Más tiempo libre para el personal del Ayuntamiento de Plasencia: el viernes se aprueba la jornada laboral de 35 horas.

Dos horas y media más libres a la semana para dedicarlas al descanso, a las tareas domésticas, familiares, de ocio, deporte... En definitiva, a lo que uno quiera. Es lo que tendrán los empleados públicos del Ayuntamiento de Plasencia después de que este viernes, 15 de mayo, se apruebe la reducción de la jornada laboral semanal.

Actualmente, es de 37,5 horas semanales y el pleno municipal aprobará el viernes, gracias a la mayoría absoluta del PP inicialmente, pero seguramente con el apoyo del resto de los grupos políticos, la reducción a 35 horas semanales. La sesión plenaria tendrá lugar a las 9.30 horas.

Una reducción de dos horas y media

La decisión llega después de un proceso que comenzó el pasado mes de febrero con el anuncio del gobierno local del inicio de "los acuerdos con la representación sindical" por parque del concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio.

Poco después, se produjo un desencuentro con tres sindicatos, CGT, UGT y CCOO, que no acudieron a la mesa general de negociación al considerar que habían sido apartados de la primera conversación sobre la medida, que se llevó a cabo con el sindicato mayoritario entre los trabajadores municipales, la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF).

Reunión entre Astasio (derecha) y el representante de CSIF por las 35 horas semanales. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Mejora de las condiciones laborales

Astasio ha defendido desde el primer momento que el objetivo de la reducción de la jornada laboral para los empleados municipales es mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y favorecer la conciliación de la vida personal y profesional.

Además, en febrero apuntó que la intención del equipo de gobierno era avanzar en esa mejora sin perjudicar la calidad ni la eficiencia de los servicios que el ayuntamiento presta a la ciudadanía.

El primer paso con CSIF

El proceso arrancó con una reunión entre Astasio y CSIF. En ese encuentro participó Marcos Corchado, representante de la organización y presidente del comité de empresa.

Tras esa reunión, el gobierno local anunció que se había dado un "paso decisivo" para impulsar una medida que consideraba prioritaria para la plantilla. El ayuntamiento subrayó entonces el "clima de entendimiento y colaboración" con CSIF y la disposición al diálogo para alcanzar acuerdos beneficiosos para el conjunto del personal municipal.

El malestar sindical

Sin embargo, ese anuncio provocó la reacción de CGT, UGT y CCOO, que decidieron no acudir a la mesa general de negociación convocada días después. Las tres organizaciones expresaron públicamente su "profunda preocupación y malestar" por la actuación del concejal de Personal.

Los sindicatos criticaron que el asunto se hubiera abordado primero en una reunión con una sola organización. Aunque reconocían que CSIF era el sindicato con mayor número de delegados, defendieron que "no ostenta la mayoría sindical" y que el foro adecuado para tratar una medida que afecta a toda la plantilla debía ser la mesa general de negociación.

La explicación del concejal

Astasio respondió entonces que el encuentro con CSIF "no tuvo carácter negociador, sino técnico y preparatorio". Según explicó, la finalidad era recabar información y comenzar a estudiar los aspectos organizativos y económicos de una posible medida que, en todo caso, debía ser debatida y acordada en la mesa general de negociación.

El edil mostró su preocupación por la ausencia de los tres sindicatos a la convocatoria municipal, en cuyo orden del día figuraban 18 puntos. Entre ellos, estaban el sistema de control horario, procesos selectivos, consolidaciones de empleo y el desarrollo de la carrera profesional correspondiente al presente ejercicio.

Llamamiento al diálogo

El responsable de Recursos Humanos apeló entonces a la "responsabilidad institucional y al consenso". También defendió que la mesa general es el espacio de diálogo reconocido por la ley y aseguró que el equipo de gobierno mantenía su disposición a negociar, escuchar propuestas y alcanzar acuerdos.

Astasio insistió en que el ayuntamiento continuaría convocando los órganos correspondientes para que las cuestiones laborales se resolvieran en el marco del diálogo social y con seguridad jurídica. La aprobación prevista para este viernes cerrará ahora el recorrido administrativo de una medida que había quedado marcada por ese pulso sindical inicial.

Una mejora con impacto en la organización municipal

La reducción de jornada tendrá efectos directos en la organización interna del ayuntamiento, porque obliga a encajar los horarios del personal con la prestación de los servicios públicos. Ese era uno de los puntos que el gobierno local había situado desde el principio como parte del trabajo técnico necesario.

El reto, según el planteamiento municipal, será aplicar la nueva jornada sin que se resientan la atención al ciudadano, el funcionamiento de las dependencias municipales ni los servicios esenciales que dependen de la plantilla pública.

Cáceres y Badajoz ya la tienen

La medida situará a Plasencia en la senda que ya han seguido otros ayuntamientos extremeños. Cáceres y Badajoz figuran entre los consistorios que han aprobado la jornada de 35 horas para sus empleados municipales, aunque su aplicación depende de la regulación propia de cada administración local.

La diferencia con la Administración General del Estado es que la resolución estatal del pasado mes de abril fija las 35 horas para los empleados públicos estatales, pero no se extiende automáticamente a los ayuntamientos, que deben aprobarla mediante negociación colectiva y adaptar sus horarios y servicios para garantizar la atención a la ciudadanía.