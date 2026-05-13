Plasencia refuerza los desbroces ante el riesgo de incendios tras las lluvias.

La lluvia ha dejado el campo más verde, pero también más combustible. Por este motivo, Plasencia ha activado ya su campaña municipal de desbroce con un objetivo prioritario: reducir el riesgo de incendios antes de que el calor convierta la maleza acumulada en un peligro para viviendas, barrios y espacios naturales.

El ayuntamiento ha informado este miércoles de que el plan combina maquinaria pesada, contratos menores, el trabajo de las empresas adjudicatarias y el de la brigada verde municipal. Las actuaciones se repartirán por zonas periurbanas, solares estratégicos, riberas, caminos y espacios especialmente sensibles, con atención preferente al recinto ferial ante la proximidad de las fiestas y los fuegos artificiales.

Un refuerzo antes del verano

De esta forma, el Ayuntamiento de Plasencia ha puesto ya en marcha la temporada de desbroce en todo el término municipal, una campaña que este año llega marcada por las intensas lluvias de los últimos meses y el abundante crecimiento de la vegetación.

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha señalado que el consistorio actuará "con la máxima responsabilidad y eficacia" para evitar escenarios de riesgo. La prioridad, según ha indicado, es proteger tanto el monte público como las barriadas más próximas a zonas rurales.

Peticiones por escrito

Una de las cuestiones en las que ha insistido el edil es la necesidad de ordenar las solicitudes vecinales. Con el mismo sistema que ya inició el año pasado, Nisa ha pedido a las asociaciones de vecinos y a la ciudadanía que registren sus peticiones de desbroce por escrito, ya sea de forma presencial o telemática, en el ayuntamiento.

"Este procedimiento nos permite trabajar con mayor rapidez y eficacia. Los resultados del año pasado fueron positivos y queremos que este año sean aún mejores", ha señalado el concejal.

Desbroce con maquinaria, en Plasencia. / Ayuntamiento de Plasencia

Valcorchero y las zonas periurbanas

Según ha apuntado, el plan municipal contempla distintas vías de actuación para llegar a diferentes puntos de la ciudad. Así, en las fajas periurbanas se empleará maquinaria pesada para el monte Valcorchero, en colaboración con la Junta de Extremadura, con el propósito de proteger las viviendas colindantes.

El ayuntamiento también ha habilitado contratos menores para intervenir en la avenida de Portugal, la calle Fabián de Monroy, la avenida Gabriel y Galán, Federico García Lorca y la zona de la Huerta de la Isla.

Solares, barrios y espacios públicos

Por otro lado, la UTE Jardines de Plasencia y EULEN, empresa adjudicataria del servicio, asumirá trabajos en solares y enclaves estratégicos como las traseras de la Cámara de Comercio, la guardería Dulce Chacón, el entorno de la piscina bioclimática, el carril bici, Ciudad Jardín, el parque Hemingway, la avenida Dolores Ibárruri y los campos de fútbol.

Por su parte, la brigada verde se centrará en la variante sur, las riberas del río y otros rincones concretos de la ciudad. Los operarios municipales contarán además con el apoyo de empresas externas para reforzar estas labores.

Prioridad para el ferial y el Cachón

Según la información municipal, el recinto ferial y la zona del Cachón tendrán una atención especial dentro de la campaña. La cercanía de la feria de Plasencia y la celebración de los fuegos artificiales hacen que estos espacios sean prioritarios en la planificación de la Concejalía.

El desbroce en estas zonas busca, sobre todo, reducir riesgos en lugares que concentrarán afluencia de público durante las próximas semanas y donde la presencia de vegetación seca puede aumentar la vulnerabilidad ante cualquier incidencia.

Caminos sin "cuellos de botella"

La campaña también incluye una actuación general en zonas como la sierra de Santa Bárbara, la Vinosilla y el Espartal. En este caso, los trabajos se desarrollan en coordinación con agentes del INFOEX, SEPEI, 112 y Protección Civil.

El objetivo es estudiar el estado de los caminos y evitar "cuellos de botella" que dificulten la maniobrabilidad de los vehículos de emergencia en caso de incendio. El ayuntamiento ha destacado que la accesibilidad de estos recorridos resulta clave para que los equipos puedan actuar con rapidez si se produce un conato.

Parcelas privadas limpias

A su vez, la Concejalía de Medio Ambiente ha insistido en que, además del trabajo público, los propietarios de parcelas privadas tienen la "obligación de mantener sus terrenos limpios y en buen estado", conforme a la ordenanza municipal.

Así, el ayuntamiento ha apelado a la colaboración ciudadana para que la prevención no dependa solo de las actuaciones públicas. Se trata de tareas, tanto de unos como de otros, que pueden ser "decisivas" para frenar la propagación del fuego, en caso de producirse.

Recomendaciones para los próximos meses

José María Nisa ha lanzado también varias recomendaciones ante la llegada de la época de mayor riesgo. "Una vez terminada la temporada de quema, no se deben realizar barbacoas en zonas de riesgo, ni tirar colillas, ni utilizar herramientas que produzcan chispas en zonas de pastos", ha advertido.

El ayuntamiento ha aconsejado también que, ante cualquier conato de incendio, debe llamarse inmediatamente al 112. Según ha subrayado el edil, estas precauciones "pueden salvar muchas vidas humanas".