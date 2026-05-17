40 años de Pymecon en Plasencia: "Hay que darle una buena vuelta a la vivienda"

Pymecon cumple 40 años este 2026 y, desde Plasencia, ha evolucionado, pasando de tres agrupaciones en el norte de Cáceres a una federación provincial, primero, y regional, después. La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción y Afines de Extremadura, con sede en Plasencia, ha dado un salto exponencial en su presencia institucional y empresarial y es una voz más que autorizada para valorar la evolución del sector y el mercado de la vivienda.

Precisamente, Juan Manzano, presidente de Pymecon, y José Luis Iglesias, gerente, sitúan el 40 aniversario en un momento clave para el sector, en que la vivienda vuelve a moverse en Extremadura, pero advierten de que construir exige suelo, financiación, licencias ágiles, mano de obra cualificada y costes asumibles.

De agrupaciones a federación

El origen de Pymecon está en las antiguas agrupaciones de La Vera, el Valle del Jerte y Plasencia, hasta que, en 1986, se unieron para formar una federación provincial. La sede estuvo desde el principio en Plasencia, una ubicación que la organización ha mantenido, en la avenida Calvo Sotelo, como parte de su identidad.

En aquel primer momento, según señala Manzano, la federación agrupaba a unas 60 o 70 empresas. Entre los nombres históricos vinculados a aquella primera etapa cita a Placonsa, Reco, Adolfo Fernández Cruz, Manuel Pérez e Hijos, Reguti, Carpintería Manzano, Galco y Magenta, compañías que ayudan a explicar el peso que tuvo el sector en Plasencia, el Valle del Jerte, La Vera y el norte cacereño.

Hoy, Pymecon cuenta con 106 afiliados al corriente de pago y, sumando las del clúster de la construcción, alcanza casi las 150 empresas. "No es igual defender una empresa particular de cara a la administración que acudir a una federación representativa", destaca Manzano sobre la importancia de estar unidos.

Fotogalería | Las caras de Pymecon, que cumple 40 años en el sector de la construcción / Toni Gudiel | Cedidas

Las empresas afines

La organización también amplió su campo de actuación con las empresas afines, un concepto que incorpora a yesistas, pintores, electricistas, carpinterías, almacenes de construcción, suministradores de aglomerado y hormigón y otras industrias auxiliares. Para Manzano, esa evolución responde a la propia estructura del sector: "Es una federación sectorial, pero de un mismo sector que abarca un montón de industrias auxiliares y afines".

Esa suma de actividades explica la utilidad de actuar como colectivo. La federación mantiene una junta directiva de 20 miembros, todos ellos representantes de empresas, y una plantilla de cuatro personas. Su estructura interna se organiza en áreas de promoción, construcción, empresas afines o auxiliares y asuntos internos.

La crisis de 2008

En la evolución de Pymecon, el punto más duro llegó con la crisis de 2008. La federación había alcanzado entonces su máximo histórico, con 256 empresas vinculadas, pero el desplome del sector de la construcción provocó bajas, dificultades económicas y una caída de ingresos. La federación reaccionó con rebajas e incluso condonaciones de cuotas para evitar que más empresas salieran de la organización.

En ese contexto nació la Fundación Pymecon, creada para gestionar la oferta formativa y generar recursos externos, según explica José Luis Iglesias. La entidad se homologó en distintas especialidades y empezó a impartir formación vinculada, entre otros ámbitos, a la tarjeta profesional de la construcción.

Dos años después, en 2010, la fundación reformó sus estatutos para tutelar el clúster que, según destaca Iglesias, es hoy el único clúster de este ámbito activo en Extremadura.

Representatividad institucional

Manzano e Iglesias resaltan que Pymecon vive uno de sus momentos de mayor representatividad autonómica porque la federación está integrada en COEPCA, participa en la Cámara de Comercio y mantiene interlocución con la CREEX. De hecho, Manzano forma parte del Comité Ejecutivo de la Cámara y ocupa responsabilidades en COEPCA.

Esa presencia institucional se ha traducido, según sus responsables, en la defensa de las empresas en momentos críticos. Iglesias destaca la labor realizada durante la subida de costes provocada por la guerra de Ucrania, cuando Pymecon reclamó revisiones de precios en obras públicas. "Hicimos una labor importante con la administración para que se contemplaran las revisiones de precios en las obras", señala.

Así, la federación sostiene que Extremadura fue una de las comunidades que avanzó en esa vía antes de que se articularan soluciones estatales. Aquel episodio, explican, reforzó la idea de que el sector necesita interlocución directa cuando los precios cambian por circunstancias sobrevenidas.

El aniversario

Por lo que respecta al 40 aniversario, tendrá su acto central el 27 de noviembre en el Palacio de Congresos de Plasencia, donde Pymecon prepara una gran cita empresarial. La federación ha previsto la participación del mago Jorge Luengo dentro de una celebración que quiere servir también para revisar el papel de la construcción en Extremadura.

Junto a ese aniversario, la Fundación Pymecon mantiene sus premios de rehabilitación y ha impulsado un reconocimiento honorífico a figuras de prestigio vinculadas al sector. En la primera edición, se distinguió a Rafael Moneo y, este año, la organización prevé reconocer a Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, coincidiendo con el concurso de albañilería de Malpartida de Plasencia.

La vivienda tras la burbuja

Respecto a la lectura de Pymecon sobre la vivienda, Iglesias señala que, en los primeros años de la federación, había mucho trabajo: obra pública, colegios, casas de cultura, equipamientos y necesidades residenciales ligadas al crecimiento de los municipios. Hasta que, en 2008, estalló la burbuja inmobiliaria.

Manzano e Iglesias sostienen que Extremadura sufrió aquel ciclo con menos intensidad que otras zonas del país, pero también que la recuperación fue más lenta. La promoción, según su análisis, empezó a reactivarse hace unos cinco años en Badajoz, después en Cáceres y Plasencia, y ahora comienza a despertar en Mérida, apunta Manzano.

La demanda actual, añaden, no depende solo del crecimiento de población, sino que destacan la existencia de nuevos núcleos familiares por separaciones y divorcios, inversión para alquiler, compra como refugio patrimonial y familias que adquieren vivienda en ciudades donde estudian sus hijos. "Ahora hay una necesidad de vivienda", afirman, aunque advierten de que el problema no se resuelve solo construyendo más, pero subrayan que "lo que se pone en el mercado, se vende".

Suelo, impuestos y normativa

El principal diagnóstico de Pymecon es que la vivienda se encarece desde el inicio por el suelo, la fiscalidad y las nuevas exigencias técnicas. Iglesias señala que el Código Técnico de la Edificación ha incorporado requisitos de accesibilidad, eficiencia energética y calidad que elevan el coste y que no siempre pueden absorberse en el precio final.

La federación cifra en unos 18.000 euros por vivienda el sobrecoste que pueden suponer las nuevas exigencias en la vivienda protegida. A ello suma el peso de los impuestos que gravan la compra de suelo, las transmisiones, el IBI, la plusvalía y el IVA. "¿Cómo podemos bajar mañana mismo las viviendas? Lógicamente quitando impuestos", plantea Iglesias.

Pymecon defiende también que el suelo público debe ponerse a disposición de los promotores en condiciones que permitan hacer vivienda protegida. Según sus responsables, las empresas privadas podrían construir al mismo precio tasado si accedieran al suelo en condiciones similares a las que se plantean para la promoción pública. "Estamos en condiciones de hacer eso mismo, si se nos facilita el suelo", sostienen.

Jóvenes y financiación

Respecto a los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda, consideran que las administraciones deberían avanzar en fórmulas para avalar el 20% del precio que no cubren las entidades financieras, pero advierten de que el comprador necesita ingresos estables y capacidad de ahorro.

Por su parte, las entidades financieras, según Pymecon, han recuperado parte de la confianza, pero mantienen exigencias elevadas en las promociones. Los bancos piden un número importante de ventas previas y analizan comprador por comprador antes de dar por válida una operación, subrayan.

En cuanto a la vivienda protegida, la federación ve una contradicción y es que el perfil al que se dirige la VPO puede quedar fuera por los criterios de riesgo de la entidad. "El cliente de VPO suele fallar poco", defiende Iglesias, que reclama una revisión de los umbrales y de la financiación para evitar que las listas iniciales de interesados se reduzcan drásticamente cuando interviene el banco.

Trámites, licencias y licitaciones

En cuanto a los procedimientos administrativos y urbanísticos, reclaman una agilización real. Manzano e Iglesias consideran que anunciar miles de viviendas sin resolver antes licencias, suelo, financiación y plazos genera expectativas difíciles de cumplir.

La federación defiende la declaración responsable como fórmula para acortar tiempos, siempre con cumplimiento normativo, y responsabilidad por parte del promotor. También pide que las licitaciones públicas salgan con precios de mercado porque, según advierten, en los últimos tiempos algunas quedan desiertas cuando los importes no se ajustan a la realidad de los costes.

En ese mismo paquete de reivindicaciones, Manzano e Iglesias sitúan la aprobación de los presupuestos regionales de 2026 y la salida a licitación de proyectos, desde la gigafactoría hasta la fábrica de cátodos de Mérida o los centros de datos. "Hay que ponerlas en marcha", resumen.

Mano de obra cualificada

Otro aspecto importante del sector es la mano de obra y, en este aspecto, apuntan que ya no existe la figura tradicional del albañil que hacía casi de todo y ahora se necesitan especialistas en todos los oficios. Esa carencia, afirman, ralentiza promociones y obras.

Según Iglesias, una promoción que antes podía ejecutarse en 18 meses se va ahora a 24 meses o más si no se incorporan procesos de construcción industrializada. "Las matemáticas no engañan", resume al explicar que menos trabajadores en obra suponen plazos más largos.

Por eso, la federación ve en la industrialización una parte de la respuesta. Cita las estructuras modulares y la fabricación en Plasencia de kits de baños completos como ejemplos de un cambio que permite producir con mayor eficiencia, aunque insiste en que la construcción seguirá necesitando profesionales.

Formación y relevo generacional

Por eso, Pymecon trabaja en varios frentes para responder a esa falta de personal. Uno de ellos es el programa Pasarela de la Junta de Extremadura, con 12 jóvenes en formación, dos de ellos mujeres, en calderería y soldadura. La federación valora este modelo porque combina teoría y práctica y se aproxima más a lo que reclaman las empresas.

Iglesias defiende que la formación debe acercarse a la realidad del oficio. "Ni la FP ni la escuela hacen oficio", afirma, para reclamar un modelo con más horas en empresas. Pymecon apuesta por una combinación en la que la parte práctica tenga mucho más peso y el alumno cobre durante su estancia en la empresa.

La organización identifica tres vías para reforzar el relevo laboral: atraer jóvenes, incorporar a más mujeres y facilitar la llegada de trabajadores extranjeros, especialmente latinoamericanos, por la menor barrera idiomática.

Proyectos en marcha

Respecto a la etapa actual, la federación gestiona actualmente varios proyectos. Uno de ellos está centrado en prevención de riesgos laborales, con análisis de necesidades en empresas más allá del trabajo de los servicios de prevención. Otro se orienta a la dinamización de la nueva construcción y a detectar las necesidades de la construcción industrializada.

Pymecon participa además en un proyecto europeo tutelado por Intromac, denominado Bio School, para detectar necesidades energéticas en centros educativos de Extremadura, desde la universidad hasta las guarderías. La federación asume la parte de aplicación práctica dentro de una iniciativa vinculada a la eficiencia energética y a la adaptación frente a las olas de calor.

Infraestructuras y futuro

Respecto al futuro del sector, según Pymecon, depende también de las infraestructuras y de los proyectos tractores. Por eso, la federación apoya las reclamaciones de la sociedad civil en torno a la autovía de Monfortinho, la plataforma logística y la reapertura del tren Vía de la Plata, que considera tres pilares para el desarrollo de Plasencia y del norte extremeño.

Manzano defiende que Extremadura tiene una posición estratégica por su conexión entre el norte y el sur, por la posibilidad de enlazar Portugal con Madrid y por su disponibilidad de energía y agua.

Esa combinación, añaden, explica el interés de actividades como los centros de datos, que necesitan precisamente energía y recursos hídricos. "Estamos en buena predisposición, y nuestras empresas también, para contribuir al futuro que se pueda abrir", afirma Manzano. Para Pymecon, el desarrollo de las infraestructuras básicas y de esos proyectos tractores marcará buena parte del porvenir económico de la región: "El futuro de Extremadura tiene que abrir por ahí", afirma.