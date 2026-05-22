El éxito del festival de homenaje a Robe en Plasencia en datos: unos 15.000 asistentes y en proceso ya la segunda edición

Quienes participaron el pasado sábado 16 de mayo en el festival Primeras Flores Amarillas de homenaje a Roberto Iniesta en su ciudad natal, Plasencia, no tienen ninguna duda de que fue un éxito. Ahora, este viernes, lo han corroborado el ayuntamiento y la familia con datos, agradecimientos y una confirmación, que habrá segunda edición porque la idea es que continúe en el tiempo.

Lo han puesto de manifiesto el concejal de Juventud, Alberto Belloso, el portavoz municipal, José Antonio Hernández y el técnico de Juventud Luis Manuel Rodríguez, en una comparecencia en el ayuntamiento.

Cita intergeneracional y sin ningún incidente

Belloso no ha tenido más que palabras positivas del resultado de esta cita musical, justo el día del cumpleaños de Robe, fallecido el pasado 10 de diciembre. Ha destacado el "éxito de organización, la respuesta de los visitantes, el ambiente maravilloso...".

El edil ha hecho hincapié en que ha sido una cita "intergeneracional", con familias con niños, jóvenes, abuelos... Y todos han tenido "un comportamiento ejemplar". Otro dato importante que han resaltado los cuerpos de seguridad es que "no se ha producido ninguna incidencia y ha habido una coordinación muy buena entre ellos".

Fotogalería | Un festival en homenaje a Robe: las imágenes de la jornada en Plasencia /

Miles de visitantes y acceso rotatorio

Respecto al número de seguidores de Robe que han participado en el festival, Belloso ha señalado que han sido unas 15.000 personas y, gracias al control de entrada a la Torre Lucía se ha podido constatar que accedieron unas 5.000 personas a lo largo de los conciertos porque, aunque el aforo era de 2.000 personas, "se consiguió que fuera rotatorio el acceso y no hubo que cerrar las puertas por aforo completo en ningún momento".

Respecto a la zona de aparcamiento y acampada, el concejal ha apuntado que se han contabilizado 150 vehículos, entre caravanas, cámper y coches.

La música emergente ha gustado

Para finalizar su intervención, Belloso ha hecho hincapié en que la apuesta "por la cultura propia y la música emergente" ha funcionado porque "ha gustado y mucho que hubiera caras desconocidas sobre el escenario".

Con todo, en su opinión, "hemos cumplido con creces" y todo el desarrollo de las actividades ha sido "muy emotivo, agridulce en algunos momentos al faltar Robe, pero yo estoy superfeliz".

Raquel Rodríguez Muñoz

Ya en marcha la segunda edición

Por su parte, el portavoz del gobierno local, José Antonio Hernández, ha querido agradecer la implicación de la Concejalía de Juventud porque el festival era "un reto importante" y se ha logrado lo que quería el entorno íntimo del cantante, que fuera "respetuoso y muy sentido".

Por eso, se ha mostrado "satisfecho de haber conseguido el objetivo" y ha hecho un anuncio: "A partir del año que viene, más".

Hernández ha desvelado que, este jueves, ya se han reunido con el resto de la organización y se han dado "los primeros pasos" para la próxima edición del festival, que tendrá "la misma filosofía, el apoyo a la música emergente", pero que "va a ir creciendo".

En este aspecto, ha explicado que el ayuntamiento va a solicitar el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura para respaldar el festival y no duda de que "aprovecharán la oportunidad de apostar por un festival como este".

Fotogalería | Las imágenes de los conciertos de 'Primeras flores amarillas' en homenaje a Robe en Plasencia / Toni Gudiel

Agradecimiento a los múltiples colaboradores

En el turno de agradecimientos, el técnico Luis Manuel Rodríguez no ha querido olvidarse de nadie y ha destacado la organización, coordinación e "implicación total" de todos, sin importar las horas que hubiera que trabajar o el haberlo hecho de forma voluntaria en muchos casos.

Ha destacado la labor de todos los servicios municipales, desde la Concejalía a la brigada de obras, electricistas, JG Sonido, los técnicos de la oficina de turismo, que "han atendido unas mil llamadas" de personas interesadas en participar en el festival, los cuerpos de seguridad y más de 40 voluntarios.

También ha nombrado a los Rolling Customs en el reparto de pulseras, a Megagumi con el control de aforo en Torre Lucía y a Informática Plasencia por desarrollar "en tiempo récord" una aplicación móvil para este control. Jesús Mateos Brea, que hizo una visita guiada por sus murales de la plaza Puerto de Béjar, ambulancias, servicio de catering y el equipo de seguridad del propio Robe, llegado desde Cádiz, han sido otros de los colaboradores.

Palabras de la familia

A los agradecimientos del ayuntamiento se ha sumado también la familia, que ha transmitido unas palabras que ha leído Hernández. En ellas, ha subrayado una "implicación que ha superado todas las expectativas".

También se ha acordado de la batucada de Plasencia, Santuka La Perla, de las oenegés y las bandas que ganaron el certamen para subirse al escenario en las Primeras Flores Amarillas, Chula, Carameloraro, Illo Brown!, Oxigen y Aljamia.

Con este espectacular balance y resultado del festival, han corroborado que trabajan en las próximas ediciones para mejorar y que todo el que colabore tenga su merecida recompensa, más allá de poner su granito de arena para recordar al músico con más éxito nacional e internacional que ha tenido Plasencia, Robe.