesa de obesidad mórbida y a los futuros quirófanos de cesáreas y marcapasos, un respirador de transporte Monnal T60, monitores multiparamétricos, un ecógrafo de alta gama y la renovación de materiales obsoletos, como esterilizadores, estanterías, accesorios y mesas de trabajo.

A su vez, ha anunciado que desde el Área de Salud de Plasencia se trabaja ya en la construcción del nuevo quirófano de marcapasos, un proyecto que, según el SES, estaba paralizado a la llegada del actual equipo gestor.

Más de 4,3 millones en mejoras

El departamento de Sara García ha subrayado que, en el último ejercicio, el Servicio Extremeño de Salud ha invertido más de 4,3 millones de euros en mejoras de infraestructuras y equipamientos en el Área de Salud de Plasencia.

Con estas actuaciones, "el Gobierno de María Guardiola defiende que refuerza su apuesta por la mejora de la atención sanitaria, con infraestructuras más modernas, tecnología avanzada y una mayor capacidad quirúrgica al servicio de los pacientes del norte de Extremadura".