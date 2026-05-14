Plasencia y Malpartida, presentes en La Revuelta de Broncano gracias a un cuadro de 'Robe'.

El periodista David Broncano es un gran admirador y seguidor de Robe, de hecho, acudió incluso al palacio de congresos de Plasencia el día del homenaje tras su fallecimiento. Marina Palomo, de Malpartida de Plasencia y responsable del taller prelaboral de la Fundación Sorapán de Rieros en Plasencia, también es seguidora del músico, que ha colaborado en varias ocasiones con la fundación.

Este miércoles por la noche, Robe les ha unido, ya que Marina ha acudido al programa de La Revuelta, que presenta Broncano, para entregarle un cuadro hecho por ella misma, un retrato de Robe junto al presentador, que le ha regalado, junto con otros obsequios realizados por los usuarios.

La respuesta de Broncano: "Vaya emoción"

Broncano no quiso dejar pasar la oportunidad y, al inicio del programa, se acercó al asiento donde estaba la artista entre el público para recoger el cuadro: "Vaya emoción, qué cuadro más precioso, está muy bien hecho", le dijo a Marina.

Ella explicó, micrófono en mano, que habían acudido varias personas de Malpartida y Plasencia, la ciudad natal de Robe, para entregarle los regalos, un cuadro y otros obsequios realizados a mano por los usuarios del taller prelaboral, como las primeras flores amarillas que han hecho y libretas con la imagen del artista y su firma.

Regalos "desde el corazón"

Marina acudió al programa con amigos y familiares y ha destacado de la experiencia: "Hoy hemos vivido uno de esos momentos que se quedan para siempre. Hemos ido a La Revuelta para entregarle a David Broncano unos regalos muy especiales, hechos desde el corazón y con mucha verdad. Porque hay personas que conectan con la gente de una manera especial… Y sabemos cuánto significa para él Roberto Iniesta, nos sucede lo mismo".

La artista ha destacado de los regalos que el cuadro pintado por ella supone "un encuentro entre arte, música y emoción" y de Sorapán de Rieros, que "trabajamos cada día por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, apostando por la inclusión, la creatividad y la dignidad de cada persona".

Marina Palomo, con amigos, familiares y un colaborador de La Revuelta. / CEDIDA

Las primeras flores amarillas de los usuarios

Las flores amarillas hacían alusión al primer festival de homenaje a Robe que tendrá lugar este sábado, coincidiendo con el día de su cumpleaños, el de "un artista irrepetible que ha marcado la vida de tantas personas con sus canciones, su autenticidad y su manera de sentir el mundo", en palabras de Marina.

Por todo, ha subrayado: "Hoy no llevábamos solo regalos. Llevábamos cariño, memoria, cultura y verdad. Porque cuando el arte nace desde dentro siempre encuentra el camino hasta el corazón" y ha agradecido a La Revuelta que dé visibilidad a las oenegés.

Una experiencia "muy recomendable"

La artista ha confesado que pasó "muchos nervios", pero como le entregó el cuadro y los regalos a Broncano al principio, después, "ya me relajé".

En su opinión, acudir al programa es "una experiencia muy recomendable" porque es "muy divertido, muy cercano y muy dinámico, muy entretenido", por lo que salió "muy contenta con la experiencia".

Exposición de Sorapán de Rieros en Plasencia, con cuadros dedicados a 'Robe'. / Toni Gudiel

El cariño de Sorapán de Rieros por Robe

La fundación lleva años colaborando con el artista placentino, que cedió su imagen para la realización de cuadernos. Incluso, el año pasado, Robe se convirtió en musa de los usuarios del taller, que pintaron más de una quincena de cuadros en homenaje al artista, y los pudieron exponer en febrero en el centro cultural de Las Claras.

Libreta de Sorapán de Rieros, con una imagen cedida por Robe, hecha retrato por Marina. / CEDIDA

Marina Palomo destacó entonces que la exposición de homenaje era un paso más en el taller, en el que han demostrado "una forma diferente de representar" porque primero plasmaron sus frustraciones en obras abstractas, después, reflejaron cómo se ven ellos mismos, por dentro y por fuera, en otra exposición y, con la dedicada a Robe enseñaron "cómo ven a otra persona y cómo les ayuda a ellos su música".

Respecto a los cuadernos, fue en 2020 cuando Robe cedió una fotografía, que la responsable del taller prelaboral de la fundación convirtió en retrato y los usuarios transfieren a cuadernos que se venden en la tienda online de la discográfica. El objetivo final sigue siendo "la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, desarrollando para ello dos líneas principales de actividad: una laboral y otra terapéutica". Además, la mayor parte del dinero conseguido de la venta se destina al propio taller y a realizar actividades con los usuarios.