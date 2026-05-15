Bulo, con músicos de Robe, y Argentina, actúan este viernes en Plasencia

Doble cita musical este viernes en Plasencia. Como antesala del primer festival de homenaje a Roberto Iniesta, Primeras Flores Amarillas, que tendrá lugar este sábado, este viernes habrá un concierto en el restaurante Örigen, el antiguo Jardín del Pensador, a la salida de Plasencia hacia la carretera del Valle del Jerte.

Actuará Bulo, el proyecto musical de Lorenzo González y Woody Amores, músicos que formaron parte del proyecto Robe junto a Roberto Iniesta.

Será a las 20.00 horas y, después, a las 21.30 horas, Argentina clausurará el ciclo Noches de Santa María de la Diputación Provincial de Cáceres, en la Plaza de la Catedral.

Bulo, el proyecto de dos músicos de Robe

La noche musical arrancará con Bulo, el proyecto de Lorenzo González, voz y guitarra, y Woody Amores, guitarra y coros, junto a Antonio Pintor a la batería e Ismael Tovar al bajo. González y Amores llevan tiempo trabajando juntos en distintas formaciones y formaron parte de Robe, el proyecto del líder de Extremoduro, Roberto Iniesta.

La banda llega con un sonido de rock directo y contundente, después de meses de trabajo en estudio. Actualmente, han editado su primer álbum, bajo el sello El Dromedario Records, vinculado a nombres como Marea, Extremoduro o Malaputa.

Entradas a la venta en Entradium

El concierto de Bulo comenzará a las 20.00 horas, aunque la apertura de puertas será antes porque contará con Laguna Crush (22.00 horas) y Flaco Domínguez (18.30) como artistas invitados. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Entradium.

La formación está cerrando fechas para su gira de presentación, pensada para salas, festivales y ciclos culturales. Su paso por Plasencia añade una propuesta de rock a una jornada que también tendrá presencia del flamenco en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Argentina cierra Noches de Santa María

Tras el concierto de Bulo, el programa cultural Noches de Santa María bajará el telón con Argentina, una de las voces de referencia del flamenco actual. La actuación será a las 21.30 horas en la Plaza de la Catedral y, a diferencia de los espectáculos anteriores del ciclo, tendrá entrada gratuita.

La artista Argentina actuará a las 21.30 horas en la plaza de la Catedral de Plasencia. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Argentina presentará en Plasencia Flamenco, Copla y Fado, "un encuentro entre tres expresiones musicales que se abrazan para contar historias desde la emoción", en palabras de la Diputación. La propia artista ha destacado en sus redes sociales el carácter especial del enclave placentino.

"Cantaré en un lugar mágico, bajo el cielo de la Plaza de la Catedral... Solo quiero que vengáis con el corazón abierto. Lo demás... lo pondrá la música", ha expresado la cantaora.

Una voz con proyección internacional

La Diputación ha destacado que Argentina es "una de las voces más reconocidas del flamenco actual, con un amplio repertorio y una puesta en escena variada". Su trayectoria incluye actuaciones en escenarios como el Oslo World Music Festival, el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y el Festival Flamenco de Lisboa.

Su proyección internacional se ha visto reforzada por dos nominaciones a los Latin Grammy Awards de Las Vegas por los discos Un viaje por el cante, en 2013, y Sinergia, en 2015. En Plasencia, su concierto servirá para cerrar una edición de Noches de Santa María que ha tenido un gran éxito de público.

El recorrido del ciclo

Antes de la clausura con Argentina, Noches de Santa María ha desplegado una programación con acento extremeño e ibérico. El ciclo se abrió con Luis Pastor en formato sinfónico junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, dirigida por Antonio Luis Suárez. Después llegó la propuesta de Swing Ton Ni Song & Anam Camerata, un concierto swingfónico que cruzó estándares del swing y del jazz vocal con arreglos orquestales.

El recorrido continuó en el auditorio Santa Ana con Chloé Bird, cantautora y actriz que presentó El surco de los días, su séptimo álbum de estudio, y con el saxofonista cubano Ariel Brínguez, uno de los nombres destacados del jazz latino actual y de la música afrocaribeña. Ya en mayo, el portugués João Afonso aportó Todo Tempo, un trabajo ligado a la canción portuguesa y a la memoria afectiva de sus orígenes mozambiqueños.

Con esa nómina de artistas, el ciclo organizado por la Diputación de Cáceres ha reunido canción de autor, swing, jazz, ritmos afrocaribeños, música portuguesa y flamenco en una edición de seis conciertos repartida entre el Teatro Alkázar, el Auditorio Santa Ana y la Plaza de la Catedral.