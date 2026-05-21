Plasencia asegura la vigilancia del Berrocal y los fuegos artificiales de la feria.

Queda menos de un mes para que comiencen las ferias de Plasencia y el ayuntamientoestá ultimando los preparativos, entre ellos, uno que no puede faltar, los fuegos artificiales, que cada año suscitan numerosos comentarios, porque duran mucho, porque duran poco, porque son bonitos, porque no lo son...

El caso es que ya están asegurados este año porque la junta de gobierno acaba de aprobar su contratación. A esta se ha sumado otro trámite también habitual en los últimos años, la contratación de seguridad privada para el recinto ferial del Berrocal, como complemento al resto de cuerpos de seguridad, para garantizar que no haya incidentes en un espacio donde se concentran cientos de personas.

Vigilancia privada para El Berrocal

Respecto a este último contrato, el ayuntamiento lo ha adjudicado a la empresa Security Men S.L., con sede en Utrera, Sevilla, por un importe de 18.146,13 euros, IVA incluido.

La contratación parte de un informe de necesidad firmado por el concejal de Festejos, David Dóniga, en el que se señala que el servicio es "imprescindible" para atender la seguridad del recinto ferial. El documento recoge expresamente que no es posible cubrir esas necesidades solo con los medios propios disponibles en la Policía Local.

Ese es el motivo por el que el ayuntamiento recurrirá de nuevo a una empresa externa. Eso sí, no se plantea como sustitución del dispositivo público de seguridad, sino como un apoyo específico para el recinto ferial, ya que, durante las fiestas, se concentra buena parte de la actividad nocturna con las casetas, las atracciones y los puestos de venta ambulante, de restauración...

Feria de Plasencia, ¡búscate en las imágenes! / Raquel Rodríguez

Tres ofertas para la seguridad externa

Se trata de un servicio que ya se viene contratando en años anteriores para poder atender las necesidades de vigilancia durante las ferias. La propuesta municipal defiende que el contrato es necesario para el desarrollo normal de las fiestas y para cumplir con los fines del ayuntamiento en la organización de este tipo de eventos.

Para adjudicar el servicio se solicitaron tres presupuestos. La oferta más baja fue la presentada por Security Men S.L., por 18.146,13 euros con IVA incluido. Las otras dos propuestas correspondían a Vigilancia Integrada del Sur S.L., por 19.379,36 euros, y a Dassegur Seguridad S.L., por 19.572,96 euros.

El contrato tendrá vigencia entre el 31 de mayo y el 15 de junio, un plazo que permite cubrir no solo los días centrales de la feria, sino también el periodo previo y el día del niño incluido.

Los fuegos, una cita obligada

En cuanto a los fuegos artificiales, el ayuntamiento los ha adjudicado a Pirotecnia Santa Bárbara S.L., ubicada en Zafra, por 6.655 euros, IVA incluido.

En este caso, también se pidieron tres presupuestos. La oferta de Pirotecnia Santa Bárbara fue la más económica. Las otras dos propuestas ascendían a 9.500 y 8.600 euros, respectivamente. La Concejalía de Festejos propuso su adjudicación no solo por el precio, sino también porque se trata de una empresa que ya ha prestado este servicio en años anteriores.

El contrato de pirotecnia incluye además la quema posterior de las fiestas de San Juan, el 24 de junio, aunque el eje de la contratación está vinculado a las ferias.

En definitiva, entre la vigilancia privada del recinto ferial y los fuegos artificiales, el ayuntamiento invertirá este año 24.801,13 euros, que se sumarán a los presupuestos para el resto de actividades que podrán disfrutar placentinos y foráneos, sobre todo, entre el 10 y el 14 de junio.