El TSJ ve necesario un sexto juzgado en Plasencia tras resolver 11.258 asuntos en un año.

El año pasado, los juzgados de Plasencia resolvieron más de 11.000 casos. Pueden parecer muchos, pero fueron 1.063 asuntos menos que en 2024 y, además, hay que tener en cuenta que en 2025 también entraron menos casos que el año anterior en los juzgados. Por todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha señalado la necesidad de que Plasencia cuenta con una sexta plaza judicial.

Así lo ha plasmado el TSJ en su memoria judicial del 2025, que se ha dado a conocer este jueves. En datos, en 2025, los juzgados de Plasencia resolvieron 11.258 asuntos, frente a 12.321 de 2024. Por otro lado, el año pasado ingresaron 10.463 procedimientos, 276 menos que los 10.739 registrados en 2024.

Aun así, el volumen sigue por encima de los 10.000 asuntos anuales, una carga que explica que el TSJEx vea necesario crear un sexto juzgado para agilizar la respuesta judicial.

El refuerzo que plantea el TSJ

La memoria judicial sitúa esa necesidad en la Sección Civil y de Instrucción, que actualmente cuenta con cinco plazas judiciales. Es el área que asume el mayor volumen de trabajo del partido judicial placentino.

La última ampliación llegó el 1 de enero de 2020, cuando entró en funcionamiento la plaza número 5, el antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Desde entonces, el movimiento de asuntos se ha mantenido en cifras elevadas y el informe vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de reforzar la estructura judicial de la ciudad.

Plasencia dispone además de un palacio de justicia moderno, con espacio e instalaciones suficientes, según recoge la memoria. Por eso, el problema no está tanto en el edificio como en la capacidad de los órganos judiciales para absorber el volumen de trabajo que llega cada año.

Una vista de los juzgados de Plasencia. / Toni Gudiel

El área civil, la que más trabajo concentra

En este sentido, la mayor carga se concentra en los asuntos civiles. En 2025, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción resolvieron 5.198 procedimientos de esta materia. Son más que los 4.669 cerrados en 2024 y muchos más que los 3.093 de 2023.

Esta parte de la justicia afecta de lleno a la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ahí pasan reclamaciones de cantidad, conflictos familiares, herencias, procedimientos relacionados con vivienda, comunidades de propietarios o ejecuciones. Son asuntos que, cuando se alargan, tienen una consecuencia directa para quienes esperan una respuesta.

Aun así, el cierre de 2025 dejó un dato positivo: bajaron los procedimientos civiles pendientes. Quedaron 1.490 asuntos en trámite, frente a los 2.271 de 2024 y los 2.353 de 2023. La mejora, sin embargo, convive con una entrada todavía alta, ya que el año pasado ingresaron 4.449 asuntos civiles.

Menos asuntos penales, pero todavía por encima de 2023

En instrucción penal también se resolvieron menos procedimientos que en 2024, aunque la cifra siguió por encima de la registrada dos años antes. En 2025 se cerraron 4.434 asuntos, frente a los 4.848 de 2024 y los 3.984 de 2023.

La entrada fue muy parecida a la del ejercicio anterior: ingresaron 4.545 asuntos penales, solo 30 menos que en 2024. Al final del año, quedaban 904 procedimientos en trámite, por debajo de los 1.128 pendientes con los que terminaron tanto 2024 como 2023.

Lo Penal mejora tras la segunda plaza

La situación es distinta en la Sección de lo Penal. Plasencia cuenta ahora con dos plazas judiciales en esta materia, que tratan también asuntos procedentes de las demarcaciones judiciales de Navalmoral de la Mata y Coria.

Hasta la creación del segundo Juzgado de lo Penal, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2023, el único órgano arrastró durante años una dependencia importante y llegó a contar con un magistrado de apoyo durante una década. Con las dos plazas actuales, la memoria señala que la situación se ha normalizado.

En cuanto a los datos, en 2025, los juzgados de lo Penal resolvieron 814 asuntos, por encima de los 787 de 2024 y de los 650 de 2023. Además, al entrar menos procedimientos, los asuntos pendientes bajaron: quedaron 366 en trámite, frente a los 504 del año anterior.

Lo Social baja respecto a 2024

Por su parte, el Juzgado de lo Social número 3 de Cáceres, con sede en Plasencia, cerró 812 asuntos durante 2025. Son menos que los 1.017 resueltos en 2024, pero más que los 584 de 2023.

Este órgano trata también de asuntos procedentes de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria. En el último ejercicio, ingresaron 842 procedimientos, una cifra muy próxima a los 863 del año anterior. El año terminó con 426 asuntos en trámite.

Cabe señalar que la actividad de lo Social afecta a conflictos laborales, despidos, reclamaciones de trabajadores o cuestiones vinculadas a prestaciones. De ahí que sus tiempos de respuesta tengan un impacto directo sobre personas que muchas veces esperan una resolución en momentos de incertidumbre económica o profesional.

La oficina judicial ya está implantada

La memoria también recoge la implantación de la oficina judicial en Plasencia, única sede donde todavía no estaba en marcha hasta el 1 de enero. La puesta en funcionamiento llevaba más de un año en proyecto, pero las obras necesarias en el edificio impidieron adelantarla.

El TSJEx considera "satisfactoria" la adaptación durante estos primeros meses de funcionamiento de los tribunales de instancia. El informe lo vincula al número de resoluciones y al tiempo de respuesta que mantienen los órganos judiciales del partido judicial.

Con todo, la conclusión de la memoria es clara: aunque en 2025 entraron menos asuntos y se resolvieron menos que en 2024, el volumen sigue siendo suficientemente alto como para que el TSJEx vea necesario reforzar Plasencia con una sexta plaza judicial. El objetivo final no es solo mover expedientes, sino que los ciudadanos esperen menos.