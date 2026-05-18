Pide un vaso de agua y acaban robando 815 euros con una navaja en una casa de Plasencia.

Estaba tranquilamente sentado en la puerta de su vivienda en Plasencia; una mujer le pidió un vaso de agua, fue a por ella y, al regresar, un hombre que iba con ella, le arrastró al interior de la vivienda, le golpeó y le puso una navaja en el cuello para pedirle que le diera el dinero que llevaba.

La pareja fue condenada en Plasencia y, ahora, la Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena a cuatro años y seis meses de prisión para el hombre por un delito de robo con violencia e intimidación, agravado por el uso de una navaja y en una casa habitada.

En cuanto a la mujer, mantiene también la pena de tres años y seis meses de prisión como coautora del mismo robo. Además, ambos deberán indemnizar conjunta y solidariamente al perjudicado con 815 euros por el dinero sustraído y no recuperado y, el hombre, abonarle otros 266 euros por las lesiones.

Un vaso de agua antes del asalto

Según los hechos probados que acepta la Audiencia, el robo ocurrió sobre las 17.00 horas del 8 de junio de 2025, cuando el perjudicado estaba sentado en el umbral de su vivienda, en Plasencia. Los dos condenados pasaron por la puerta y la mujer le pidió un vaso de agua.

El hombre entró en casa, sacó el vaso y volvió a sentarse. En ese momento, el otro condenado lo agarró con fuerza por las piernas, a la altura de los tobillos, y lo arrastró hacia el interior de la vivienda hasta llegar al baño, situado al fondo de la casa. La sentencia considera probado que, mientras eso ocurría, la mujer permaneció en la puerta en actitud vigilante.

Una navaja en el cuello

La resolución recoge que el acusado se colocó encima del perjudicado y empezó a golpearle en la cabeza mientras le decía "dame el dinero, dame el dinero". Después, sacó una navaja, se la colocó en el cuello y le dijo "me das el dinero o te rajo".

El condenado cogió entonces la cartera que la víctima llevaba en el bolsillo del pantalón y se apoderó de 815 euros. Tras ello, los dos condenados se marcharon corriendo del lugar.

Tribunales de Plasencia, que condenador a la pareja por un robo con violencia. / Toni Gudiel

Lesiones y una asistencia facultativa

Como consecuencia de los hechos y, según refleja la sentencia, la víctima sufrió hematomas y contusiones en varias zonas del cuerpo, entre ellas el área torácica, el cuello, la cabeza y la zona costal. Las lesiones precisaron una sola asistencia facultativa, sin tratamiento médico o quirúrgico, y tardaron siete días en curar.

La sentencia del tribunal placentino consideró acreditado el robo con violencia e intimidación en casa habitada y agravado por el uso de arma. La Audiencia mantiene ahora esa valoración y rechaza los argumentos que las defensas presentaron en sus recursos.

El papel de vigilancia

Uno de ellos pedía que se considerara a la mujer cómplice del robo con intimidación, no coautora. Sin embargo, la Audiencia lo ha rechazado y ha confirmado la coautoría al considerar que acompañó al otro condenado, pidió el vaso de agua, vio cómo la víctima era arrastrada hacia el interior de la vivienda y permaneció en el exterior sin oponerse a lo ocurrido.

La Sala sostiene que esa permanencia en la puerta supuso una labor de vigilancia para garantizar la consumación del hecho delictivo. También subraya que ambos se marcharon juntos del lugar.

Resistencia grave en dependencias policiales

La sentencia ha confirmado además la condena por otro delito, el de resistencia grave a los agentes de la autoridad impuesta al acusado por lo ocurrido tras su detención, el 10 de junio de 2025, en dependencias policiales.

Según los hechos probados, cuando los agentes le comunicaron que iba a ser trasladado a calabozos, profirió amenazas e insultos y cogió una silla y la lanzó, aunque no alcanzó a los funcionarios. La Audiencia considera que esa conducta supone un delito de resistencia del artículo 556 del Código Penal y ha descartado que pueda rebajarse a resistencia leve.

Recursos desestimados

Por tanto, la Audiencia Provincial ha desestimado los recursos de apelación, confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Plasencia y ha impuesto a los recurrentes las costas procesales de la apelación.

De esta forma, la resolución mantiene la pena de prisión de cuatro años y seis meses para el hombre por el robo; una multa de dos meses con cuota diaria de cuatro euros por el delito leve de lesiones y seis meses de prisión por resistencia. Para la mujer, confirma la condena de tres años y seis meses de prisión por el robo.