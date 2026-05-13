Un instituto de Plasencia alerta sobre la peligrosa reactivación del reto 'El abecedario del diablo' entre jóvenes.

Dos jóvenes se sientan el uno frente al otro, con un objeto cortante en la mano cada uno y empieza el juego, decir palabras con las letras del abecedario y hacerse un corte a medida que avanzan las letras. Se trata de un reto viral denominado El abecedario del diablo. Un instituto de Plasencia ha dado la voz de alarma sobre su reactivación, tras detectar varios casos entre sus estudiantes.

La orientadora Ana Enebral ha avisado de la situación a los padres de su alumnado y también a los docentes para que estén alerta ante este reto y hablen con los adolescentes para evitar nuevos casos y advertirles de los riesgos.

No es exclusivo de un centro educativo

Sin embargo, afirma que no es una situación exclusiva de este centro educativo, sino que "están pasando en todos" en mayor o menor medida y aboga por darlo a conocer. Además, ha subrayado que no se trata de un reto nuevo sino que "se creó en los años 90", pero ahora se habría reactivado, como también han señalado varios foros educativos.

En su caso, tuvo conocimiento de que un niño se estaba autolesionando en un brazo y, al hablar con él, vio la herida. Otro estudiante le comentó que él también lo hacía y así hasta un tercero.

Información a docentes y padres

Entonces, decidió informarse sobre el reto, además de hablar con los estudiantes, y preparó una presentación con toda la información que encontró, para enviársela a sus compañeros docentes y a los padres y madres de los alumnos, para advertirles e informarles.

A raíz de esa información, ha conocido un nuevo caso y, en su centro, los tutores ya han comenzado a hablar del reto y sus consecuencias en las respectivas tutorías.

Estar atentos y hablar con los niños

Por un lado, el objetivo es que tanto profesores como padres estén atentos y señala que los casos que ha conocido son todos de niños, ninguno de niñas porque, en el caso de ellas y, tras 16 años de experiencia como orientadora, ha podido comprobar que ellas, cuando se autolesionan, lo hacen "como una llamada de atención", mientras que en ellos se debe más al sentimiento de pertenencia al grupo.

Ana Enebral no duda de que este reto se está dando también en otros centros educativos y el hecho de que no salgan a la luz los casos no significa que no existan.

En su opinión, es necesario darlos a conocer para que "se sepa que está pasando" y genere la oportunidad "de hablar con los estudiantes y con los hijos sobre esto y sobre la importancia de saber decir que no, tener personalidad" y no hacer siempre lo que hace el compañero, más aún si es peligroso.

No es un fenómeno nuevo

El abecedario del diablo no es un fenómeno nuevo ni puede atribuirse a una única red social. El nombre se popularizó en España a raíz de varios episodios detectados en centros educativos, sobre todo en Asturias, con un primer pico de alarma en 2017 y otro en 2019. En aquel momento, el caso más citado fue el de un instituto donde profesores observaron marcas en manos y muñecas de alumnos y activaron la alerta interna.

Según varias fuentes consultadas, los primeros episodios conocidos se relacionaron con vídeos en YouTube, publicaciones en Facebook y circulación informal entre alumnos. Sin embargo, TikTok concentra hoy buena parte de la preocupación institucional y familiar por su capacidad para recomendar contenidos de forma muy personalizada. Amnistía Internacional ha alertado de que la página Para ti puede arrastrar a menores interesados en salud mental hacia espirales de vídeos potencialmente nocivos sobre depresión, autolesiones o suicidio.

En Extremadura no constan casos concretos del abecedario del diablo asociados a institutos de la comunidad, que se hayan hecho públicos. No obstante, el Consejo de la Juventud de Extremadura ha situado la ansiedad, el acoso, la depresión y la falta de recursos para gestionar emociones entre los problemas detectados en estudiantes de Secundaria.

El recurso 'Extremadura responde'

Por su parte, la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud, mantiene el recurso Extremadura Responde, dirigido a jóvenes de entre 10 y 30 años, a sus familias y a profesionales que trabajan con menores. El servicio ofrece atención psicológica gratuita y confidencial, por teléfono (900 06 01 01) también por vías telemáticas, y está pensado para orientar ante situaciones de malestar emocional.

Los especialistas en salud mental adolescente insisten además en que no todas las autolesiones responden a una intención suicida, pero ninguna debe trivializarse. La OMS recuerda que la adolescencia es una etapa especialmente vulnerable, que la depresión y la ansiedad figuran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en estas edades y que las plataformas digitales pueden servir para prevenir, pero también para debilitar la prevención si amplifican contenidos dañinos.