Todo lo que podrás hacer en GastroGusta en Plasencia: degustaciones, conciertos y bingo con drag queens

GastroGusta abre este jueves en Plasencia su primera edición con una programación que mezcla gastronomía, música y ocio hasta el domingo, en el recinto ferial. Habrá degustaciones, talleres, conciertos, sesiones de DJ, un bingo con drag queens, estands multisectoriales y tiques solidarios para colaborar con fines benéficos.

Organizada por Mané Miranda y el Círculo Empresarial Placentino, con el respaldo del ayuntamiento, se trata de una feria principalmente gastronómica, pero no solo de comida porque, además de productos de distintos puntos de España y Portugal, incluirá exposición de vehículos, quads, maquinaria de construcción y grúas, junto a una barra con vinos de la tierra.

Jueves: apertura, inauguración y música hasta el cierre

La feria abrirá sus puertas este jueves a las 13.00 horas. Media hora después, está prevista la inauguración oficial con autoridades, que marcará el arranque institucional de una programación que se extenderá durante cuatro días.

Según ha explicado Miranda, por la tarde, comenzará el ambiente musical. A las cinco, habrá hora feliz y sesión de DJ Gastrogusta. Ya por la noche, a las nueve, tomará el relevo DJ Andrés, que se mantendrá hasta el cierre, previsto a la una de la madrugada.

Viernes: cocina en vivo, Thermomix y conciertos

El viernes, la apertura será antes, a las 11.30 horas. La primera actividad llegará a las 12.30 con un taller de cocina en vivo, una de las actividades que buscan acercar al público la preparación de platos y productos de manera directa.

A las 13.30 horas, habrá degustación en el estand de Thermomix y, por la tarde, a las cinco, volverá DJ Gastrogusta, para pasar a un showcooking a las siete y, a las ocho, el concierto de La Lotera del Barrio.

La noche continuará con el concierto de A Compás, programado a las 23.30 horas. Después, a la una, DJ Andrés cerrará la jornada musical, que se extenderá hasta las 3.00 de la madrugada.

Responsables de GastroGusta, durante la presentación en Plasencia. / Toni Gudiel

Sábado: showcooking, drag queens y música en directo

El sábado será uno de los días más completos de GastroGusta. La feria abrirá a las 11.30 horas y a las 12.30 está previsto un showcooking. A las 13.30, volverá la degustación en el estand de Thermomix.

La programación dará un giro festivo a partir de las dos de la tarde, con un espectáculo de drag queens. Una hora después, a las tres, llegará uno de los momentos más llamativos de la feria: un bingo con drag queens.

La tarde seguirá a las cinco con DJ AD y a las siete, con un nuevo showcooking. A las ocho, regresará DJ AD y, a las nueve, habrá música en vivo, con grupos que la organización quiere mantener como sorpresa.

A las once de la noche, está previsto el concierto de Rokipankis y la jornada terminará con DJ Andrés, que actuará desde la una y hasta el cierre.

Domingo: taller gastronómico, homenajes musicales y clausura

El domingo, la apertura será también a las 11.30 horas. A las 12.30, se celebrará un taller gastronómico y a las 13.30, comenzará la sesión de DJ AD.

A las dos de la tarde, está previsto el concierto de Tamara Alegre, a la que seguirá desde las tres DJ AD con un homenaje a la música de los años 80.

La programación continuará a las cuatro con DJ GastroGusta y un homenaje a los años 90. La clausura de la feria está prevista a las nueve de la noche.

Qué se podrá probar en los estands

Miranda ha destacado que, además, GastroGusta contará con una amplia oferta de productos. Los visitantes podrán encontrar "tartas de queso, frutas deshidratadas, queso de León, pulpo de Camariñas, embutidos de caza, paté de caza, encurtidos, quesos de Acehúche, conservas del norte, quesos portugueses y vinos".

También habrá presencia de negocios y productores de la zona y Miranda cita de cerezas del Valle del Jerte, propuestas de encurtidos, torreznos, aceitunas y berenjenas, "el restaurante Temis y la tienda de Modesto, con embutidos de la zona, queso y otros productos".

La feria contará además con la participación de establecimientos hoteleros del entorno como el Hotel Rural Haza de la Concepción, que elaborará unas alubias en directo.

Tiques solidarios y compra directa

Por otro lado, Miranda explica que el sistema funcionará con tiques para las degustaciones, en un formato similar al de otras ferias gastronómicas. El precio será de seis tiques por cinco euros, que podrán canjearse por tapas en los distintos puestos.

Las raciones, piezas o productos que el público quiera comprar se abonarán directamente en cada estand. Según la organización, el 10% de lo recaudado con los tiques tendrá carácter benéfico y se destinará a Afads Norte de Cáceres, la asociación de familiares de enfermos de alzhéimer, y a la Fundación Vicente Ferrer para proyectos sociales en India.

Una feria gastronómica y multisectorial

Con todo, aunque el eje principal será la gastronomía, GastroGusta tendrá también una vertiente multisectorial porque además de los puestos de comida y bebida, habrá exposición de vehículos, quads, maquinaria de construcción y grúas.

Así, la organización plantea la feria como un espacio para pasar el día, comer, probar productos, escuchar música y participar en actividades. El horario amplio, la barra con vinos de la tierra y la mezcla de propuestas gastronómicas y culturales buscan convertir la cita en uno de los planes destacados de los próximos cuatro días en Plasencia.