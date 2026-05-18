El juez exculpa a cuatro 'Hilarios' e imputa a los seis 'Loletes' encarcelados en el tiroteo de Plasencia en el que murió una niña.

El procedimiento que lleva el Magistrado-Juez titular de la plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Plasencia, anteriormente el juzgado de Instrucción número 1, sobre el tiroteo ocurrido el 30 de marzo de 2025, en el que murió una niña de dos años está a punto de concluir.

Así se desprende del último auto dictado por el magistrado, con fecha del pasado viernes, en el que, a raíz de todas las pruebas, testimonios y diligencias practicadas, ha acordado el sobreseimiento provisional del procedimiento para cuatro miembros de los Hilarios de Gabriel y Galán. Por el contrario, imputa a los seis Loletes de San Lázaro encarcelados por la muerte de la pequeña y otros delitos e imputa también a un Hilario por amenazas graves.

El archivo para cuatro Hilarios

Respecto al sobreseimiento de cuatro miembros de los Hilarios, significa que, de forma provisional, no están imputados en el caso. El juez considera que, "en este momento procesal, y tras el resultado de la instrucción jurisdiccional hasta la fecha practicada -que no puede tildarse de escueta- (...) "no concurren los antedichos indicios racionales de criminalidad" que lleven a pensar que han cometido los delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria, por los que estaban siendo investigados.

Cabe señalar que, actualmente, se encuentran en libertad, aunque tenían que ir al juzgado cada mes para firmar. Además, dos de ellos fueron detenidos el 1 de abril en Cáceres, al presentarse voluntariamente.

El juez señala que, "de lo actuado, no hay motivos suficientes para atribuir la comisión de ningún delito a los investigados" y concreta que "no existen indicios de que estos tres investigados hayan disparado con arma de fuego desde el interior del vehículo" en el que huyeron de los disparos de los Loletes; tampoco "de otra amenaza distinta" dirigida a algún miembro de la otra familia, ni de riña tumultuaria porque no hubo "un acontecimiento recíproco" a los disparos.

Un quinto Hilario, imputado

No obstante, fueron cinco miembros de los Hilarios los detenidos y al quinto sí le imputa el juez un delito, el de amenazas graves porque, según recoge en el auto, "disparó con arma de fuego, con ánimo de amedrentar o conminar al grupo de personas de la familia de los Loletes, sin que impactara contra ninguno de ellos".

Los seis Hilarios encarcelados

Por lo que respecta a los seis miembros de la familia de los Loletes de San Lázaro, a los que ha mantenido en prisión desde el momento de su comparecencia en el juzgado, les imputa los delitos de homicidio doloso consumado "o en su caso imprudente" (por la muerte de la niña) del artículo 138 del Código Penal; cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, del artículo 138 del Código Penal en relación con el artículo 16 del mismo código y un delito de lesiones con arma de fuego del artículo 148.1.

El primero de los delitos, el de homicidio consumado, debe ser juzgado por un Tribunal del Jurado y, aunque no ocurriría así con el resto, ante la posibilidad de juzgar los delitos de forma separada, el magistrado apunta que "el enjuiciamiento separado podría romper la continencia de la causa", por lo que el auto acuerda también "transformar la presente causa en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado", que sería juzgado en la Audiencia Provincial de Cáceres.

El relato de los hechos

En el documento, el magistrado realiza un pormenorizado recorrido por los hechos del 30 de marzo de 2025. Señala que, cuatro miembros de los Loletes, "como consecuencia del clima de excitación y enfado reinante en la familia conocida como los Loletes, derivado de un incidente ocurrido en el Club Puerto de los Castaños el día 27/03/2025", en el que uno de ellos había sido agredido por un miembro de la familia de los Hilarios, "divulgaron en la red social Facebook una fotografía" en la que aparecían miembros de la familia de los Loletes y otras personas "portando armas, con la intención de atemorizar a los miembros de la familia de los Hilarios".

En este contexto, y "ante un previsible ajuste de cuentas con el clan de los Hilarios", cuatro miembros de los Loletes "acudieron el día 29 de marzo de 2025 a la armería de Plasencia (...), donde adquirieron cuatro cajas de munición que sumaban 200 balas del calibre 9 mm parabellum y un spray de defensa personal". que pagó uno de ellos.

Armas entregadas por uno de los encarcelados por el tiroteo de Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

La noche del tiroteo

Al día siguiente, a las 00.20 horas, cuatro miembros de los Hilarios acudieron en un Audi SQ5 al barrio de San Lázaro, "temerosos" de que otro Hilario "pudiera haberse dirigido a dicha barriada y ocasionar algún enfrentamiento con la familia de los Loletes".

Según el relato del juez, el vehículo se detuvo frente a la puerta del domicilio de uno de los Loletes, que" intercambió unas breves palabras" con el conductor, que mostraba "síntomas de embriaguez", lo que fue considerado "una falta de respeto" por la mujer del Lolete, que le dijo al Hilario "que se apresurase a abandonar el lugar", momento en el que uno de los Loletes reconoció al Hilario que había agredido a su hermano en el club del Puerto de los Castaños.

Según el auto, el conductor atendió la sugerencia de la mujer de marcharse del lugar, momento en el que tres miembros de los Loletes "salieron de las inmediaciones y comenzaron a disparar con armas de fuego sobre los cuatro ocupantes del vehículo, con ánimo de quitarles la vida, como se infiere de los numerosos impactos que alcanzaron al vehículo" en su huida de San Lázaro.

Como consecuencia de uno de los disparos que el juez atribuye a los tres Loletes, murió la niña de dos años, debido a que uno impactó en su cabeza. También por este motivo resultó herida en un pie una joven (estuvo 50 días de baja), que se había escondido junto a la niña, su madre y otros vecinos en una vivienda de la calle.

Las diligencias y el Tribunal del Jurado

Por todo, el magistrado indica que "los hechos investigados constituyen un delito cuyo enjuiciamiento viene atribuido al Tribunal del Jurado, pudiendo en este momento imputarlo a personas determinadas", los seis miembros de los Loletes que están encarcelados.

Así, durante todo el procedimiento, se ha practicado la autopsia de la niña fallecida y recibido el informe correspondiente; tomado muestras de ADN de los investigados y remitidas "junto con las armas presuntamente homicidas para cotejo con los restos biológicos existentes en dichas armas"; practicado informes de balística y la diligencia de geolocalización de los terminales móviles de los investigados. Esto sumado a la inspección ocular de la vivienda donde la niña y la joven recibieron los impactos de bala y el informe de residuos de disparo.

Comparecencia para este miércoles, 20 de mayo

Con todo lo anterior, el juez ha dictado el sobreseimiento provisional del procedimiento para los cuatro Hilarios y la transformación de la causa en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado.

Por otro lado, ha citado a los seis Loletes imputados y al Hilario también imputado, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas a una comparecencia, que tendrá lugar este miércoles, 20 de mayo, a las 10.00 horas, en la sede de la plaza judicial.

Los encarcelados podrán comparecer por videoconferencia desde la prisión de León en la que se encuentran.

Cabe señalar que el auto del magistrado no es firme y las partes pueden interponer un recurso de reforma en el plazo de 3 días y/o recurso de apelación, subsidiariamente o por separado, en el plazo de 5 días.