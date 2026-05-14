La Diputación completa las 55 plazas para descubrir la historia de Plasencia en una ruta teatralizada.

Las antiguas murallas de Plasencia, la puerta Berrozana y las calles que conducen hasta su Plaza Mayor serán el punto de partida de una visita guiada y teatralizada, que está pensada para mirar la ciudad desde su historia, sus linajes y su patrimonio urbano.

La propuesta, organizada por la Diputación de Cáceres, permitirá a los participantes recorrer algunos de los grandes tesoros del casco histórico placentino en una ruta teatralizada que ha tenido tanto éxito que ya tiene completo su cupo de 55 plazas.

Un viaje por la Plasencia histórica

Según señala la web oficial del proyecto, la actividad se celebrará este viernes 15 de mayo y comenzará atravesando las antiguas murallas de la ciudad. La puerta Berrozana dará acceso directo al casco histórico, donde el recorrido avanzará por calles vinculadas a la vida urbana, religiosa y señorial de Plasencia.

El itinerario conducirá a los asistentes hasta la Plaza Mayor de Plasencia, punto de encuentro desde la época medieval. A partir de ahí, la visita continuará entre "palacios y casas nobles", que ayudan a entender el peso histórico de la localidad en el norte de Extremadura.

Nobles que salen al paso

Según la información de la Diputación, la ruta no será solo explicativa. Tendrá también un componente teatralizado, con personajes nobles que saldrán al encuentro de los participantes para narrar, en distintos puntos del recorrido, episodios y anécdotas de sus vidas.

Ese formato busca acercar el patrimonio a vecinos y visitantes de una manera más visual y participativa. Iglesias, conventos, casas señoriales y rincones del trazado urbano servirán como escenario para reconstruir parte de la memoria de la ciudad.

Un listado de municipios en los que se realizarán las actividades de la Diputación, entre ellos Plasencia. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Dos horas y media por el casco histórico

La visita durará aproximadamente dos horas y media, de 17.00 a 19.30 horas. La organización recomienda acudir con calzado cómodo, ropa adecuada para caminar, agua, fruta y frutos secos.

La actividad incluye la visita guiada por la localidad, la teatralización y todos los materiales necesarios para su desarrollo. El formulario de inscripción se habilitó a través del portal oficial del proyecto, aunque las plazas disponibles ya están completas.

Patrimonio con mirada de futuro

La iniciativa forma parte del proyecto Implementación de Agenda 2030 en Red de Conjuntos Históricos I, impulsado por la Diputación de Cáceres para vincular la conservación patrimonial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El programa pretende abrir el patrimonio a la ciudadanía, reforzar la divulgación histórica y contribuir al impulso del sector turístico. En el caso de Plasencia, la visita pone el foco en un casco histórico que conserva huellas medievales, religiosas y nobiliarias en pleno corazón urbano.

Un programa para 19 conjuntos históricos

La visita de Plasencia forma parte de un programa gratuito de actividades turísticas y culturales impulsado por la Diputación en 19 localidades cacereñas con destacados conjuntos históricos. La iniciativa busca reforzar el desarrollo rural, poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico de estos municipios y favorecer la actividad económica vinculada al turismo cultural.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 207.000 euros y está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La propuesta combina divulgación patrimonial con experiencias pensadas para atraer visitantes y generar movimiento en el tejido empresarial de cada entorno.

Visitas, catas, rutas, observaciones...

La programación incluye visitas guiadas, rutas por el patrimonio local y actividades complementarias como gymkhanas temáticas, rutas senderistas, observaciones astronómicas, talleres de ganchillo, catas gastronómicas o propuestas centradas en la tradición oral. Cada actividad tiene un máximo de 55 plazas y requiere inscripción previa a través de la web oficial del proyecto.

Las primeras citas se desarrollarán entre el 14 y el 18 de mayo en distintos puntos de la provincia. Entre ellos, figuran Cuacos de Yuste, con una degustación de quesos de La Vera; Garganta la Olla, con un rally fotográfico vinculado a su conjunto histórico; Trujillo, donde la programación girará en torno a historias, relatos y leyendas de tradición oral y Plasencia.

La Diputación ha subrayado que el objetivo es dar visibilidad al patrimonio histórico, cultural y natural de estos enclaves y avanzar hacia un modelo turístico sostenible, capaz de generar oportunidades económicas en el territorio. En esa línea, el programa conecta la conservación del patrimonio con la dinamización de los pueblos y con el mantenimiento de población y actividad en el medio rural cacereño.