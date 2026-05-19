Una reforma hará más cómodo y seguro el centro de mayores Puerta Berrozana de Plasencia.

Los usuarios del centro de mayores Puerta Berrozana de Plasencia van a ver mejorada su estancia y contarán con un edificio más adaptado, eficiente y seguro. Será cuando concluyan las obras de reforma que este martes ha autorizado la Junta de Extremadura. La Consejería tiene como objetivo mejorar el funcionamiento diario del inmueble y sus servicios a los residentes.

Según ha comunicado la Junta, la intervención afectará a elementos básicos para el confort de los mayores, como la climatización, la calefacción, la iluminación, la fontanería, la electricidad, la cubierta, la fachada y las zonas de cafetería y cocina. La inversión aprobada asciende a 760.987,42 euros.

Una reforma para mejorar el uso diario del centro

Ha sido el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura quien ha autorizado este martes la contratación, por el método del procedimiento abierto, de la obra de reforma en el hogar de mayores Puerta de Berrozana de Plasencia, situado en la calle Manuel Bermejo (antigua Matías Montero). La actuación tiene como objetivo "adecuar las dependencias e instalaciones del edificio a la normativa actual y a las necesidades del centro para su normal funcionamiento", según ha apuntado la Junta.

Así, la reforma tendrá un impacto directo en los usuarios porque actuará sobre espacios e instalaciones que forman parte de la actividad cotidiana del centro. Como ha destacado la Junta, los trabajos "permitirán adecuar estancias, mejorar la carpintería interior y renovar acabados", lo que contribuirá a que el edificio resulte más funcional para las personas mayores que acuden a diario.

La peluquería del centro de mayores Puerta Berrozana de Plasencia. / SEPAD

Más confort térmico en un edificio con más de un siglo

Por otro lado, cabe resaltar que uno de los ejes de la obra será la reparación y adecuación de la envolvente térmica del inmueble, especialmente en la cubierta y la fachada. Esta intervención está orientada a mejorar las condiciones de un edificio construido hace más de un siglo, en 1920, que cuenta con una superficie de 757 metros cuadrados.

La Junta también prevé adecuar y mejorar las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, iluminación, climatización y calefacción. En este último apartado, la actuación incluye el cambio de gasóleo a gas natural, una modificación que moderniza el sistema energético del centro.

Protección contra incendios

A su vez, la reforma incluye mejoras en la protección contra incendios, un aspecto esencial en un centro utilizado por personas mayores. De este modo, la adecuación de estas instalaciones permitirá adaptar el edificio a las exigencias actuales de seguridad y funcionamiento.

Otra parte de la actuación se centrará en las zonas de cafetería y cocina, dos espacios relevantes para la convivencia diaria en el centro. Según la información facilitada tras el Consejo de Gobierno, estas áreas se adecuarán y mejorarán dentro del proyecto global de reforma.

Biblioteca del centro de mayores Puerta Berrozana de Plasencia. / SEPAD

Un edificio histórico con nuevas necesidades

Dada la antigüedad de este centro de mayores, las obras no van a limitarse a una renovación puntual, sino a una actualización de instalaciones y dependencias, necesarias para mantener su uso con garantías.

La autorización del Consejo de Gobierno permite iniciar el proceso de contratación de la obra por procedimiento abierto. Una vez adjudicada y ejecutada, la reforma se traducirá en un centro más cómodo, seguro y adaptado a las necesidades actuales de los mayores de Plasencia.

Un centro con 1.864 socios

La reforma afectará a uno de los espacios de referencia para los mayores de Plasencia. Según la información oficial del SEPAD, el Centro de Mayores Puerta de Berrozana cuenta con 1.864 socios, de los que 1.163 son mujeres y 701 hombres. El edificio abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Para ser socio y participar en sus actividades hay que tener 60 años cumplidos, ser pensionista mayor de 55 años o cumplir otros supuestos recogidos por el SEPAD, como ser cónyuge o pareja de hecho de una persona que reúna los requisitos.

Los servicios que ofrece

Además de la estancia diaria, el centro cuenta con servicios como fisioterapia, podología, peluquería, aula de informática, biblioteca y zona recreativa. También dispone de actividades semanales de gimnasia de bajo impacto, piscina bioclimática, gimnasia de mantenimiento, bailes de salón, bailes latinos, alfabetización tecnológica, club de lectura y bingo.

Además, el Puerta de Berrozana programa viajes y visitas culturales, convivencias entre centros, actividades intergeneracionales, acciones formativas, alfabetización digital y conmemoración de días especiales. Por eso, la mejora de la climatización, la iluminación, la cocina, la cafetería y la protección contra incendios no solo actualizará un edificio de 1920, sino que afectará a espacios utilizados a diario para el encuentro, el aprendizaje y la convivencia de los mayores.