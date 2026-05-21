Plasencia acoge el debate nacional sobre el futuro de las vacunas tras la lección del covid

Plasencia se va a convertir durante dos días en punto de encuentro nacional para hablar del futuro de las vacunas, una herramienta que la sociedad volvió a mirar de frente durante la pandemia del covid y que sigue siendo clave frente a enfermedades respiratorias, infecciones infantiles o virus que afectan especialmente a las personas mayores.

La IX edición del Foro de Salud Pública y Vacunas, Forovax Extremadura 2026, reúne en la ciudad desde este jueves a algunos de los principales expertos en salud pública y vacunología del país. La cita, organizada por la Asociación Española de Vacunología, analiza cómo deben evolucionar los calendarios para proteger más y llegar mejor a la población.

Plasencia, sede de un debate nacional

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha inaugurado este jueves la novena edición del foro, que sitúa a Plasencia en el centro de una conversación sanitaria de alcance nacional: qué vacunas incorporar, cómo hacerlo, a quién proteger primero y cómo combatir la desinformación.

El programa contempla dos jornadas con mesas de debate sobre la toma de decisiones, la incorporación de nuevas vacunas, el envejecimiento saludable, la desinformación y el papel de la evidencia científica en la planificación sanitaria.

La consejera de Sanidad y el alcalde de Plasencia, en el foro sobre vacunas. / CONSEJERÍA DE SALUD

García Espada ha destacado que la elección de Extremadura como sede "refuerza el compromiso de la región con un modelo de prevención eficiente, donde cada vacuna es una inversión en calidad de vida y sostenibilidad del sistema sanitario". La presencia de responsables autonómicos y del Ministerio de Sanidad en varias mesas de trabajo permitirá compartir experiencias sobre planificación, compra pública y evaluación de programas, ha destacado la Junta.

La vacuna como inversión en salud

La consejera ha defendido también que Extremadura ha dado desde 2023 "un giro decisivo" en política vacunal y ha llevado a cabo la mayor actualización de su calendario en años. Según ha señalado, ese cambio ha permitido incorporar medidas para reforzar la protección de la población en todas las etapas de la vida.

"Hemos pasado de estar a la cola a situarnos entre los primeros calendarios vacunales del país, y lo hemos hecho con una apuesta clara: proteger más y proteger mejor", ha afirmado García Espada.

La Junta sostiene que Extremadura cuenta actualmente con el máximo número de antígenos incluidos, con un calendario "ambicioso" diseñado para garantizar igualdad real en toda la región. El objetivo, según la Consejería de Salud, es consolidar un modelo de prevención robusto, moderno y equitativo.

Protección frente al VRS, neumococo y tosferina

En concreto, desde octubre de 2023, Extremadura ha introducido el anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial, el VRS, para todos los niños menores de seis meses al inicio de la temporada, así como para los nacidos durante la misma y para los menores de dos años con condiciones de riesgo.

La comunidad también ha sido pionera en la vacunación frente al VRS en personas institucionalizadas, adelantándose incluso a los acuerdos nacionales, y ha ampliado esta protección a determinados grupos de alto riesgo. Además, se ha incorporado la recomendación de vacunar frente a la tosferina a los pacientes con EPOC.

Otra de las medidas incluidas en la actualización es la vacuna conjugada de 20 serotipos frente al neumococo en la edad adulta. Posteriormente, también se ha incorporado en la edad infantil dentro del calendario a lo largo de toda la vida y en los calendarios específicos para personas con condiciones de riesgo.

Más protección para niños y mayores

La actualización del calendario vacunal extremeño ha incluido la vacuna frente a la meningitis tetravalente A, W, X e Y a los 4 y 12 meses de edad, así como la vacuna intranasal frente a la gripe para niños de entre 2 y 5 años.

También se ha ampliado la vacunación antigripal de alta carga. De esta forma, desde 2024 se administra a partir de los 70 años y, desde 2025, a partir de los 60. Además, se ha incorporado la cohorte de 80 años en la protección frente al virus herpes zóster.

La Consejería también ha actualizado la pauta de vacunación frente al virus del papiloma humano, VPH, que ha pasado a una única dosis. A ello se suma la ampliación de la vacunación de rescate en varones hasta los 18 años y la extensión de la edad de vacunación en grupos de riesgo hasta los 45 años.

Varicela, rotavirus, gripe y dengue

Entre las novedades, figura también la unificación en una sola dosis de la protección frente a la varicela y la triple vírica a los 4 años. Además, Extremadura ha introducido la vacunación frente al rotavirus.

La comunidad ha ampliado igualmente una cohorte la vacunación infantil frente a la gripe, de modo que se vacuna hasta los 6 años. Otra incorporación es la vacuna frente al dengue para viajeros que acudan a zonas endémicas.

Estas medidas forman parte de una estrategia que, según la Junta, busca adaptar el calendario a los riesgos actuales y a las necesidades de cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la vejez.

Anticipar riesgos y reducir hospitalizaciones

Además de la consejera, la directora general de Salud Pública de Extremadura, Yolanda Márquez Polo, participa en tres mesas de debate dentro del foro. Su intervención servirá para poner de manifiesto que Extremadura considera la actualización anual del calendario de vacunación una herramienta clave para mejorar la salud de la población y anticipar riesgos.

La Consejería subraya además que invertir en vacunación no solo evita enfermedades, también reduce hospitalizaciones y libera recursos que pueden destinarse a otras prioridades del sistema sanitario. Ese es uno de los mensajes centrales de Forovax Extremadura 2026, prevenir antes de que la enfermedad llegue al hospital.