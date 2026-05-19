Instalar ascensores será más barato en los edificios antiguos de Plasencia.

Instalar un ascensor dejará de ser una carga económica tan difícil de asumir para muchas comunidades de vecinos de Plasencia. El motivo es que el ayuntamiento ha aprobado una modificación fiscal para rebajar las tasas que pagan los propietarios de los edificios antiguos cuando el elevador debe ocupar parte de la vía pública.

La medida puede aliviar especialmente a los residentes de bloques sin hueco interior, donde sacar el ascensor a la calle es la única opción viable para ganar accesibilidad. Según ha señalado el ayuntamiento, la tasa general que se aplicaba hasta ahora encarecía estas obras y acababa frenando a muchas comunidades.

Una ordenanza para desbloquear obras de accesibilidad

La rebaja fiscal será posible después de que el pleno del ayuntamiento aprobara el pasado viernes, día 15, por unanimidad, una modificación de la ordenanza fiscal número 13, que regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El cambio introduce por primera vez un epígrafe específico para la instalación de ascensores que ocupen suelo público.

La medida, que defendió la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín, está pensada para edificios antiguos que no disponen de ascensor ni de espacio interior para instalarlo. En esos casos, según ha señalado el ayuntamiento, la alternativa pasa por colocar el elevador en una parte de la calle o en plazas colindantes.

Un ascensor exterior en un bloque de viviendas de Badajoz. / ÁLEX TEJERO

Menos coste para las comunidades de vecinos

Hasta ahora, la ordenanza municipal no recogía de forma concreta este tipo de instalaciones. Eso obligaba a aplicar la tasa general de ocupación de vía pública, con un coste diario que, según ha señalado el consistorio, resultaba inasumible para muchas comunidades de propietarios y frenaba la modernización de los inmuebles.

Con el nuevo epígrafe, el ayuntamiento busca que las tasas sean más asequibles para los vecinos que necesiten adaptar sus edificios. El objetivo municipal es que la ocupación de la vía pública deje de ser un obstáculo económico cuando se trate de mejorar la accesibilidad de viviendas antiguas.

Beneficio directo para los residentes

La reforma responde, según ha explicado Belinda Martín, a una necesidad detectada en Plasencia. La concejala ha señalado que existen "muchas viviendas antiguas" que carecen de ascensor y que tampoco tienen hueco interior para instalarlo.

Martín ha afirmado que ya se han dado varios casos en la ciudad en los que los elevadores deben colocarse ocupando parte de la vía pública. La modificación fiscal pretende dar una salida a esas situaciones y favorecer que los residentes puedan entrar y salir de sus viviendas con menos barreras.

Una medida con apoyo de toda la corporación

La iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos políticos del consistorio. Ese apoyo unánime refleja, según ha destacado el gobierno local, el consenso sobre la importancia de eliminar barreras arquitectónicas en el parque de viviendas placentino.

No obstante, el cambio no elimina la obligación de pagar por la ocupación del dominio público, pero sí adapta la ordenanza a una realidad que hasta ahora no estaba prevista de forma específica. Según ha subrayado el ayuntamiento, el propósito es "fomentar la accesibilidad universal y facilitar que más edificios puedan incorporar ascensor cuando no exista otra solución dentro del inmueble".

¿Qué ayudas hay para instalarlos?

Además de la rebaja de tasas aprobada por el Ayuntamiento de Plasencia, las comunidades de vecinos pueden mirar a las ayudas de accesibilidad vinculadas al Plan Estatal de Vivienda que tramita la Junta de Extremadura. La convocatoria extremeña 2024-2025 incluía expresamente la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos de apertura de puertas y otros dispositivos destinados a mejorar la autonomía de personas con movilidad reducida.

En el caso de edificios residenciales colectivos, estas ayudas podían alcanzar hasta 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de local comercial u otros usos compatibles que participaran en el coste de la actuación. La subvención tenía como límite general el 60% del presupuesto protegido, aunque podía subir al 80% cuando en el edificio residiera una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

¿Quién puede pedir la subvención?

La propia Junta detalla que también podían pedir estas subvenciones las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades, siempre que cumplieran los requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos, figuraban el acuerdo de la comunidad, la documentación técnica exigida para la licencia municipal y un informe técnico que justificara la procedencia de la actuación.

Eso sí, para una comunidad de Plasencia interesada en instalar un ascensor ahora, el dato clave es comprobar si hay una convocatoria abierta o una nueva línea disponible.

También existe un programa autonómico de rehabilitación de vivienda en el ámbito rural, aprobado por la Junta para 2026, que contempla actuaciones de accesibilidad, pero está dirigido a viviendas situadas en municipios o núcleos de población de hasta 10.000 habitantes.