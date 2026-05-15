Más institutos de Plasencia han detectado casos de autolesiones en estudiantes por retos virales.

El instituto de Plasencia que ha dado la voz de alarma al detectar estudiantes que se han autolesionado jugando a un reto viral, El abecedario del diablo, que consiste en hacerse cortes en los brazos, no es el único de la ciudad donde esto se ha producido.

Otro centro de secundaria ha confirmado a este periódico que ha habido casos de "autolisis" entre su alumnado y, un tercero ha apuntado que "se dan, todos los días aparecen retos o juegos que se ponen de moda". Aunque el resto de institutos no tiene constancia de casos, también son conscientes de que los retos virales están llevando a algunos adolescentes a provocarse lesiones para seguir estos juegos.

Orientadores y educadores al tanto

En el caso del primer instituto que ha dado visibilidad a la situación, su orientadora se implicó en el tema, hablando con los estudiantes -hasta tres- y preparando información para las familias y sus compañeros docentes para tratar en las tutorías los retos virales y sus consecuencias y animar también a los padres a hacerlo en casa.

En cuanto al segundo caso que ha tenido casos de autolisis, su responsable ha explicado que también es el equipo de orientación quien ha trabajado con los afectados, "con un seguimiento por parte de la educadora social".

En el tercer centro, han apuntado que "se trabaja sobre estos retos, igual que cuando surgió el de la ballena azul, pero todos los días surgen en las redes sociales y se dan autolesiones, se ponen de moda y hay un cabecilla al que todos siguen. Pueden parecer tonterías, pero pueden dar lugar a cosas más complicadas".

Información a padres, docentes y alumnos

El resto ha apuntado que no tiene constancia de casos, pero sí trabaja con el alumnado -como también hacen aquellos donde ha habido estudiantes con autolesiones- para intentar prevenirlos e informar sobre los riesgos de estas conductas.

En todos los casos, se hace, bien a través de las tutorías que tienen los alumnos cada semana o a través de charlas con expertos. Existe además un programa de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, denominado Foros Nativos Digitales, creado "para trabajar con el alumnado contenidos relacionados con el uso responsable de teléfonos móviles, dispositivos digitales, redes sociales y juegos electrónicos: desde el ciberbullying hasta el lenguaje sexista, desde la netiqueta (normas de comportamiento en el entorno on-line), hasta el sexting, el grooming o las comunidades peligrosas en línea, las noticias falsas o la prevención de la adicción al juego on-line".

Mensaje a los padres desde otro centro

No obstante, a raíz de la alerta sobre la reactivación del reto del Abecedario del diablo en un instituto de la ciudad, otro centro ha enviado un mensaje a los padres y madres de sus alumnos, en el que ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" porque en su centro no se han dado casos.

Sin embargo, ha indicado que considera "importante abordar este asunto desde la prevención, la educación y el acompañamiento". Por eso, ha explicado a los padres que "los tutores tratarán el tema en las tutorías con el alumnado, fomentando el diálogo, el pensamiento crítico y la importancia de pedir ayuda ante cualquier situación que pueda resultar perjudicial".

También ha pedido la colaboración de padres y madres para "permanecer atentos y mantener conversaciones con vuestros hijos e hijas sobre el uso de redes sociales, los retos virales y la importancia de comunicar cualquier situación que les genere malestar o preocupación".

Incluso intentos de suicidio

Entre las charlas de expertos que también organizan los centros educativos, destaca la de la unidad Salud Mental infanto-juvenil del área de salud de Plasencia. En 2023, su responsable, la psiquiatra Blanca Lusilla, afirmaba que les habían llegado varios casos de intentos de suicidio entre menores, cinco en un curso escolar y uno en otro.

La psiquiatra Blanca Lusilla, que ha tratado casos de autolesiones en estudiantes. / Toni Gudiel

Precisamente, lo que más habían observado eran "bastantes casos de depresiones más severas y muchas autolesiones de menores que se hacen cortes por todos lados".

También advertía de problemas de salud mental por la mala alimentación. Lusilla explicaba que hay muchos menores que "no comen fruta ni verdura y legumbres una vez al mes", lo que provoca un "déficit nutricional y alteraciones del sistema nervioso".

Bebidas energéticas y nuevas tecnologías

También criticaba Lusilla el alza en el consumo de alimentos procesados, el consumo de bebidas energéticas y el mal uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo para ver "páginas porno, que les alteran".

A esto sumaba también el consumo del cannabis por la falsa creencia de que es "medicinal".

Servicio de atención telefónica

Este periódico ha preguntado a la Junta de Extremadura si tiene conocimiento de casos de autolesiones en estudiantes por retos virales en Plasencia o la región y está a la espera de respuesta.

Cabe señalar que la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud, mantiene el recurso Extremadura Responde, dirigido a jóvenes de entre 10 y 30 años, a sus familias y a profesionales que trabajan con menores. El servicio ofrece atención psicológica gratuita y confidencial, por teléfono (900 06 01 01) también por vías telemáticas, y está pensado para orientar ante situaciones de malestar emocional.