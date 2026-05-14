Plasencia conecta a jóvenes de 16 a 29 años con grandes empresas y emprendedores.

Encontrar el primer empleo no tiene por qué pasar por marcharse de Extremadura. Es lo que piensa la Cámara de Comercio de Cáceres, que ha promovido en Plasencia The Lift, una feria dirigida a jóvenes de 16 a 29 años que conectará talento, empresas y orientación laboral, el 21 de mayo en la sala Verdugo.

La cita combinará la presencia de compañías con gran capacidad de contratación, como La Chinata, Faramax Trafo, Viendo Verde e Ilunion, con la experiencia de emprendedores y creativos que han construido proyectos desde Extremadura o vinculados a la región, como los placentinos Jesús Mateos Brea y Ricardo Señorán.

Oportunidades reales sin salir de Extremadura

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha defendido que la cita nace para "conectar talento joven con oportunidades reales" y para mostrar que en Extremadura "hay empresas, proyectos y profesionales capaces de abrir futuro".

The Lift forma parte del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de Cáceres y, en cuanto a sus destinatarios, Álvarez ha situado el foco en quienes están terminando sus estudios, buscan su primera oportunidad o no saben todavía cómo orientar su futuro profesional. "Muchos jóvenes no necesitan solo una oferta de empleo, necesitan saber por dónde empezar, a quién dirigirse y qué perfiles están buscando las empresas", ha señalado el presidente cameral.

El alcalde de Plasencia y el presidente de la Cámara, antes de la presentación de la feria. / Toni Gudiel

Empresas que buscan perfiles

En este sentido, no de los momentos más vinculados al empleo será la mesa Del talento a la oportunidad. Encuentra empleo en Extremadura, en la que participarán Carlos Oliva, CEO de La Chinata y presidente del Círculo Empresarial Placentino; Alejandro Palomo, director gerente de Viendo Verde; y Beatriz Tejeda, responsable de Recursos Humanos de Faramax Trafo. La moderará Ruth Martín, técnica de Recursos Humanos de Ilunion.

La presencia de estas compañías permitirá a los asistentes conocer qué sectores están demandando personal, qué competencias valoran y cómo se puede acceder a procesos de selección desde el territorio. "Queremos que los jóvenes vean que hay empresas cercanas que necesitan talento y que no todo pasa por mirar fuera", ha subrayado Álvarez.

Emprender sin perder la raíz

La feria también dará espacio a quienes han construido su propio camino profesional. El chef de Plasencia Ricardo Señorán, fundador del restaurante Farragua de Gijón y galardonado con un Sol Repsol, ofrecerá la charla Con los pies en mi tierra, centrada en el emprendimiento gastronómico.

También intervendrá Raúl Rodríguez, CEO de Lejan Brand y ECOETUS, primer Premio Nueva Empresa Extremeña 2025, con la ponencia ¿Qué haría si volviera a empezar?. Su experiencia conecta con una generación que mira el emprendimiento no solo como una salida laboral, sino como una forma de unir propósito, marca personal y territorio.

La creatividad también puede ser oficio

The Lift incorporará además una mesa sobre profesionalización de la creatividad, moderada por el artista urbano y diseñador gráfico de Plasencia Jesús Mateos Brea. Participarán el fotógrafo Paco Pulido, Alejandro Quintero, codirector de diseño de la galería La Sindicalista; Ana Fernández, ilustradora científica y Juan Manuel Cruz, diseñador de moda.

El mensaje para los jóvenes que se mueven en ámbitos como el diseño, la imagen, la moda, la ilustración o la cultura es claro: una vocación puede convertirse en trabajo, pero necesita método, contactos, formación y una mirada realista del mercado. "El talento creativo también tiene que encontrar canales profesionales", ha destacado Álvarez.

La inauguración de la feria será el 21 de mayo a las 8.30 horas y el aforo es limitdo, por lo que es necesario apuntarse y es posible hacerlo en la web de la Cámara de Comercio.

"Ya no es necesario estar lejos para triunfar"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha acompañado al presidente cameral en la presentción de la feri y ha defendido que la ciudad y la región ofrecen calidad de vida y posibilidades profesionales frente a la "ilusión" de las grandes urbes. "Las grandes ciudades son agujeros enormes donde todo cabe, pero posiblemente no sean el lugar donde uno pueda desarrollar con felicidad su vocación profesional", ha afirmado.

Pizarro ha señalado que el discurso de la falta de oportunidades en Extremadura es, en buena medida, incierto. "En el 90% de las formaciones elegidas existe implantación en nuestra ciudad y provincia. Necesitamos recuperar nuestro orgullo y demostrar que, aunque es positivo formarse fuera, ya no es necesario estar lejos para triunfar. Iniciativas como esta sirven para descubrir canales que algunos jóvenes no conocen por falta de orientación", ha señalado.