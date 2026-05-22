El Berrocal busca blindarse del ruido del ferial y crear su propia comunidad energética en Plasencia.

La asociación vecinal El Berrocal de Plasencia quiere abrir una nueva etapa para el barrio con medidas prácticas que mejoren la convivencia, la movilidad y el ahorro energético en esta zona, situada en el entorno del recinto ferial y colindante con Río Jerte.

El colectivo, que nació en la primavera de 2024 y agrupa ya a un centenar de socios dentro de un ámbito de unas 400 viviendas, ha trasladado sus principales peticiones públicamente después de habérselas transmitido al ayuntamiento para ordenar las prioridades del barrio y hacerlas visibles ante los vecinos.

Un barrio que mira al recinto ferial

Vidal Ramos, presidente de la asociación, que se ha integrado en la agrupación vecinal Avepla, ha explicado que el nombre de El Berrocal no refleja por completo el territorio al que representa el colectivo. Su ámbito se extiende desde la Sor Valentina y Mirón hasta el recinto ferial; alcanza, por otro lado, el entorno de la comisaría de la Policía Nacional y baja hacia el área próxima al puente de San Lázaro, en el límite con la asociación vecinal de Río Jerte.

La asociación quiere reforzar su presencia en el barrio y sumar a más residentes. Según Ramos, la comparecencia pública responde a una "deuda" con los vecinos: contarles que el colectivo se está moviendo, que ha presentado peticiones y que quiere seguir empujando mejoras concretas para una zona que convive a diario con equipamientos, solares, viales y espacios públicos de uso frecuente.

Pantallas para reducir el ruido

La principal preocupación del barrio está en el recinto ferial, un espacio que los vecinos consideran útil para la ciudad, pero que también les genera molestias cuando se multiplican los eventos, concentraciones, ensayos o actividades durante los fines de semana. La asociación sostiene que el problema ya no se limita a los días de feria, sino que se extiende a buena parte del año.

Miembros de la asociación vecinal del Berrocal, junto al representante de Avepla. / Toni Gudiel

Entre las soluciones que barajan, figura la instalación de vallas antirruido, similares a las que se colocan junto a autovías próximas a zonas residenciales. El ayuntamiento ha señalado que se trata de una medida costosa, por lo que quieren consultar con empresas especializadas para conocer su viabilidad y su posible precio.

Los vecinos también han recibido asesoramiento por parte de un vecino abogado para actuar frente a episodios concretos de ruido. La recomendación que manejan es registrar quejas y avisar a la Policía Local cuando se produzcan molestias, de modo que puedan realizarse mediciones con los equipos correspondientes y quede constancia de las incidencias.

Una comunidad energética con 20 familias

Otra de las iniciativas más ambiciosas de la asociación es la creación de una comunidad energética. La idea surgió dentro de la junta directiva y ya ha dado algunos pasos: la asociación contactó con empresas del sector, mantuvo reuniones y formó un grupo promotor integrado por unas 20 familias interesadas en arrancar el proyecto.

La propuesta vecinal pasa por aprovechar las cubiertas del pabellón de cristal y del pabellón antiguo del recinto ferial municipal para instalar placas solares. Según la asociación, ambos edificios cuentan con tejados adecuados para este uso, y el colectivo incluso ha solicitado información sobre el peso de los paneles para valorar si las cubiertas pueden soportar la instalación.

De momento, señalan que el concejal de Medio Ambiente no ha respaldado la propuesta que, para los vecinos, no solo supondría reducir la factura eléctrica, sino convertir una zona residencial en un espacio más eficiente, con un proyecto colectivo que implicaría directamente a las familias.

El ayuntamiento ha replicado que, al tratarse de pabellones municipales, es decir, de todos los placentinos, el proyecto requeriría de un "procedimiento jurídico" muy largo, en el caso de que pudiera realizarse legalmente.

Una línea circular para conectar el barrio

El transporte urbano es otra de las prioridades de la asociación, que señala que actualmente no pasa ningún autobús por el barrio. Aprovechando el periodo actual de preparación de los pliegos para el próximo contrato, propone aprovechar la reordenación de las líneas para estudiar una ruta circular que conecte esta zona con servicios básicos de la ciudad.

El itinerario que plantean partiría del entorno del recinto ferial, pasaría por colegios e institutos, llegaría al hospital, bajaría al centro de salud de la zona norte y conectaría también con la estación de autobuses y la estación de tren antes de regresar al barrio. La asociación defiende que esta línea no solo beneficiaría a El Berrocal, sino que podría ser útil para otros vecinos de Plasencia.

Accesibilidad y movilidad pendiente

Por otro lado, entre las actuaciones que el colectivo considera importantes está la pasarela prevista entre el barrio y la Puerta Berrozana y Vidal ha lamentado que finalmente no se haya podido llevar a cabo.

En cuanto al vial dedicado a Roberto Iniesta, que se paralizó tras la aparición de restos arqueológicos, ha afirmado que la insistencia de la asociación ayudó a desbloquear la situación y a que la obra pudiera terminarse una vez recibida la autorización correspondiente de Patrimonio.

Limpieza, desbroce y pequeños arreglos

El Berrocal reclama además un plan más constante de mantenimiento en solares, calles y zonas de paso. La asociación señala la necesidad de desbroces periódicos por riesgo de incendios y presencia de roedores, especialmente en áreas próximas a las viviendas y al entorno del cementerio judío.

También apunta al estado de aceras, baches y pasos de cebra, aunque reconoce que son problemas extendidos en otros puntos del casco urbano. En su caso, los vecinos piden que se atiendan los puntos más deteriorados y que se repinten los pasos peatonales que se han borrado.

El ayuntamiento ha señalado que cualquier situación que se considere urgente es recomendable que se solicite por escrito en el registro municipal, ya que los servicios municipales cuentan con una planificación propia.

Papeleras, contenedores y uso del espacio público

El colectivo asegura que en su día pidió papeleras y que algunas llegaron a instalarse, aunque después desaparecieron y no fueron repuestas. En el recinto ferial, añade, antes había contenedores y ahora echan en falta puntos donde depositar residuos, especialmente en zonas donde se reúnen jóvenes por las tardes.

La asociación también menciona otros usos del recinto ferial que le preocupan, como la circulación de vehículos pese a la señalización que la prohíbe, "competiciones de coches" y situaciones de menudeo que, según les ha trasladado la Policía Local, deben comunicar cuando las detecten. Su objetivo, insisten, no es cerrar el espacio, sino hacerlo compatible con el descanso y la vida cotidiana del barrio.