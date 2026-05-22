Plasencia sanciona a una compañía telefónica por retrasos en el cambio de contrato de teléfono e internet del ayuntamiento

Nueva sanción del Ayuntamiento de Plasencia a una empresa por no cumplir los plazos del contrato. En este caso, ha iniciado un expediente de penalidades contra una compañía telefónica por retrasos en el cambio al nuevo contrato municipal de comunicaciones. No se trata de que el consistorio se haya quedado sin teléfono o sin internet, sino de que la empresa no completó a tiempo la transición para que todos los servicios contratados estuvieran plenamente operativos en el plazo fijado.

Ese contrato incluye las comunicaciones de datos, la telefonía fija, la telefonía móvil y el acceso a internet del ayuntamiento. La junta de gobierno ha aprobado actuar contra la compañía después de constatar que había terminado el plazo previsto para esa fase de transición sin que el nuevo servicio estuviera implantado por completo.

El retraso está en la transición al nuevo contrato

El contrato con la compañía se formalizó el 9 de diciembre del año pasado. Los pliegos daban a la empresa un plazo de tres meses para completar la fase de transición desde la formalización del contrato, es decir, hasta aproximadamente el 9 de marzo. Ese periodo se fijó para hacer el cambio al nuevo servicio y dejar todos los elementos preparados antes de que fueran recibidos oficialmente mediante la firma del acta de aceptación.

Sin embargo, según el informe técnico aprobado por la junta de gobierno, cuando finalizó el plazo, los servicios contratados no estaban todavía operativos en su totalidad. Por eso, el ayuntamiento considera que se ha producido una demora en el inicio de la prestación completa del contrato.

Sin facturación hasta que todo esté operativo

El propio contrato recoge que durante la fase de transición no se facturará coste alguno hasta que todos los servicios estén operativos y sean recibidos mediante el acta de aceptación. De esta forma, el ayuntamiento no tiene que empezar a pagar por la prestación completa hasta que el cambio esté culminado.

La decisión aprobada ahora abre el procedimiento para imponer penalidades a la empresa. La empresa tendrá un plazo de audiencia de diez días naturales desde la comunicación del acuerdo para alegar lo que considere oportuno.

El expediente sanción parte de una propuesta conjunta del jefe del departamento de Informática y el concejal delegado de Innovación, David Dóniga y la junta de gobierno local lo ha aprobado por unanimidad.

Una penalidad por cada día de demora

El acuerdo fija la penalidad diaria por el retraso, aunque todavía no determina la cuantía total. El importe será de 40,75 euros por cada día de demora en el inicio de la prestación de los servicios con plena operatividad.

Esa cifra sale de aplicar lo previsto en los pliegos y en la Ley de Contratos del Sector Público: 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio anual del contrato, sin IVA. En este caso, el importe anual del contrato es de 67.925,46 euros, que asciende a 82.189,81 euros con IVA incluido.

La cuantía diaria parece pequeña si se compara con la importancia de los servicios afectados para el funcionamiento ordinario del ayuntamiento. Aun así, el acuerdo municipal precisa que esa penalidad es independiente de la "indemnización que pudiera exigirse a la empresa por el incumplimiento de plazos y de la aplicación de los acuerdos de nivel de servicio" previstos en el contrato.

El importe final aún no está cerrado

La sanción total se calculará cuando el servicio esté funcionando plenamente. En ese momento, el responsable del contrato deberá emitir un informe para cuantificar los días exactos de retraso que sean imputables a la compañía.

La junta de gobierno apunta que las penalidades se harán efectivas preferentemente mediante compensación con las cantidades que el ayuntamiento adeude a la empresa. En la práctica, se descontarían del importe pendiente de pago en las certificaciones que correspondan.

El acuerdo también advierte a Vodafone de que, si continúa el incumplimiento, podría acordarse la resolución del contrato. Esa medida podría ir acompañada de la incautación de la garantía definitiva y de la reclamación de daños y perjuicios.

Más expedientes por retrasos

Este caso se suma a otros expedientes recientes del Ayuntamiento de Plasencia por demoras en contratos municipales. En los últimos meses, el consistorio también ha tramitado penalidades vinculadas a obras que no avanzaron dentro de los plazos previstos.

Uno de ellos afecta a la pasarela de madera que debe permitir a peatones y ciclistas acceder con seguridad a la vía verde desde el monte Valcorchero, sin tener que cruzar la N-630 en una zona de curvas. El ayuntamiento ha iniciado un expediente para imponer una sanción de 9.765,97 euros a la empresa adjudicataria, la portuguesa Carmo Estruturas EM Madeira S.A., por incumplir los plazos parciales del contrato.

Según el informe de la dirección de obra, el acta de comprobación del replanteo se firmó el 9 de febrero y, unos dos meses después, "no se había iniciado ningún tipo de trabajo en la zona". El contrato fijaba un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que la actuación debería estar terminada el 9 de junio. Los técnicos cifran el incumplimiento en 66 días naturales. Las obras acaban de comenzar con el desmonte.

Una imagen del parque de la granja de San Miguel de Plasencia. / Toni Gudiel

La Granja de San Miguel

También se ha aprobado una sanción de 17.052 euros a Construcciones y Obras Tapia S.L. por el retraso en la ejecución del contrato de mejora de accesos al parque de la Granja de San Miguel.

En este caso, los informes técnicos municipales atribuyen a la empresa 145 días de demora. La cuantía final sale de aplicar una penalidad diaria de 117,60 euros por cada día de retraso, ya fijada en un acuerdo anterior, adoptado el 29 de septiembre de 2025.