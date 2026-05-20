Plasencia recibe con orgullo a la UPP tras una temporada histórica

Plasencia ha abierto las puertas del ayuntamiento a la Unión Polideportiva Plasencia (UPP) después de una temporada que ya forma parte de la memoria reciente del club. La corporación municipal, con el alcalde, Fernando Pizarro, a la cabeza y portavoces de la oposición, ha recibido al equipo tras la conquista de dos títulos y el regreso a categoría nacional.

El conjunto placentino ha cerrado el curso con los mejores resultados, como campeón de la Copa de Extremadura y de liga, además de sellar el ascenso directo a Tercera Federación después de superar al Guadiana en la final de campeones con un global de 3-6.

El reconocimiento de la ciudad

Ha sido en el propio consistorio donde miembros de la corporación han recibido a los jugadores de la Unión Polideportiva Plasencia para trasladarles públicamente el reconocimiento de la ciudad, tanto a ellos como al cuerpo técnico y directiva después de una campaña redonda. El acto ha servido para subrayar el valor deportivo y simbólico de un equipo que ha devuelto la alegría a la afición placentina.

Fotogalería | Así ha sido el recibimiento en el Ayuntamiento de Plasencia de la UPP para celebrar su ascenso / Toni Gudiel

El alcalde y parte de la corporación han querido felicitar personalmente al club por "llevar el nombre de Plasencia a lo más alto" y por haberse convertido, según el mensaje trasladado desde el consistorio, en "un orgullo para toda la ciudad". El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha destacado "la entrega, el esfuerzo y el compromiso" de la plantilla en un año que concluye con tres logros: copa, liga y ascenso.

Una temporada con tres premios

No es para menos, después de que la UPP haya cerrado el curso con una doble corona regional y el salto de categoría, un objetivo que devuelve al club al escaparate nacional.

El último paso llegó en la final de campeones ante el Guadiana. El conjunto placentino encarriló la eliminatoria con una victoria por 1-2 en la ida y volvió a imponerse en el partido de vuelta por 2-4. Ese resultado dejó el global en 3-6 y confirmó el regreso de la UPP a una categoría con mayor exigencia y visibilidad.

El valor de volver

El ascenso tiene una lectura deportiva evidente, pero también una carga emocional para Plasencia. La Unión Polideportiva Plasencia es uno de los referentes futbolísticos del norte de Extremadura y su vuelta a Tercera Federación supone recuperar presencia en una competición en la que el club se medirá de nuevo a rivales de mayor nivel competitivo.

La recepción municipal, con salida al balcón del ayuntamiento con la copa incluida, ha puesto el foco en ese vínculo entre equipo y ciudad. Más allá de los marcadores, la temporada deja una imagen de continuidad, trabajo colectivo y respuesta de una afición que ha acompañado al equipo en un año decisivo. "Enhorabuena, campeones", ha manifestado el edil de Deportes en sus reyes sociales.

La UPP mira ya a Tercera Federación

Con el ascenso certificado, la UPP abre una nueva etapa. El club tendrá por delante el reto de adaptar su proyecto deportivo a la Tercera Federación, una categoría que exige regularidad, profundidad de plantilla y capacidad para competir cada fin de semana lejos del contexto autonómico más inmediato.

La celebración en el ayuntamiento deja una fotografía de reconocimiento, pero también marca el punto de partida de lo que viene. Plasencia ha recibido a sus campeones después de una temporada difícil de repetir y con la expectativa de que el regreso a categoría nacional tenga continuidad.