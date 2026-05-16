Todo lo que hay que saber del festival de homenaje a Robe en Plasencia: pulseras, horarios y normas

Plasencia celebra este sábado el primer festival Primeras Flores Amarillas, una cita de homenaje a Roberto Iniesta, que habría cumplido este día 64 años, y que combinará conciertos, música en la calle, actividades artísticas y una recepción de plantas amarillas, las que más le gustaban, para crear un jardín conmemorativo.

El colofón serán los conciertos, de cinco grupos seleccionados por la organización, que tendrán lugar en el recinto de la Torre Lucía a partir de las 20.00 horas y que se extenderán hasta las 02.00 horas. El acceso será gratuito, pero con pulseras que se deberán recoger previamente.

Dónde se entregan las plantas amarillas

Cronológicamente, la primera actividad del festival será la recepción de plantas amarillas, que tendrá lugar de 10.00 a 13.00 horas y finalmente no se hará en la nueva avenida Roberto Iniesta, que une el ferial con el barrio de Río Jerte. La organización ha cambiado el emplazamiento a la plaza Puerto de Béjar, junto al mural que está realizando el artista Jesús Mateos Brea sobre la obra del propio Robe y Manolillo Chinato.

El cambio busca convertir ese espacio en un lugar más adecuado para el recuerdo. La intención es trasplantar las flores para "crear un jardín" que pueda ser cuidado de forma permanente y que quede vinculado al homenaje.

Toni Gudiel

Visita guiada al mural

Precisamente, a las 12.00 horas, está prevista una visita guiada con el propio Jesús Mateos Brea, autor del mural que ocupará todos los muros de la plaza Puerto de Béjar, situada junto a un establecimiento de Mc Donald's y el centro comercial Carrefour. La actividad permitirá conocer de cerca el proceso creativo de una obra ligada al espíritu del festival.

El mural se incorpora así a la jornada como uno de los puntos simbólicos del programa, junto a la entrega de plantas amarillas y la música que ocupará distintos espacios de la ciudad durante todo el día.

Pulseras: horario, lugar y límite por persona

Las pulseras para acceder a los conciertos principales se recogerán este mismo sábado, en el quiosco de la plaza Mayor, entre las 11.00 y las 20.00 horas. El concejal de Juventud del ayuntamiento, Alberto Belloso, ha explicado que se darán un máximo de tres pulseras por persona.

Se distribuirán un máximo de 6.000, aunque el aforo del recinto de Torre Lucía será de 2.000 asistentes. La organización busca que haya una rotación durante la noche para que el público pueda entrar y salir, siempre que haya capacidad disponible.

Barra, en el exterior del recinto de la Torre Lucía, donde será el homenaje a Robe en Plasencia. / Toni Gudiel

Cómo funcionará el acceso al recinto

La entrada será gratuita, pero estará controlada mediante las pulseras, que llevarán un código QR. Quienes accedan al recinto deberán llevarla siempre colocada en la muñeca, ya que será necesaria para entrar de nuevo si salen.

La organización ha señalado que, si la Torre Lucía está completa, no se permitirá el acceso hasta que el espacio se vaya vaciando. El control correrá a cargo de personal de seguridad privada, controladores del acceso y agentes de la Policía Local de Plasencia.

Horario de los conciertos principales

La apertura de puertas será a las 18.30 horas y los conciertos arrancarán a las 20.00 horas. La programación principal se prolongará hasta las 2.00 de la madrugada.

Los grupos anunciados para esta primera edición son Aljamía, CarameloRaro, Chula, Oxygen e Illo Brown! Como quería la organización, que ha hecho la selección, todos se mueven en el circuito emergente y cuentan con un lenguaje propio, lejos de las fórmulas de copia o de las bandas de versiones.

La selección para esta primera edición del festival refleja una diversidad de estilos, con espacio para el rock alternativo, la fusión, el metal contemporáneo y propuestas más híbridas. Ese cruce de sonidos es el espíritu del festival.

Baños portátiles, en el exterior del recinto de la Torre Lucía de Plasencia. / Toni Gudiel

Una escucha colectiva de 'El poder del arte'

Antes de los conciertos principales, la organización ha preparado una emisión conjunta para que cualquier persona pueda sumarse al homenaje desde cualquier lugar. La cita será este sábado a las 19.50 horas, justo antes del inicio de los conciertos, con la canción El poder del arte.

La propuesta consiste en abrir a esa hora el enlace al canal de YouTube de Robe y dejar que la canción suene de forma simultánea. La organización lo plantea como un gesto compartido para quienes estén en Plasencia y también para quienes quieran participar "desde casa, el coche, el trabajo, otra ciudad o cualquier rincón del mundo".

Música en doce espacios durante la jornada

El festival también llevará actuaciones acústicas a distintos puntos de Plasencia, como complemento a los conciertos y para que el homenaje al músico fallecido el pasado 10 de diciembre sea realmente un día repleto de música. Así, sonará en la plaza Mayor, la plaza Quemada, la puerta del Sol, el entorno de la Catedral (plaza del Seminario y del Obispado), la plaza de San Nicolás, San Martín, el parque de La Rana, la plaza de Santa Ana, la plaza del doctor Sayáns y la plaza Bonifacio Cano.

Además, en el exterior del colegio Alfonso VIII, está prevista una batucada con el grupo Santuka La Perla, que dará un taller a las 17.00 horas, con una demostración a las 18.30 horas.

Zona cámper y acampada en El Berrocal

Por otro lado, dado que se prevé una llegada masiva de seguidores, la organización, en colaboración con el ayuntamiento, ha habilitado el aparcamiento del recinto ferial del Berrocal para cámper y autocaravanas. Además, la zona alta, donde se encuentran los dos pabellones, se reservará como área de acampada.

La concejalía ha recordado que no estará permitido instalar tiendas de campaña fuera de las zonas autorizadas ni verter residuos fuera de los espacios habilitados. La organización ha pedido expresamente que se respeten las normas para facilitar la convivencia y el cuidado del entorno.

Voluntarios para ayudar en el festival

A su vez, ha hecho un llamamiento a personas voluntarias para colaborar en el desarrollo del homenaje. Los interesados están citados este sábado a las 10.15 horas.

Las tareas previstas incluyen "apoyar en las zonas de música callejera; recibir y orientar a quienes lleguen a la zona cámper del Berrocal; informar al público y colaborar en el punto violeta". Para esta última función se necesitan personas con formación específica en este ámbito. "Se ajustarán los relevos en función de las posibilidades de cada persona, pero toda ayuda suma. Gracias por formar parte de esto", ha destacado la organización.

Petición de respeto y colaboración ciudadana

La organización ha querido apuntar que Primeras flores amarillas es "un homenaje a una persona fallecida, por lo que es necesaria la colaboración ciudadana para que se cumplan las normas establecidas en beneficio del bienestar de todas las personas presentes, evitando que sea necesaria la actuación de las autoridades en ningún momento".

Además, ha pedido "que se respete la intimidad de las personas cercanas a Robe" y, en este sentido, ha dicho: "Estaremos trabajando para que todo salga bien y deseamos pasar desapercibidos, sobre todo, sin ser fotografiados en ningún momento. Agradecemos todo el apoyo recibido y la comprensión. Se palpa una energía bonita, gracias por hacerlo posible".