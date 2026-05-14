Alerta en Plasencia por alimentos envenenados para mascotas en un parque de La Data.

Alimentos manipulados y "sustancias peligrosas depositadas de forma intencionada" y que ponen en riesgo la vida de las mascotas. Es lo que ha detectado la Policía Local de Plasencia en un parque situado en La Data Vieja, en la calle Tercio de Flandes y alrededores.

El cuerpo ha alertado de lo ocurrido a través del ayuntamiento y ha pedido a los dueños de mascotas que extremen la vigilancia y precauciones cuando estén en la calle para evitar que ingieran cualquier resto del suelo y puedan envenenarse. Además, los agentes han reforzado la vigilancia y han pedido que cualquier hallazgo sospechoso sea comunicado de inmediato a la Policía Local o Nacional.

Una amenaza directa para los animales

La investigación policial se centra en varios puntos del parque situado en La Data Vieja y sus alrededores, donde se han localizado alimentos presuntamente envenenados. Según la Policía Local, los primeros indicios apuntan a que habrían sido depositados de forma deliberada, con el consiguiente riesgo para perros y otros animales domésticos.

El cuerpo local ha calificado estos hechos como "extremadamente graves y totalmente intolerables". Ahora, las diligencias abiertas buscan identificar a los autores, y la policía ha advertido de que podrían enfrentarse a consecuencias penales por delitos relacionados con la seguridad y el bienestar animal.

No perder a los animales de vista

Mientras avanza la investigación, la recomendación principal para los dueños de mascotas es que no las pierdan de vista. Además, ha pedido que se cumpla con la ordenanza de tenencia de animales y que los perros vayan atados, además de evitar que coman restos, bolsas, trozos de comida u objetos encontrados en la vía pública.

"No descansaremos hasta identificar a quienes ponen en riesgo a nuestras mascotas. Pedimos la colaboración ciudadana para aportar cualquier prueba que facilite la investigación", señalan desde el cuerpo local.

Zona verde situada en La Data de Plasencia. / Toni Gudiel

Más vigilancia y sanciones

A su vez, la Policía Local va a aprovechar para realizar un mayor control sobre conductas incívicas relacionadas con animales. Así, ha advertido de que intensificará la vigilancia en espacios públicos, entre ellos el paseo fluvial, donde se han detectado perros sueltos y casos de propietarios que no recogen los excrementos.

Esto se debe a que, "aunque la mayoría de los ciudadanos presenta un comportamiento ejemplar, se ha detectado un repunte de conductas negligentes".

De esta forma, la Policía Local intensificará la vigilancia en estos puntos estratégicos y procederá a sancionar todas las infracciones observadas con el objetivo de "garantizar la seguridad de viandantes y ciclistas, así como asegurar una convivencia ciudadana basada en la responsabilidad y el respeto mutuo".

Multas de hasta 200.000 euros por cebos envenenados

Por lo que respecta a la colocación de comida manipulada o cebos tóxicos para animales, puede acarrear importantes consecuencias legales. Así, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales contempla sanciones económicas que, en los casos más graves, pueden alcanzar los 200.000 euros, especialmente cuando existe daño grave o muerte del animal.

La normativa estatal considera infracción muy grave cualquier conducta que provoque la muerte de un animal fuera de los supuestos autorizados. A ello se suma la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que endureció las penas por acciones que causen lesiones o fallecimiento a mascotas y otros animales domésticos. En determinados casos, los responsables pueden enfrentarse también a penas de prisión e inhabilitación para la tenencia o actividad relacionada con animales.

El uso de cebos envenenados está considerado además una práctica especialmente peligrosa porque no es selectiva. Veterinarios y colectivos animalistas vienen alertando desde hace años de que este tipo de sustancias no solo afectan a perros y gatos, sino también a fauna silvestre e incluso pueden representar un riesgo para menores o personas que entren accidentalmente en contacto con ellas.