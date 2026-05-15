Normas especiales de tráfico y dónde aparcar en Plasencia por el festival 'Primeras Flores Amarillas' de homenaje a 'Robe'

La previsible llegada masiva de seguidores del músico Roberto Iniesta a Plasencia con motivo del festival de homenaje Primeras Flores Amarillas ha llevado al ayuntamiento a activar un dispositivo especial de movilidad y seguridad para este sábado, 16 de mayo.

El plan municipal establece cortes de tráfico, accesos concretos para emergencias y recomendaciones para taxis, vecinos y usuarios de garajes, sobre todo del entorno de la Torre Lucía, donde se celebrarán los principales conciertos, y el recinto intramuros. El objetivo municipal es "ordenar la circulación" en una jornada donde lo mejor será desplazarse a pie.

Horarios del festival y cortes

Respecto a los horarios de la celebración, las actividades previstas en el centro intramuros se desarrollarán de 12.00 a 00.00 horas. En la zona de Torre Lucía, la programación se prolongará de 20.00 a 02.00 horas.

El ayuntamiento ha diseñado el operativo teniendo en cuenta esos dos focos de actividad, por lo que la Policía Local cortará desde las 12.00 horas el acceso rodado a la plaza Mayor. La restricción se mantendrá hasta que las vías queden completamente despejadas de público.

Los cortes afectarán a los accesos por las calles del Rey, calle Talavera y Puerta de Coria. Además, el ayuntamiento ha pedido a los conductores que eviten circular por el centro histórico durante el desarrollo del festival.

Cabe tener en cuenta además que el reparto de pulseras para poder acceder a la Torre Lucía comenzará a las 11.00 y se extenderá hasta las 20.00 horas. Será en la plaza Mayor.

Acceso especial para emergencias

Respecto a los servicios de emergencia, el ayuntamiento ha explicado que, quienes necesiten acceder a la zona centro, deberán comunicarlo previamente a la Policía Local a través del 092.

A su vez, el acceso recomendado será la Puerta de Coria, donde habrá presencia policial fija para facilitar y agilizar el paso de los vehículos asistenciales en caso de incidencia.

Evitar el uso de taxis

En cuanto a los taxis, el ayuntamiento ha recomendado a los profesionales del sector que eviten circular por el centro histórico desde las 12.00 horas.

Si el servicio resultara estrictamente necesario y la densidad de peatones lo permitiera, los taxis podrán acceder a la Plaza Mayor por Puerta de Coria y la salida deberá hacerse obligatoriamente por la calle Trujillo, según las normas municipales.

Acceso al recinto de la Torre Lucía, donde serán los conciertos del festival de homenaje a Robe. / Toni Gudiel

Vecinos y cocheras

Respecto a los vecinos con cochera, el consistorio ha solicitado la colaboración de los residentes de las zonas afectadas y les ha aconsejado no utilizar vehículos particulares en el entorno del centro mientras estén activas las restricciones.

En el caso de la Torre Lucía, la recomendación se dirige especialmente a los usuarios de garajes y cocheras. El ayuntamiento ha pedido evitar entradas y salidas de vehículos a partir de las 18.00 horas, cuando se prevé que la acumulación de público complique gravemente la circulación.

Quejas de Intramuros

En este sentido, la Policía Local ha colocado carteles en las cocheras con este mensaje: "Con motivo de la celebración de los conciertos en homenaje al artista placentino Roberto Iniesta para este sábado 16 de mayo y, dado que se cortará el tráfico, se aconseja no estacionar los vehículos en las cocheras de la zona afectada, dado que se espera una gran cantidad de público, que impedirá el tráfico de vehículos por la zona de Torre Lucía. Gracias por su colaboración y disculpen las molestias".

Cartel colocado por la Policía Local de Plasencia en una cochera de Torre Lucía. / CEDIDA

Ante esto, la asociación vecinal Intramuros ha mostrado su malestar porque considera "un abuso de autoridad esta prohibición/consejo, que coarta la libertad de las personas para usar sus propias plazas de garaje".

En su opinión, si la plaza de Torre Lucía, "no reúne condiciones para el tráfico de vehículos, ¿por qué se realizan conciertos masivos en un lugar no apropiado? Exigimos al Alcalde que pida a la Policía Municipal que monte el servicio correspondiente para que los propietarios puedan acceder con normalidad a sus garajes. Y, si el espacio no es óptimo para conciertos, que se busque otro lugar que sí reúna las condiciones de seguridad y garantías y no limite derechos".

La asociación ha insistido en que "no es admisible que se limite el derecho de los vecinos a entrar y salir de sus viviendas por eventos organizados sin la infraestructura adecuada".

Recomendación general

Lo que ha transmitido el ayuntamiento es que la Policía Local mantendrá el dispositivo especial de tráfico durante toda la jornada de este sábado y adaptará la circulación a la evolución del público.

La principal recomendación municipal es evitar los desplazamientos en coche en las zonas afectadas.

Los aparcamientos disponibles

En cuanto a las posibilidades de aparcamiento de Plasencia para quienes acudan desde fuera de la ciudad, el recinto más cercado a la Torre Lucía es el del parque de La Coronación, que cuenta con 140 plazas disponibles. Solo habría que tomar la avenida Juan Carlos I para llegar hasta la plaza Santa Ana y la de la Torre Lucía, de acceso al recinto de conciertos.

También próximo se encuentra el aparcamiento de la calle Velázquez, con dos plantas, la baja con 151 plazas y la primera, con 150. Está situado en una calle paralela a Sor Valentina Mirón, desde la que se puede llegar a la avenida Juan Carlos I o a la puerta Berrozana y, de ahí, hasta la plaza Mayor.

Más al sur del casco histórico, pero también cerca de la plaza Mayor, está el aparcamiento del puente Trujillo, con 120 plazas distribuidas en varias plantas. Está situado junto a la puerta de La Salud, de acceso directo a la plaza Mayor a través de la calle Trujillo.

En la avenida del Valle, se encuentra el gran aparcamiento del parque de La Isla, con 340 plazas al aire libre y de fácil acceso y próximo a la zona centro. Al final de la avenida, hay posibilidad de aparcar también en otro espacio, el aparcamiento del puente Nuevo, con 255 plazas y, enfrente, está situado el de la estación de autobuses, con 168 y que permite llegar a la puerta del Sol y de ahí todo recto hasta la plaza Mayor, subiendo por la avenida de la Vera.

Tres posibilidades más para aparcar

En plena puerta del Sol se encuentra el aparcamiento de la plaza Obispo Amadeo, con 54 plazas, pero casi siempre están todas ocupadas.

Todos estos aparcamientos son gratuitos y se sumaría el situado en el recinto ferial del Berrocal, que servirá de zona de acampada y caravanas para los llegados al festival. Cuenta con numerosas plazas, aunque tiene el inconveniente de estar más lejos del centro y hay que tomar varias calles para llegar al recinto intramuros.

También existe un aparcamiento privado, de pago pero muy céntrico, el Puerta Talavera, situado en la zona del mismo nombre y con acceso directo a la plaza Mayor por la calle Talavera. Cuenta con 150 plazas.