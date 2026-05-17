Los conciertos, el mejor final del festival de homenaje a Robe en Plasencia: "No tengo palabras"

Un remate inmejorable. Los conciertos del festival Primeras flores amarillas de homenaje al placentino Roberto Iniesta, Robe, en su ciudad natal, Plasencia, pusieron el mejor broche a una jornada inolvidable para muchos, en la que celebraron el cumpleaños de su ídolo, fallecido el pasado diciembre, como se merecía, con flores amarillas, mucha música y dando la oportunidad a nuevas bandas.

Eso fue lo que se escuchó y vivió anoche en el recinto de la Torre Lucía de Plasencia, donde la entrada y salida de público fue fluida y los asistentes pudieron disfrutar de diferentes estilos, e incluso conocer a grupos que, desde ayer, ya están en su playlist.

Éxito de conciertos y batucada

Antes de las ocho de la tarde, los miles de seguidores de Robe que llegaron a Plasencia desde numerosos puntos de España pudieron escuchar conciertos en calles del centro como la plaza del Obispado, la plaza Quemada, San Martín o la puerta del Sol.

Por la tarde, el taller de batucada y la demostración posterior, a cargo del grupo Santuka la Perla, fue un éxito y llenó el paseo de la Torre Lucía de cientos de seguidores, camisetas amarillas y música de tambores y otros instrumentos de percusión.

Miembros de Santuka la Perla, con seguidores de Robe, junto a la Torre Lucía. / Santuka la Perla

Entrada y salida fluidas

Fue la antesala de los conciertos previstos en la Torre Lucía. Poco antes de las ocho de la tarde, quienes habían conseguido la preciada pulsera amarilla -que se agotó a las dos horas de empezar a repartirse- fueron entrando holgadamente, sin largas colas ni atascos, mientras otros se tomaban algo en las mesas altas instaladas junto al acceso principal o los establecimientos hosteleros próximos.

Finalmente, hubo una entrada y salida fluida, que controló la organización con una aplicación móvil para que se respetara siempre el aforo de 2.000 personas. Hubo quienes acudieron a los conciertos de primera hora y quienes acudieron más tarde y también algunos salieron y pudieron entrar otros.

Acceso a la Torre Lucía para el festival de homenaje a Robe en Plasencia. / RAQUEL RODRÍGUEZ

La voz de Robe volvió a sonar

Después de que sonara la canción El poder del arte, sonaron por los altavoces varias entrevistas realizadas en su momento a Robe y su voz volvió a emocionar a la mayoría de los asistentes. Entre sus palabras, algunas tan míticas como: "Esas canciones ya están hechas y esos conciertos ya están hechos, el que estuvo, estuvo, y el que no, se lo perdió". Las últimas no podían ser otras que "hasta siempre gente, hasta siempre, siempre, siempre". Entonces, hubo quien no pudo evitar las lágrimas.

El objetivo de los conciertos es "dar voz a artistas emergentes" y los primeros en subirse al escenario fueron los miembros del grupo madrileño Chula, que no defraudaron, e incluso terminaron la actuación metiéndose entre el público a tocar y cantar. Fueron un descubrimiento para muchos: "Me ha explotado la cabeza", decía un fan.

Más grupos

Les siguieron sobre el escenario los salmantinos Carameloraro, con un estilo diferente, rock-indie, que tampoco defraudó. El relevo lo tomó Illo Brown!, una propuesta de autor llegada desde Granada, que mezcla rock, funk, electrónica y guiños flamencos.

Los penúltimos en actuar fueron Oxygen, el guiño placentino del festival, ya que su base de operaciones es Plasencia. Se notó, dados los numerosos seguidores que había entre el público, ataviados con camisetas del grupo. Su heavy metal contemporáneo desató la locura.

Y para finalizar, el estilo metal-flamenco de Aljamia, una banda de Málaga, que sorprendió también por su fusión.

Fotogalería | Un festival en homenaje a Robe: las imágenes de la jornada en Plasencia /

La organización y qué bien salió

La organización estuvo formada por el entorno de Robe; la Concejalía de Juventud del ayuntamiento, con el edil Alberto Belloso, que estuvo pendiente de todo el desarrollo de la jornada; el técnico de Juventud Luis Manuel Rodríguez; Valen Rodríguez Patxi, stage manager en la Torre Lucía y JG Sonido, al cargo de que todo se escuchara como debía, como así sucedió.

"Todo salió a las mil maravillas. No sé dónde estaré el año que viene, y no sé si se volverá a repetir, pero, como homenaje y recuerdo, esta edición ha sido fantabulosa", ha puesto Patxi en sus redes sociales.

Raquel Rodríguez Muñoz

El balance de algunos participantes

Muchos asistentes han coincidido y su balance no ha podido ser mejor." No tengo palabras para describir todo lo bonito de lo que habéis hecho posible hoy!!!", ha señalado un asistente, mientras otro ha destacado el "orgullo de fans que tuvo, tiene y tendrá siempre, siempre y por siempre el Robe".

Un tercero ha lanzado una pregunta: "¿Quién dijo que un mundo mejor no es posible? Ojalá donde esté pueda ver todo lo que tanta gente llevamos dentro y lo sacamos gracias a él". Otro seguidor ha mostrado su agradecimiento por la jornada vivida: "Muchas gracias por regalarnos este día familia, os queremos", mientras uno ha resaltado la emoción de la jornada: "Es emocionante ver su ciudad llena de él. ¡Que se llene Plasencia de flores amarillas cada 16 de mayo!"