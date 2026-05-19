Manuel Antúnez, el joven músico de Plasencia que suma sobresalientes y premios antes de la PAU

Manuel Antúnez González, joven músico de Plasencia, llega a la PAU este año con algo más que apuntes por delante. Acaba de ganar el primer premio de viento-madera en Almendralejo, después de años de estudio en los que ha compaginado Bachillerato, conservatorio y muchas horas de trabajo invisible.

Su trayectoria es un ejemplo de talento, pero también de disciplina. De hecho, este placentino ha completado los cursos de guitarra clásica y oboe en el conservatorio García Matos de Plasencia en cinco años, uno menos de lo habitual, y lo ha hecho con un expediente de sobresalientes en todas las materias. Ahora, prepara las pruebas de acceso al Conservatorio Superior de Música con la ilusión de seguir formándose en Extremadura.

Un premio con muchas horas detrás

No obstante, la satisfacción ya no se la quita nadie, sobre todo, después de que el jurado de la XXIV edición del Concurso de Jóvenes Músicos Ciudad de Almendralejo lo considerara el mejor de los aspirantes en la modalidad de viento-metal. Además, el joven músico ha obtenido el premio especial Anam Camerata, un reconocimiento que se suma a una trayectoria marcada por la exigencia académica y musical.

"Los premios siempre son un reconocimiento a un trabajo que no es visible. En la música tienes que trabajar mucho", ha destacado Manuel. En su caso, ese esfuerzo ha ido mucho más allá de la preparación de un concurso porque ha tenido que compaginar los estudios musicales, con los de Bachillerato y, ahora, con la preparación de las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Manuel, en el centro, tras recibir su premio en Almendralejo. / CEDIDA

Dos instrumentos y un expediente brillante

Según ha destacado su familia, Manuel inició sus estudios de música en el Conservatorio García Matos de Plasencia a los 11 años. Quedó segundo en la elección de instrumento y escogió guitarra clásica. Después, realizó las enseñanzas elementales de guitarra "en dos años", la mitad de tiempo de lo habitual porque están planteadas para cuatro años, y decidió presentarse por libre a la especialidad de oboe para compaginar ambos instrumentos.

Esa doble formación no ha rebajado su rendimiento académico porque ha finalizado las enseñanzas profesionales de ambos instrumentos, guitarra y oboe, en cinco años, pese a que son seis cursos los establecidos, y su expediente académico es de sobresaliente en todas las materias.

El valor de Almendralejo

El premio logrado en Almendralejo tiene para Manuel un significado especial. "Este premio, el de Almendralejo, no solo está reconocido a nivel regional. Muchos de los premiados son después grandes músicos", afirma el joven placentino.

En el certamen, estuvo acompañado al piano por Víctor Antonio Núñez Lorenzo, profesor del Conservatorio García Matos, que ha recibido importantes premios a nivel nacional. A su vez, la preparación de Manuel en oboe ha estado dirigida por Vicente Pérez Pellicer, profesor del conservatorio placentino y formador de varios intérpretes que han desarrollado trayectorias destacadas.

El joven músico de Plasencia Manuel Antúnez. / CEDIDA

Una escuela con referentes

El Conservatorio García Matos, dependiente de la Diputación de Cáceres, y el profesor de oboe Vicente Pérez, han formado también a otros oboístas que han ganado el concurso de Almendralejo en ediciones anteriores. Entre ellos, figuran Daniel Rodríguez Agúndez, solista de la Orquesta Sinfónica del ADDA de Alicante; Adrián Pulido Bautista, profesor del Conservatorio Superior de Música de Badajoz y director de la Banda de Música Ciudad de Plasencia, y Alberto Rodríguez Vázquez, solista de la Hofer Symphoniker en Hof, Baviera, y colaborador de la Ópera de Dresde.

Por su parte, Manuel también forma parte de la Banda de Música Ciudad de Plasencia, bajo la dirección de Adrián Pulido Bautista. Además, participó en el Summer Camp 2023 del Conservatorio Superior Reina Sofía con una beca de la Fundación Albéniz.

La ilusión de seguir en Extremadura

Ahora, el joven músico prepara las pruebas de acceso al Conservatorio Superior de Música. Su gran ilusión, según destaca, es quedarse en su tierra y entrar en el centro superior de Badajoz.

Antes, sin embargo, tiene por delante otro reto: la PAU. Manuel llega a ese momento después de años en los que ha demostrado que el talento también se mide en disciplina, organización y capacidad para sostener varios caminos a la vez sin renunciar a la excelencia.