El programa ESCALA ya consigue contratos para sus alumnos en Plasencia.

El proyecto ESCALA 2025, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Plasencia, está acercando al alumnado al contrato de trabajo gracias a formación práctica en rehabilitación urbana, albañilería, xerojardinería y gestión de residuos. De esta forma, empresas locales ya han incorporado participantes, con al menos cuatro alumnas contratadas por la empresa Islas de Corcho Natural, ubicada en Valdeobispo.

El ayuntamiento ha destacado que el programa, financiado por el SEXPE y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, busca "lanzar al mercado perfiles cualificados en sectores estratégicos para la ciudad", desde la construcción sostenible hasta la economía circular.

Un puente hacia el contrato

De esta forma, el gobierno local ha subrayado que el programa ESCALA 2025 se está consolidando como un "referente en la inserción laboral y en la transformación del mercado de trabajo local". La clave está en que el alumnado no solo recibe formación, sino que trabaja sobre necesidades reales de la ciudad y adquiere competencias que después pueden trasladarse directamente a la empresa.

El resultado empieza a verse en contrataciones concretas. El ayuntamiento ha hecho hincapié en la inserción lboral en la empresa de Valdeobispo y ha apuntado que otras como Bosque Urbano, Infograf, IP Cocinas, Tabares y Naturgarden ya cuentan con alumnado contratado o en proceso, lo que valida la capacitación técnica recibida.

Mujeres en la construcción

El gobierno local ha resaltado también que una de las novedades de esta edición está en la "vanguardia que representa la especialidad de Albañilería" por la creciente incorporación de la mujer a un sector tradicionalmente masculinizado. En la parte práctica, el alumnado está participando en intervenciones directas de rehabilitación de edificios públicos de Plasencia.

Esa formación práctica permite trabajar competencias vinculadas a la eficiencia y a las nuevas normativas, dos aspectos que, según el ayuntamiento, demandan actualmente las constructoras. Además, ha subrayado que el avance del alumnado demuestra que la técnica y la profesionalidad están "superando barreras de género" en el sector de la edificación.

De la xerojardinería a la consultoría ambiental

Por lo que respecta a la especialidad de Xerojardinería, el programa ha incorporado acciones de aprendizaje-servicio, un modelo que lleva la formación más allá del aula. Como consecuencia, los alumnos han ejercido recientemente como consultoría técnica en la residencia San Francisco, dependiente del Sepad, para asesorar al personal sanitario y de cocina sobre la gestión eficiente de residuos orgánicos.

Reunión de alumnos del programa Escala en la residencia San Francisco. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La actuación ha incluido la instalación de composteras y formación impartida por los propios alumnos. Con ello, "el centro ha integrado un modelo real de economía circular, mientras los participantes se posicionan como futuros profesionales capacitados para trabajar en proyectos vinculados a sostenibilidad y gestión medioambiental".

"Un contrato de trabajo bajo el brazo"

Ante esto, la concejala delegada de formación para el empleo, Ana Gallego, ha puesto el acento en el objetivo laboral del programa. "Nuestra prioridad absoluta es que cada alumno y alumna termine este proyecto con un contrato de trabajo bajo el brazo", ha afirmado.

Gallego ha destacado también la calidad de los trabajos que está desarrollando el alumnado. "Ver la altísima calidad de la obra pública que están realizando en nuestras calles y su capacidad para gestionar proyectos de residuos de forma profesional nos da la seguridad de que Plasencia cuenta con una cantera de profesionales excepcionales, listos para incorporarse de inmediato al tejido empresarial".

Qué es el programa Escala

Según recoge el SEXPE, los proyectos del programa Escala son iniciativas temporales que alternan aprendizaje y cualificación con un trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social. También incluyen acompañamiento y tutorización profesional para favorecer la inserción laboral mediante la profesionalización y la adquisición de experiencia.

El esquema general del programa contempla una primera etapa formativa de tres meses y una segunda fase de formación en alternancia con el trabajo, de nueve meses, en la que el alumnado trabajador está contratado por la entidad promotora mediante contrato de formación en alternancia. Durante esa segunda etapa, la formación debe tener una duración mínima del 35%.

El programa exige además compromisos de contratación para el 50% de las personas participantes en empresas privadas con centros de trabajo en Extremadura. En este sentido, la Junta mantiene una línea específica de subvenciones para empresas privadas que contraten a participantes de Escala que hayan obtenido evaluación positiva, con contratos a jornada completa y una duración mínima de seis meses.