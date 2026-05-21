Adiós a los baches en 12 calles de Plasencia y nuevo acceso para las familias del colegio San Miguel.

La desaparición de los baches en una docena de calles de Plasencia está cada vez más cerca, al igual que la mejora de los accesos al colegio San Miguel, que los padres llevan reclamando desde su traslado al nuevo edificio. El motivo es que el ayuntamiento ha aprobado ya los últimos trámites para hacer realidad las dos actuaciones, que suman una inversión de 629.252,57 euros, IVA incluido.

La intervención más amplia será el plan de asfaltado, destinado a reforzar el firme en doce calles de la ciudad. En paralelo, llegará la urbanización del vial del colegio público San Miguel, en la calle Capote, ambas aprobadas ya por la junta de gobierno municipal.

Un plan contra los baches en 12 calles

Así, el plan de asfaltado ya se ha adjudicado, por 511.922,77 euros, IVA incluido, a la empresa Araplasa, que ha ofertado una garantía total de seis años.

Las obras forman parte de un contrato municipal dividido en dos lotes y cofinanciado en parte por la Diputación Provincial de Cáceres, dentro del Plan Extraordinario de 2025. En el caso del asfaltado, el plazo máximo de ejecución previsto en la licitación es de cuatro meses.

Ahora, solo falta la firma del contrato para que la empresa pueda acometer una actuación que terminará con el deterioro del pavimento en varios puntos de la ciudad, después de las intensas las lluvias del invierno.

Toni Gudiel

Las calles incluidas en el asfaltado

En concreto, el plan contempla asfaltar la avenida Felipe VI, desde la calle Profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca, así como en la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

También se asfaltará la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda, y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última vía.

Otra de las zonas incluidas será la calle Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín. El plan llegará además a la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, hasta la calle José Echegaray.

Más vías que se arreglarán

La intervención incorpora la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo, la calle Villa la Mazuela completa y los aparcamientos de la avenida de Alemania entera, junto con su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

Del mismo modo, se actuará en la calle de la Estación, desde el inicio, y en su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. El asfaltado llegará también a la calle Manuel García Matos completa y a la calle Obispo Don Adán.

Cuatro empresas optaron al asfaltado

Al lote del refuerzo del firme se presentaron cuatro empresas. La oferta mejor valorada fue la de Construcciones Araplasa, con 511.922,77 euros, IVA incluido, y una ampliación de la garantía hasta los seis años, lo que le permitió obtener 100 puntos.

También concurrieron Aglomerados Olleta Torres, con una oferta de 549.340 euros y seis años de garantía; Construcciones Majoin, con 560.910,88 euros y el mismo plazo de garantía; y Mezclas y Firmes de Extremadura, con 580.800 euros y una garantía total de cuatro años.

La mesa de contratación comprobó además que la oferta de Araplasa no estaba incursa en presunción de anormalidad, por lo que hizo la propuesta de adjudicación, que ha aprobado la junta de gobierno.

Un acceso más cómodo para el colegio San Miguel

La segunda actuación aprobada afecta al entorno del colegio público San Miguel, en la calle Capote. La obra ha sido adjudicada por 117.329,80 euros, IVA incluido, y también tendrá una garantía total de seis años.

Una imagen del vial de acceso al colegio San Miguel de Plasencia. / Toni Gudiel

El objetivo es urbanizar el vial del centro educativo, una intervención especialmente esperada por las familias de los alrededor de 300 alumnos del colegio. La mejora permitirá ordenar el acceso diario de padres, madres y alumnado en uno de los barrios más poblados de Plasencia.

El proyecto municipal ya había sido anunciado como una transformación de la calle trasera del colegio. La previsión era convertir el actual entorno en una vía urbanizada con aceras, iluminación, mobiliario urbano, vegetación, señalización y zonas de aparcamiento.

Una sola oferta para el vial

Al lote del vial del San Miguel solo se ha presentado Construcciones Araplasa. La empresa planteó ejecutar la obra por 117.329,80 euros, IVA incluido, y ampliar también la garantía hasta los seis años.

La mesa de contratación le otorgó 100 puntos y propuso la adjudicación, que también ha recibido ya el visto bueno municipal y el siguiente paso será la formalización del contrato en los plazos previstos.