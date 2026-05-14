Dos concejales de Plasencia que también son diputados renuncian a cobrar por plenos y comisiones.

El Ayuntamiento de Plasencia pagará algo menos por cada pleno y cada comisión a partir de ahora. No será una cantidad capaz de cambiar las cuentas municipales, pero sí un ahorro para las arcas públicas porque dos concejales dejarán de percibir las retribuciones que les corresponderían por asistir a los órganos municipales.

La renuncia la han formulado Isabel María Blanco González, concejala de Diversidad del equipo de gobierno del PP, y Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, único concejal de Vox y edil de la oposición. El motivo es que ambos tienen además escaño en la Asamblea de Extremadura, y el pleno de este viernes, 15 de mayo, tomará conocimiento de su decisión.

Retribuciones por plenos y comisiones

Según ha comunicado el gobierno local, la renuncia afecta a las retribuciones e indemnizaciones derivadas del ejercicio de su cargo municipal, en concreto a la asistencia a plenos y comisiones. La consecuencia directa será que esas cantidades dejarán de salir del presupuesto del ayuntamiento cada vez que ambos ediles participen en esos órganos.

Respecto a la periodicidad de su celebración, habitualmente los plenos tienen lugar una vez al mes y hay cinco comisiones informativas permanentes, integradas por nueve miembros cada una.

El marco fijado por la Asamblea

La decisión llega después de que la Mesa de la Asamblea de Extremadura aprobara el pasado 28 de abril un acuerdo sobre el régimen de dedicación exclusiva de los diputados autonómicos. Ese acuerdo establece que la dedicación exclusiva es compatible con cargos de representación local siempre que no se perciba remuneración, retribución, indemnización por asistencia, dieta o cualquier otro pago por cualquier concepto.

El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura el 29 de abril. La renuncia de los dos concejales placentinos se enmarca, por tanto, en ese nuevo marco, que obliga a separar el cobro como diputado autonómico de cualquier percepción económica municipal por asistencia.

La concejala de Plasencia Isa Blanco, en la Asamblea de Extremadura. / CEDIDA

Trayectoria de ediles y diputados

Isa Blanco lleva ya siete años como concejala. Entró en el equipo de gobierno de Fernando Pizarro en 2019 y ha ostentado los cargos de edil de Deportes, Inclusión y Diversidad hasta su elección como diputada autonómica, en las pasadas elecciones. Actualmente, es la responsable del departamento de Diversidad, que compagina con la Asamblea, mientras que Deportes ha pasado a Alberto Belloso e Inclusión a David Calvo.

Por su parte, Álvaro Sánchez-Ocaña es el único concejal del grupo municipal de Vox en Plasencia y tomó posesión en junio del año pasado, tras la renuncia de Purificación Martín. Al igual que Blanco, compatibiliza el cargo municipal con su acta en la Asamblea de Extremadura, que ostenta desde febrero de 2024.

El concejal de Plasencia y diputado Álvaro Sánchez-Ocaña. / Toni Gudiel

El punto que llegará al pleno será el trámite para dejar constancia formal de que no cobrarán las indemnizaciones municipales derivadas de su asistencia a órganos del ayuntamiento.

Qué cobra un diputado en dedicación exclusiva

En cuanto a las retribuciones en la Asamblea de Extremadura, los diputados y diputadas en régimen de dedicación exclusiva tienen asignada una retribución íntegra anual de 69.852,58 euros, con datos actualizados a 1 de marzo de 2026. Esa cantidad es la referencia general para los parlamentarios liberados, con independencia de que pertenezcan al PP, a Vox o a otro grupo, salvo que ocupen puestos específicos en la Mesa de la Cámara.

En el caso de los miembros de la Mesa, las retribuciones son superiores. El presidente de la Asamblea, del Grupo Parlamentario Popular, tiene fijados 88.250,96 euros anuales; el vicepresidente primero, también del PP, 77.856,24 euros; y la secretaria primera, del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, 75.780,04 euros.

Dietas y kilometraje

La Asamblea contempla además dietas y gastos de kilometraje por asistencia a sesiones de órganos parlamentarios. El kilometraje está fijado en 0,22 euros por kilómetro desde el domicilio habitual y recoge dietas de 140 euros para residentes en Mérida y de 162 euros para no residentes.

Ese mismo documento precisa que quedan exceptuados la Presidencia y los diputados o diputadas que hayan renunciado expresamente.