Por qué han protestado abogados y procuradores ante los juzgados de Plasencia

Abogados y procuradores, cerca de 40 profesionales, se han concentrado este martes ante los juzgados de Plasencia para reclamar una salida justa al problema de sus pensiones. Denuncian que durante años pagaron a mutualidades profesionales para poder ejercer y que ahora esas aportaciones pueden no contar como esperan.

El colectivo reclama que la futura reforma no deje fuera a parte de los afectados. Su reclamación se centra en que cada año cotizado a esas mutualidades sea reconocido como un año válido, especialmente para quienes ya están jubilados; para quienes pasaron después a la Seguridad Social y para los más jóvenes.

El origen de la protesta

La protesta se ha celebrado ante los juzgados placentinos porque abogados y procuradores quieren hacer visible un problema que, aunque afecta a su jubilación, también tiene relación con el servicio que prestan cada día en los tribunales. Son profesionales que atienden pleitos, acompañan a ciudadanos en procesos judiciales, sostienen despachos y participan en el turno de oficio.

El conflicto gira en torno a las mutualidades profesionales, un sistema al que durante años estuvieron vinculados muchos abogados y procuradores. Los participantes en la concentración sostienen que, en muchos casos, no fue una elección libre, sino la vía que tenían para ejercer su profesión.

Ahora, cuando se debate una reforma para ordenar el paso de estos profesionales al sistema público de autónomos, los manifestantes piden que las aportaciones realizadas durante décadas no se pierdan ni se reconozcan solo de forma parcial.

Abogados y procuradores, a las puertas de los juzgados de Plasencia. / Toni Gudiel

Qué piden abogados y procuradores

La principal reivindicación es que cada año pagado a la mutualidad cuente como un año cotizado. Es lo que el colectivo resume como reconocimiento "1x1". Para ellos, esas cuotas fueron una aportación real y sostenida durante su vida laboral, no un complemento ni un ahorro voluntario.

Los convocantes advierten de que la propuesta actual puede dejar fuera a distintos perfiles. Entre ellos, citan a profesionales ya jubilados; a quienes durante una parte de su carrera pagaron a la mutualidad y después se incorporaron a la Seguridad Social, y a jóvenes abogados y procuradores que pueden llegar al final de su vida laboral con una pensión insuficiente.

También rechazan que la futura norma cree diferencias dentro del colectivo. En el manifiesto que se ha leído este martes, los participantes han defendido que no quieren "mutualistas de primera y de segunda", sino una solución que incluya a todos los afectados.

Por qué afecta también al usuario de los juzgados

La reivindicación no se limita a un asunto interno de abogados y procuradores. Para cualquier ciudadano que acude a un juzgado, estos profesionales forman parte del funcionamiento diario de la justicia. Intervienen en procedimientos civiles, penales, laborales o administrativos, y en muchos casos garantizan la defensa de personas sin recursos a través del turno de oficio.

Lectura del manifiesto ante los juzgados de Plasencia. / Toni Gudiel

Por eso, han elegido la puerta de los juzgados como lugar de protesta. Quieren vincular su situación laboral y de pensiones con el papel que desempeñan en la administración de justicia. Su mensaje es que una profesión con responsabilidades públicas no puede quedar con una protección social insuficiente tras años de trabajo.

Una reforma que aún está abierta

La concentración llega en una semana clave para los mutualistas. Este miércoles está prevista una reunión de la comisión que trabaja sobre el texto que después deberá llegar al Congreso. Los manifestantes piden a los grupos políticos que mantengan sus enmiendas y que no apoyen una solución que, según denuncian, deje fuera a una parte importante del colectivo.

Los abogados y procuradores de Plasencia reclaman una reforma "justa, completa, inclusiva y sin exclusiones". Con esa fórmula resumen su demanda: que se reconozcan los años aportados; que entren los pensionistas; que se proteja a los jóvenes y que no se castigue a quienes tuvieron una vida laboral partida entre mutualidad y Seguridad Social.

La queja por el trato recibido

El manifiesto también critica que se plantee actualizar con el IPC cantidades que, según los participantes, no pudieron pagar a la Seguridad Social porque estaban dentro de otro sistema. El colectivo considera injusto que se les exija ahora compensar económicamente una situación que no dependió solo de ellos.

Además, comparan su caso con el de otros colectivos a los que, según señalan, sí se les han reconocido mecanismos de integración o cómputo de periodos trabajados. Por eso, insisten en que su reclamación no busca privilegios, sino igualdad y reconocimiento.

La protesta ha terminado con una idea repetida por los convocantes: una vida entera de trabajo, cotizaciones, impuestos y servicio a la justicia no puede acabar en exclusión o desprotección. "No pedimos privilegios. Pedimos justicia", recoge el manifiesto leído ante los juzgados.