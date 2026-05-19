Tres detenidos por cobrar 150 euros por empadronar a extranjeros en Plasencia y Malpartida de forma fraudulenta

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una presunta trama dedicada a realizar empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en Plasencia y Malpartida de Plasencia. La operación, iniciada el pasado mes de febrero, se ha saldado con tres personas detenidas, una mujer de 30 años y dos hombres de 28 y 29, acusados de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según la investigación, los arrestados cobraban 150 euros por cada empadronamiento. Para ello, habrían utilizado documentación falsificada o manipulada, como escrituras de viviendas y facturas de suministro eléctrico, con el objetivo de acreditar una residencia que no se correspondía con la realidad.

Indicios de manipulación

Las pesquisas comenzaron al detectarse irregularidades en documentos presentados para dar de alta en el padrón municipal a personas extranjeras en distintos domicilios de Plasencia y Malpartida. A partir de ahí, agentes de ambos cuerpos realizaron comprobaciones y analizaron la documentación aportada, lo que permitió localizar indicios de manipulación en documentos públicos y oficiales.

El supuesto objetivo de la trama era facilitar a los beneficiarios la regularización de su situación administrativa en España mediante empadronamientos obtenidos de forma irregular. Los investigadores continúan ahora revisando la documentación intervenida durante el operativo, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente de Plasencia. En la operación también ha colaborado la Policía Local de Plasencia.