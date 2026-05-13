Plasencia inicia el trámite para sancionar con casi 10.000 euros a la empresa que no ha hecho la pasarela a la vía verde.

Plasencia seguirá sin contar, al menos dentro del calendario previsto, con la pasarela de madera que debe permitir a peatones y ciclistas acceder de forma segura a la vía verde desde el monte Valcorchero, sin tener que cruzar la N-630 en una zona de curvas, que es lo que hacen muchos usuarios.

El retraso ya tiene además consecuencias administrativas. El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado un expediente para imponer una sanción de 9.765,97 euros a la empresa adjudicataria, la portuguesa Carmo Estruturas EM Madeira S.A., por incumplir los plazos parciales del contrato.

Una pasarela pensada para evitar riesgos

La obra no es solo una mejora del entorno. Su finalidad principal es resolver un problema de seguridad en el acceso a la vía verde, porque muchos usuarios utilizan la entrada desde Valcorchero, en plena carretera, en lugar de hacerlo por el túnel de San Lázaro.

Esa práctica obliga a cruzar o aproximarse a la N-630, en la salida hacia Salamanca, en un tramo condicionado por la presencia de curvas. La pasarela fue proyectada precisamente para sobrevolar la carretera y ofrecer un acceso más seguro a quienes caminan o circulan en bicicleta.

Uno de los puentes de la vía verde de Plasencia. / Toni Gudiel

La obra no había comenzado

Sin embargo, los trabajos han ido acumulando retrasos. Según el informe de la dirección de obra, fechado el 15 de abril, la firma del acta de comprobación del replanteo, que marca siempre el inicio, tuvo lugar el pasado 9 de febrero, pero aproximadamente dos meses después, "no se había iniciado ningún tipo de trabajo en la zona".

Además, el contrato fijaba un plazo de ejecución de cuatro meses desde ese replanteo, por lo que la actuación debería estar terminada el 9 de junio de este año. La dirección facultativa considera, sin embargo, que el incumplimiento de los plazos parciales hace prever la imposibilidad de ejecutar la actuación dentro del plazo establecido.

66 días de demora

En concreto, un informe técnico municipal cifra el incumplimiento en 66 días naturales. La dirección de obra señala que, a esa fecha, deberían estar ya finalizados "los estribos, el terraplenado y el acondicionamiento de las rampas de la estructura" y no es así.

También deberían estar avanzados el desbroce y la preparación de la plataforma del camino, así como la fabricación del prefabricado de la pasarela de madera. Nada de eso constaba ejecutado en la visita realizada a la zona de obras el 14 de abril, según el informe técnico.

Una sanción de 9.765 euros

Por este motivo, el Ayuntamiento de Plasencia ha propuesto, y así lo ha aprobado la junta de gobierno, sancionar a Carmo Estruturas EM Madeira S.A. con 9.765,97 euros, a razón de 147,97 euros diarios por los 66 días de demora. La penalidad se calcula conforme al pliego y a la Ley de Contratos del Sector Público.

La empresa dispone ahora de un plazo de audiencia de diez días para presentar alegaciones. Por tanto, la penalidad no es todavía firme, sino que forma parte del expediente iniciado por el consistorio.

Fondos europeos y posible resolución

Otro aspecto importante de la obra es que la actuación está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa NextGenerationEU. En este sentido, el pliego prevé que, si el incumplimiento de la empresa provocara un reintegro o retención de fondos europeos al ayuntamiento, la adjudicataria tendría que asumir ese importe como daños y perjuicios.

Además, la documentación municipal advierte de que la imposición de la penalidad podría habilitar al órgano de contratación a iniciar, previo expediente, la resolución del contrato, ya que las penalidades por demora alcanzarían el 5% del importe del contrato.

Una pasarela de 29 metros sobre la N-630

La pasarela forma parte de una actuación sobre 550 metros de camino natural. El elemento principal previsto es una estructura de 29 metros de largo y 2,5 metros de ancho, pensada para el paso de peatones y ciclistas.

El proyecto incluye también la adecuación del entorno como senda peatonal y la creación de un mirado y fue adjudicado a José Ramón Villar, responsable del equipo del Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural del Centro Universitario de Plasencia.

Posteriormente, los trabajos salieron a licitación, en julio de 2025 y, después de que, el 2 de septiembre, se solicitara a la empresa la documentación previa a la adjudicación y de que subsanara la falta de documentos en el mes de octubre, la junta de gobierno aprobó el 27 de noviembre la adjudicación del contrato de obras por 298.404,50 euros, IVA incluido.

Un acceso que sigue pendiente

La pasarela debía ofrecer un segundo acceso al camino natural Vía de la Plata a la altura de Plasencia y mejorar la conexión entre el norte de Plasencia, Valcorchero y la vía verde. Sin embargo, su retraso deja pendiente una intervención que el propio ayuntamiento había defendido como necesaria para ordenar el paso de usuarios y reducir el riesgo en la N-630.

La obra ha tenido un primer obstáculo administrativo por el recurso de otra empresa contra la adjudicación. Ahora, el problema está en la ejecución del contrato porque el proyecto que debía estar listo antes del verano sigue sin arrancar según el informe municipal, mientras el consistorio tramita la penalidad contra la adjudicataria.