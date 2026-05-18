Almaraz vuelve este lunes a Plasencia con un libro sobre la memoria antinuclear.

La sala Verdugo de Plasencia se convertirá este lunes en un punto de encuentro para quienes quieran entender por qué Almaraz no es solo una central nuclear, sino uno de los grandes debates ambientales, sociales y políticos que han atravesado Extremadura durante décadas.

La presentación de Amanecer sin Almaraz, a las 19.30 horas, ofrece una oportunidad para acercarse a esa historia desde dentro: la de vecinos, científicos, médicos, profesores y colectivos que cuestionaron el modelo nuclear cuando todavía se presentaba como símbolo indiscutible de progreso.

Una historia del movimiento antinuclear

El libro Amanecer sin Almaraz: breve historial de los dos grupos atómicos de Almaraz, coordinado por José María González, reconstruye cómo "una parte de la ciudadanía comenzó a cuestionar los riesgos de la energía nuclear y también el modelo de desarrollo y de poder que acompañó a la expansión atómica en Europa".

Según ha destacado la asociación Ecologistas en Acción, la obra "se aleja de la imagen de un movimiento meramente emocional o anticientífico y refleja cómo aquella cultura crítica se apoyó desde sus orígenes en publicaciones técnicas, debates científicos y redes internacionales de información".

De los años setenta a Extremadura

Así, explica que, durante los años setenta"mientras la energía nuclear era presentada como símbolo de modernidad y progreso, España proyectaba un ambicioso programa de expansión atómica con 40 centrales nucleares, ligado a la tecnocracia franquista y a intereses económicos y estratégicos".

Una imagen del interior de la central de Almaraz. / EL PERIÓDICO

En ese contexto, surgió "una corriente crítica impulsada por científicos, ingenieros, médicos, profesores y movimientos sociales que reclamaban mayor transparencia y control democrático sobre una tecnología vinculada al poder estatal y a la geopolítica internacional".

Adenex y la oposición a Almaraz

Esa experiencia internacional acabó confluyendo en Extremadura, donde la oposición a las nucleares encontró "un fuerte arraigo territorial". La llegada de José María González a Navalmoral de la Mata coincidió con la consolidación de Adenex, fundada en 1978.

La organización quedó vinculada a l"defensa del territorio, el agua, el paisaje, la salud pública y las consecuencias ambientales y económicas de las grandes infraestructuras energéticas". Además, alrededor de la central de Almaraz "se fue formando una red de activismo social y cultural integrada por profesionales de distintos ámbitos".

Movilizaciones y memoria colectiva

El libroque se presenta en Plasencia aborda las movilizaciones contra Valdecaballeros, las protestas tras el accidente de Chernóbil y los debates sobre planes de evacuación y estudios epidemiológicos. Todos esos episodios "forman parte de una historia colectiva que marcó la vida política y social de Extremadura", ha resaltado Adenex.

La obra también recoge cómo "la participación de vecinos y colectivos de las comarcas cercanas fue creciendo a medida que las incidencias registradas en la central contrastaban con los mensajes de tranquilidad transmitidos por la empresa".

Una cultura crítica bien informada

Asu vez, la obra subraya el "esfuerzo desarrollado durante décadas para documentar incidentes, estudiar informes técnicos y construir una cultura ecologista crítica y bien informada". La colaboración entre Adenex y Ecologistas en Acción" permitió conectar las luchas territoriales extremeñas con debates más amplios sobre democracia, salud pública, modelo energético y poder tecnológico".

Más allá de la discusión estrictamente nuclear, el libro Amanecer sin Almaraz se plantea como una memoria colectiva del ecologismo extremeño y de la participación ciudadana en algunos de los grandes debates ambientales y sociales de las últimas décadas.