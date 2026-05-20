Estas son las instalaciones deportivas de Plasencia que mejorarán con una inversión de 350.000 euros

Quienes entrenan, compiten o acompañan cada semana a los clubes de Plasencia habrán notado cambios ya en varios espacios deportivos de la ciudad y otros llegarán en las próximas semanas y meses. Todo porque el ayuntamiento ha activado un plan de mejoras dotado con 350.000 euros para poner a punto, servicios y zonas de uso público.

Las obras no avanzan todas al mismo ritmo: algunas ya están en marcha y otras arrancarán en breve. La marquesina del campo de fútbol Daniel García Mauricio de San Miguel, la sede del Club Placentino de Piragüismo y el estadio municipal de la ciudad deportiva ya tienen trabajos iniciados, mientras que el campo del parque de La Coronación esperará al verano.

Obras ya en marcha

Según ha señalado el ayuntamiento, una de las actuaciones que ya se está ejecutando es la construcción de una marquesina en el campo de fútbol Daniel García Mauricio, ubicado en San Miguel. La intervención cuenta con una dotación de 168.000 euros y permitirá proteger al público de las inclemencias meteorológicas durante los partidos.

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha explicado que esta obra responde a la necesidad de mejorar la comodidad de los espectadores. "Aquí detrás estamos construyendo una marquesina para la mejor comodidad de nuestros espectadores", ha señalado el edil.

También está en marcha la reforma integral de la sede del club y la Escuela Placentina de Piragüismo, en el parque de La Isla, con trabajos en la cubierta, el interior del edificio y la accesibilidad. Esta actuación dispone de 43.000 euros y Deportes busca adaptar la instalación a las necesidades actuales de uso.

En el estadio municipal de la ciudad deportiva, el ayuntamiento trabaja además en la mejora de los baños públicos, con una inversión de 3.000 euros destinada al solado y a la red de saneamiento. A ello se suma la apertura de un nuevo espacio multifuncional de servicios y aseos públicos, dotado con 7.000 euros.

La Coronación, este verano

La actuación pendiente de comenzar dentro de este plan es la reforma completa del campo de fútbol del parque de La Coronación. Según ha avanzado Belloso, los trabajos arrancarán este verano y contarán con una inversión de 123.000 euros.

Una imagen del campo de fútbol de La Coronación de Plasencia. / C.T.R.

El proyecto incluye la renovación del terreno de juego, el cerramiento, la iluminación LED, los banquillos y las porterías. Se trata de una intervención de mayor alcance que permitirá actualizar una instalación utilizada por escuelas deportivas, equipos de todas las edades y clubes locales.

Un plan para poner al día el deporte local

Belloso ha enmarcado estas obras en una estrategia municipal para renovar los espacios deportivos de Plasencia. "Estamos trabajando de forma decidida en dignificar y renovar nuestros espacios deportivos para ofrecer la máxima calidad a nuestros deportistas y vecinos", ha manifestado.

De esta forma, el ayuntamiento pretende mejorar instalaciones de uso cotidiano y responder a demandas concretas de clubes, deportistas y familias que acuden cada semana a estos espacios.

Cuatro espacios en el foco

El paquete de inversiones se reparte entre los cuatro espacios y cada actuación responde a una necesidad distinta: cubrir zonas de público, renovar campos de juego, reforzar la accesibilidad y mejorar servicios básicos.

Otro de los propósitos del gobierno local es acometer las obras más importantes aprovechando el periodo estival, aprovechando "el parón de las competiciones oficiales". El ayuntamiento ha querido subrayar que, de esta forma, reafirma "su firme compromiso con la promoción del deporte base y de competición, consolidando unas instalaciones modernas, accesibles y confortables para todos".