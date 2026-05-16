Arranca el festival 'Primeras flores amarillas' de homenaje a Robe en Plasencia

Ya ha comenzado la jornada de homenaje a robe en Plasencia. Aunque el colofón será esta tarde, a partir de las 20.00 horas en la Torre Lucía con el festival Primeras flores amarillas, las actividades paralelas preparadas por la organización ya se han puesto en marcha.

Desde las diez de la mañana se han recibido plantas y flores amarillas en la plaza Puerto de Béjar, donde jóvenes, mayores y familias han acudido con sus plantas y ellos mismos, con ayuda de personal habilitado, las han enterrado.

Ha sido la primera actividad de la jornada, seguida de una visita guiada a cargo del muralista Jesús Mateos Brea, placentino como Robe y que está elaborando diferentes murales sobre el trabajo de Robe y Manolillo chinato.

El artista esperaba que acudieran una veintena de personas, como él mismo ha confesado, y se ha visto desbordado por la cantidad de seguidores del músico que han acudido a ver su obra pictórica, más de un centrnar. Tanto es así que ha tenido que pedir un micrófono para poder dirigirse a tal cantidad de público y que todos pudieran escucharle bien.

Raquel Rodríguez Muñoz

Han esperado pacientemente, enfundados en sus camisetas de Robe, otras amarillas y del propio festival, o bien con sus flores al cuello, enganchadas en el pelo... Hoy el amarillo es el color que luce en Plasencia.

En esta plaza se han concentrado personas llegadas desde numerosos rincones de España, Valencia, Alicante, Asturias, Madrid, Salamanca, Granada... "Estuvimos en el homenaje a Robe cuando falleció y no hemos querido faltar tampoco a este", comentaba un valenciano.

Una vez que termine la explicación de Brea sobre sus murales, los seguidores de Robe podrán embeberse de la música por las calles de la zona centro gracias a doce espacios habilitados como escenario improvisado de conciertos acústicos.

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Las pulseras para el festival, agotadas

Las pulseras que dan acceso gratuito esta tarde al festival de música en la Torre Lucía se han agotado poco antes de las 13.00 horas, repartiéndose en total alrededor de 5.000. La apertura de puertas será a las 18:30 horas y los conciertos de los cinco grupos seleccionados por la organización comenzaran a las 20.00 horas y finalizarán a las 02:00.